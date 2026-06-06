Cette ballotine de poulet à la farce italienne bluffe tous les invités, ne faites pas cette erreur de cuisson

Au moment de trancher cette ballotine de poulet à l’italienne devant vos invités, la peur du poulet sec ou qui s’ouvre peut tout gâcher. Et si une simple méthode changeait ce numéro de service en spectacle maîtrisé ?

La lame s’enfonce dans la croûte dorée, un léger craquement retentit, puis le parfum de speck fumé et de tomates séchées s’échappe aussitôt. Sur le plat, la ballotine de volaille encore tiède repose sur un nuage de purée de patates douces safranée, couleur soleil, qui embaume la table.

Au premier coup de couteau, les tranches se détachent nettes, parfaitement rondes : anneaux de poulet nacré, liseré rosé du speck, éclats rouges de tomate et cœur crémeux. On connaît pourtant la peur de la ballotine qui s’ouvre, du blanc de poulet sec, de la farce italienne qui fuit. Avec la bonne méthode, ce moment devient un vrai numéro de chef devant les invités…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 blancs de poulet (suprêmes, env. 150 g chacun)

✅ Speck fumé, tomates séchées, ricotta, origan, piment d’Espelette

✅ Patates douces, bouillon de volaille, crème épaisse, pistils de safran

✅ Vin blanc, huile d’olive, beurre, film alimentaire spécial cuisson

Pourquoi cette ballotine de poulet à l’italienne fait toujours son effet à table

Cette ballotine de poulet à l’italienne joue sur les contrastes : extérieur doré et légèrement croustillant, intérieur ultra moelleux grâce à une cuisson douce, et farce tricolore qui s’affiche à chaque tranche. On travaille environ 70 % de volaille pour 30 % de farce italienne ; de quoi garnir généreusement sans faire éclater le rouleau.

La farce marie speck fumé, tomates séchées, ricotta, origan et piment d’Espelette. La ricotta apporte le liant qui empêche tout de s’échapper à la coupe. En dessous, la purée de patates douces safranée joue le rôle de coussin onctueux, légèrement sucré et épicé. En 45 min de préparation et 40 min de cuisson au total pour 4 personnes, on sert un plat de restaurant, mais pensé pour la cuisine de tous les jours.

Étape 4 : Cuisson douce et dorure croustillante, le duo qui garantit le moelleux

Le secret, c’est la cuisson douce : les ballotines sont d’abord serrées dans un film alimentaire résistant à la chaleur, en “saucisson” bien ferme. Au four à 90 °C pendant 18 à 20 min, la chaleur pénètre sans agresser les fibres ; la ballotine de volaille cuit de façon uniforme, sans se dessécher.

On peut aussi pocher les rouleaux dans un fond de volaille maintenu à 75 °C, jusqu’à 64 à 68 °C à cœur. Dans les deux cas, on laisse reposer 10 min, toujours filmé, avant de retirer l’emballage. Ce repos stabilise les jus. Il ne reste plus qu’à saisir rapidement les ballotines à la poêle avec un filet d’huile d’olive pour obtenir la réaction de Maillard et une belle couleur appétissante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les patates douces au bouillon de volaille, les écraser avec safran, épices et crème. Technique : Ouvrir chaque blanc en portefeuille, l’aplatir, assaisonner puis garnir de farce speck, tomates et ricotta. Cuisson : Rouler serré dans le film, nouer les extrémités, cuire au four à 90 °C ou en pochage doux. Finition : Laisser reposer filmé, dorer à la poêle, trancher en biais et servir sur la purée avec la sauce minute.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Intermédiaire 🔍 Le secret de l’expert Film bien serré, cuisson douce et repos filmé de 10 min garantissent une farce italienne qui reste au centre, une chair juteuse et des tranches nettes qui ne s’affaissent pas à la coupe. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de pesto rosso ou un cœur de mozzarella avec la ricotta pour une ballotine de poulet farcie encore plus fondante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop fort (eau qui bout ou four trop chaud) ou rouler lâche ; la ballotine éclate, le poulet sèche et la farce s’échappe au tranchage.

Étape 5 : Comment trancher la ballotine devant vos invités sans que la farce ne fuit

Au moment du service, on coupe d’abord la base de chaque rouleau pour qu’il tienne bien dans le plat. Un couteau long, bien affûté, permet ensuite de découper des tranches d’environ 1 cm, en biais, sans appuyer ; le mouvement doit être fluide pour ne pas écraser la garniture.

On dresse les tranches en éventail sur la purée de patates douces bien chaude, puis on nappe d’un filet de sauce réalisée en déglaçant la poêle au vin blanc et au bouillon de volaille. Pour varier, on peut servir avec des légumes verts croquants ou un petit risotto, et garder les ballotines cuites, encore filmées, au réfrigérateur jusqu’au lendemain avant de les réchauffer doucement.