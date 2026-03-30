Cette entrée au concombre 3 ingrédients sans cuisson disparaît si vite qu’il n’en reste jamais une cuillerée

En dix minutes chrono, cette entrée concombre yaourt grec sans cuisson s’impose sur la table des premiers déjeuners en terrasse. Comment garde-t‑elle autant de fraîcheur sans jamais devenir aqueuse ?

Trois ingrédients, zéro cuisson : cette entrée printanière au concombre disparaît de la table en quelques minutes

Quand ce plat arrive à table, on entend très vite les cuillères racler le fond. Le parfum d’aneth, la fraîcheur lactée et le croquant du concombre font oublier en un instant la salade verte sans relief du quotidien.

En dix minutes de gestes simples, sans allumer le four ni sortir le mixeur, on obtient une entrée concombre yaourt grec ultra fraîche qui accompagne aussi bien un déjeuner léger qu’un dîner entre amis. Reste à connaître la bonne combinaison de produits et la méthode qui garantit une texture jamais aqueuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grand concombre noa ou hollandais (350 à 400 g), bien ferme

✅ 250 g de yaourt grec entier bien onctueux

bien onctueux ✅ 1/2 bouquet d’ aneth frais ciselé (environ 5 g)

(environ 5 g) ✅ Épicerie de base : 1 gousse d’ail, 1 c. à soupe d’huile d’olive vierge extra, 1 c. à soupe de jus de citron, 1/2 c. à café de fleur de sel, poivre noir

Pourquoi ce concombre remplace votre salade verte (et fait l’unanimité)

Servie bien froide, cette entrée froide au concombre joue sur un contraste ultra gourmand : morceaux de légume à la mâche croquante, entourés d’une crème de yaourt dense, relevée d’aneth. On retrouve l’esprit d’une salade de concombre à la grecque, mais en version plus épurée et encore plus fraîche.

Le secret tient à trois héros seulement : un beau concombre noa ou hollandais, un yaourt grec entier bien épais et une pluie d’aneth frais. Résultat : une assiette lumineuse, légère mais généreuse, parfaite servie en verrines de concombre à l’apéritif ou en belle entrée qui remplace définitivement la salade verte.

La méthode inratable : 4 gestes pour une entrée prête en 10 minutes

La clé, c’est de dégorger le concombre au sel, puis de laisser la préparation passer au frais. Avec ces quelques gestes, on obtient un concombre yaourt sans cuisson, ultra parfumé, qui reste ferme jusqu’au service.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver le concombre, garder la peau, le couper en petits dés ou demi-rondelles, puis faire dégorger le concombre au sel 15 min dans une passoire avant de rincer et sécher soigneusement pour préserver le croquant du légume. Technique : Dans un saladier, fouetter le yaourt grec entier bien onctueux avec le jus de citron, l’huile d’olive vierge extra, un peu de fleur de sel, du poivre, l’ail écrasé et l’aneth frais ciselé. Cuisson : Aucune cuisson ici ; incorporer simplement le concombre bien essoré dans la crème en enrobant chaque morceau pour obtenir un mélange homogène et gourmand. Finition : Répartir la salade dans des verrines individuelles transparentes, ajouter un filet d’huile et quelques pluches d’aneth, couvrir puis prévoir un temps de repos au réfrigérateur de 30 à 60 min avant le service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Le sel provoque une osmose qui expulse l’eau du concombre : la sauce reste épaisse et la mâche croquante. Le yaourt grec entier, plus riche en protéines et en gras, forme une base stable où les arômes d’ail et d’aneth se diffusent pendant le repos au frais. ✨ Le twist gourmand : Ajouter au dernier moment quelques lanières de truite fumée ou des pistaches grillées concassées sur le dessus, et servir en mini-verrines de concombre avec un filet d’huile d’olive très fruitée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper le dégorgement ou utiliser un yaourt trop liquide : la préparation relâche de l’eau, perd son crémeux et le contraste concombre yaourt aneth devient fade.

Variantes minute sans casser la promesse « 3 ingrédients »

Pour une version chic, on coiffe chaque verrine de quelques lamelles de truite fumée ou d’un peu de feta émiettée ; la base concombre yaourt sans cuisson reste la même, on joue seulement sur le topping. Un pain grillé ou une pita chaude permet de récupérer la moindre trace de crème.

On peut préparer la salade quelques heures à l’avance et la laisser passer au frais, bien filmée, jusqu’au service (12 h maximum pour garder le croquant). Si la sauce se détend, on ajoute simplement une cuillère de yaourt grec bien épais. Servie ainsi, cette assiette de concombre yaourt aneth remplace brillamment une salade de concombre à la grecque plus classique.