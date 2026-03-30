Agneau de Pâques : cette recette au four en 5 ingrédients réconcilie même ceux qui n’aiment pas ça
Pour le repas de Pâques, cette épaule d’agneau au four en 5 ingrédients promet une viande douce et fondante sans stress. Reste à connaître la cuisson qui mettra tous les convives d’accord.
Agneau de Pâques au four en 5 ingrédients, simple et fondant
Les effluves de miel chaud, de citron rôti et de romarin envahissent la cuisine. Sous la peau dorée, l’épaule d’agneau se détache à la cuillère, le jus brillant accroche déjà les pommes de terre.
Pourtant, l’agneau de Pâques fait souvent peur : cuisson délicate, goût jugé trop fort. Avec cette méthode au four en cinq ingrédients, on s’offre une viande douce, confite, sans stress. La promesse : un plat qui met vraiment tout le monde d’accord.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 épaule d’agneau de 1,6 à 2 kg
- ✅ 3 c. à soupe de miel liquide
- ✅ 3 à 4 branches de romarin frais + 6 gousses d’ail
- ✅ 2 citrons non traités + huile d’olive, sel, poivre, pommes de terre grenaille
Les 5 ingrédients qui changent tout pour un agneau fondant et doux
On part d’une épaule d’agneau de Pâques assez généreuse pour 6 à 8 convives. Sa viande persillée supporte la longue cuisson sans sécher et devient presque filante, parfaite à effilocher ou à servir entière au centre de la table. C’est la base d’un agneau de Pâques au four simple et fondant.
Autour, le miel liquide, les citrons non traités, le romarin frais et l’ail forment un assaisonnement court mais précis. Ils adoucissent le goût, apportent du relief et un jus brillant à verser sur les pommes de terre.
La méthode pas à pas pour une épaule d’agneau confite au four
On commence par tout rassembler dans un grand plat : épaule salée et poivrée, ail écrasé, romarin, zeste et jus de citron, miel, huile d’olive, puis un fond d’eau ou de bouillon.
Ensuite, le four fait tout : on couvre, on cuit à 150 °C en arrosant toutes les 45 minutes. En parallèle, les grenailles rôtissent 45 à 55 minutes à 200 °C. La viande se détache alors à la fourchette.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Assaisonner l’épaule, ajouter ail, romarin, citron, miel, huile et bouillon.
- Technique : Couvrir hermétiquement le plat et cuire à 150 °C en arrosant régulièrement.
- Cuisson : Découvrir, monter à 210 °C, ajouter les grenailles sur une plaque.
- Finition : Cuire les pommes de terre, laisser reposer l’agneau, filtrer et servir le jus.
Les astuces de chef pour un agneau de Pâques approuvé par tous
Adapter miel et citron, et réchauffer les restes couverts à 150 °C ; tout reste moelleux.
Sources
En bref
- 🥘 Pour Pâques, une épaule d’agneau de 1,6 à 2 kg est préparée au four avec seulement cinq ingrédients clés et quelques basiques.
- 🔥 Cuisson lente au four, plat couvert, arrosages réguliers et finition dorée donnent une viande confite et des pommes de terre grenaille rôties.
- 🤫 Une astuce miel-citron et quelques gestes à éviter transforment cet agneau de Pâques au four en plat familial tendre qui surprend même les réticents.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité