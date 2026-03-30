Ce dessert au citron en verrine fait revenir toutes les verrines vides : les 4 gestes à maîtriser absolument

Base croustillante, crème au citron au bain-marie et meringue dorée au chalumeau : ces verrines citron meringuées font un malheur au printemps. Quels gestes simples assurent qu’elles reviennent toujours impeccablement vides ?

Une odeur de zeste fraîchement râpé, le craquement du biscuit sous la cuillère, puis ce nuage sucré qui s’affaisse en silence. Sur la table, ces verrines citron meringuées ont l’air sages, mais dès qu’on en entame une, plus personne ne parle. Le citron réveille, la crème caresse, la meringue finit le travail.

On les sert en dessert frais de printemps, à la fin d’un déjeuner léger ou sur un buffet. Et, systématiquement, les cuillères raclent le fond. Pour obtenir cet effet “verrines qui reviennent toujours vides”, tout se joue dans quelques détails : crème au citron, biscuit, meringue et timing.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Crème au citron : 2 citrons jaunes, 2 œufs, 80 g de sucre, 40 g de beurre doux

✅ Base biscuitée : 120 g de sablés pur beurre ou de spéculoos émiettés

✅ Meringue française : 2 blancs d’œufs, 60 g de sucre

✅ Finitions : zestes de citron, framboises, éclats de chocolat blanc (facultatif)

Pourquoi ces verrines au citron font toujours un carton

Le succès de ce dessert au citron en verrine tient à un contraste net : en bas, une base biscuitée qui reste sèche et craquante ; au centre, une crème citron façon lemon curd léger, lisse et nappante ; au sommet, une meringue douce qui fond presque avant de toucher la langue.

La clé, c’est l’équilibre. Avec deux citrons, 80 g de sucre et une cuisson au bain-marie doux, la crème reste vive sans être agressive. La meringue française apporte juste ce qu’il faut de rondeur sucrée pour que même ceux qui “n’aiment pas trop l’acidité” raclent leur verrine.

Pas-à-pas : les 4 gestes qui font revenir les verrines vides

On commence par une crème au citron au bain-marie, sur feu doux pour ne jamais faire bouillir les œufs. Pendant qu’elle refroidit, on prépare la base de sablés ou de spéculoos et on remplit les verrines. Le repos au froid fixe les saveurs avant la meringue dorée au chalumeau.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire œufs, sucre, jus et zestes finement râpés 10 minutes au bain-marie doux, jusqu’à crème épaisse, puis ajouter le beurre hors du feu. Technique : Émietter les biscuits, les verser dans les verrines et tasser légèrement pour garder une base encore croquante. Cuisson : Recouvrir les biscuits de crème citron refroidie, lisser, puis laisser prendre au réfrigérateur au moins 1 heure. Finition : Monter les blancs avec le sucre en meringue ferme, déposer sur les verrines et dorer vite au chalumeau juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le bain-marie doux évite de “cuire” brutalement les œufs ; la crème épaissit en douceur, reste lisse, brillante et sans goût d’omelette. ✨ Le twist gourmand : Passer les spéculoos quelques minutes au four, ajouter des framboises fraîches dans la crème et zester un citron vert sur la meringue. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la crème, tasser les biscuits comme une brique ou dorer la meringue longtemps avant le service.

Variantes gourmandes pour que les verrines reviennent toujours vides

Pour varier, on remplace la base par des sablés pur beurre, ou on passe aux verrines au citron spéculoos. Occasion spéciale ? Une meringue italienne montée au sirop chaud tiendra encore mieux sur le dessert.