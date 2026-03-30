Stop au gâchis : cette partie du brocoli que tout le monde jette peut devenir vos frites apéro les plus addictives

À chaque brocoli, 40 % finissent à la poubelle alors qu’ils pourraient briller à l’heure de l’apéro. Et si le pied de brocoli devenait la base d’un apéro anti-gaspi ultra croustillant qui fait oublier les chips ?

Sur la planche, les fleurettes bien sages partent au vapeur, tandis que le gros pied de brocoli attend, souvent destiné à la poubelle. Dommage, car sous cette peau épaisse se cache une chair tendre qui caramélise, se parfume aux épices et embaume la cuisine d’une odeur de frites sortant du four.

En réalité, ce tronc représente jusqu’à 40 % du légume que l’on paye… pour le jeter, soit plus de 10 kg par an pour une famille adepte du brocoli. Et si, en vingt minutes, ce morceau boudé devenait la star d’un apéro anti-gaspi, transformé en frites dorées de pied de brocoli qui font oublier les chips industrielles ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Frites : 1 gros pied de brocoli (env. 200 g de chair épluchée)

(env. 200 g de chair épluchée) ✅ Assaisonnement : 1 c. à s. d’huile, 1 c. à c. de paprika, 1/2 c. à c. d’ail en poudre, sel, poivre

✅ Sauce : 150 g de yaourt grec, 1 c. à s. de jus de citron

✅ Finition : 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 à 2 c. à s. d’herbes fraîches, sel, poivre

Pourquoi vous jetez la meilleure partie du brocoli

Le pied de brocoli représente jusqu’à 40 % du légume. Quand on le jette systématiquement, on envoie à la poubelle près de la moitié de ce que l’on a payé et transporté. Sur une année, une famille qui en mange souvent peut gaspiller plus de 10 kg de brocoli bien frais.

Niveau nutrition, cette partie garde les mêmes fibres et vitamines que les fleurettes. Une fois épluchée, sa chair douce et légèrement sucrée remplace sans mal les snacks ultra-transformés et devient la base de cette recette pied de brocoli façon frites, aussi gourmande qu’économique.

La recette de frites de pied de brocoli qui bluffe à l’apéro

Tout commence par un geste simple : on épluche largement le pied de brocoli. On enlève la peau vert foncé jusqu’à un cylindre vert clair bien lisse. C’est ce cœur qui doit rester ; s’il demeure des parties fibreuses, les frites seront dures après cuisson.

On taille ensuite ce cœur en tranches, puis en bâtonnets façon frites de bistrot, faciles à saisir du bout des doigts. Un voile d’huile, paprika, ail en poudre, sel, poivre ; direction le four préchauffé à 200 °C pour 20 à 25 minutes. Résultat : bords dorés, cœur tendre, odeur d’apéro anti-gaspi.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher le pied jusqu’au cœur vert clair. Technique : Le tailler en bâtonnets réguliers façon frites. Cuisson : Enrober d’huile, paprika, ail, sel, poivre ; étaler sur la plaque chaude. Finition : Cuire 20–25 min, servir chaud avec la sauce yaourt aux herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 0 € + quelques centimes 🔍 Le secret de l’expert Four bien chaud et épluchage généreux donnent fondant dedans, croustillant dehors sans bain de friture. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer un peu de parmesan ou de levure maltée juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas assez éplucher ni tasser les bâtonnets serrés sur la plaque.

Servir, conserver et varier vos frites de pied de brocoli

On sert ces frites brûlantes, dans un bol ou un cornet, avec la sauce au yaourt. Restes au frais quelques heures, puis réchauffés quelques minutes au four. Pour changer, on joue avec curry, zaatar, piment ou un peu de parmesan râpé.