Cette salade tomates-pêches-burrata prête en 10 min fait croire à un traiteur, si vous évitez cette erreur
En dix minutes et sans allumer le four, cette salade tomates-pêches-burrata a fait croire à un service traiteur autour de la table. Produits d’été, dressage malin, deux-trois gestes clés suffisent à transformer un simple plat en assiette waouh.
Sur la table, les couleurs claquent : rouge profond des tomates, jaune doré des pêches, blanc satiné de la burrata qui s’ouvre à peine. On sent le parfum du basilic frais, l’huile d’olive qui brille, le jus des fruits qui commence à napper le plat. En face, les invités se regardent, persuadés qu’un traiteur a signé cette assiette.
En réalité, on a juste sorti un couteau, un grand plat et dix minutes de calme avant l’arrivée de tout le monde. Pas de cuisson, pas de matériel compliqué, seulement une salade tomates pêches burrata montée comme au restaurant. Le secret tient à trois produits bien choisis et à un assaisonnement minute ; une fois qu’on a compris ça, la salade tristounette appartient au passé.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de tomates bien mûres, variétés d’été
- ✅ 2 pêches parfumées (jaunes ou blanches)
- ✅ 1 burrata crémeuse (environ 200 g) et 12 feuilles de basilic frais
- ✅ 3 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre du moulin, 1 à 2 c. à c. de vinaigre balsamique (optionnel)
La salade tomates-pêches-burrata qui fait croire à un traiteur
Cette salade tomates-pêches-burrata bluffe parce qu’elle joue sur les contrastes : juteux des fruits, fraîcheur acidulée de la tomate, gras fondant de la burrata. On obtient une vraie assiette de restaurant sans dressage compliqué, juste avec des produits d’été bien choisis. Les quartiers généreux donnent un côté abondant, presque chic, loin des dés minuscules qui font cantine. Une bonne huile d’olive, un peu de sel, un tour de poivre et, si on aime, un filet sombre de balsamique complètent le tableau.
Les bons gestes pour un effet traiteur en 10 minutes
Pour réussir, on sort la burrata du réfrigérateur un peu avant, afin qu’elle soit souple et bien coulante. On coupe tomates et pêches en quartiers, parfois un peu irréguliers, pour un rendu naturel et gourmand. L’assaisonnement arrive au dernier moment pour éviter que le sel ne fasse “cuire” les fruits et ne les fasse dégorger. Enfin, la burrata se pose au centre, légèrement ouverte, comme une pièce maîtresse autour de laquelle tout s’organise.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir la burrata 15 minutes avant ; laver et sécher soigneusement tomates et pêches.
- Technique : Couper tomates et pêches en quartiers généreux, puis les répartir harmonieusement dans un grand plat.
- Cuisson : Juste avant de servir, arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et ajouter, si envie, un filet de balsamique.
- Finition : Poser la burrata au centre, l’ouvrir légèrement, parsemer de basilic frais et assaisonner la burrata elle-même.
Variantes, dressage et conservation sans fausse note
Pour une version très douce, on oublie le balsamique et on renforce l’huile d’olive et le poivre. Envie de plus de peps ? On dose légèrement le vinaigre, sans masquer les fruits. Si l’on doit s’organiser, on coupe tout à l’avance, on garde au frais séparément et on assaisonne seulement au moment de servir ; la salade supporte mal l’attente, mais les rares restes se gardent une journée au réfrigérateur, bien filmés.
En bref
- 🍅 En plein dîner d’été improvisé, une salade tomates pêches burrata crémeuse prépare en dix minutes un faux effet traiteur qui surprend les invités.
- ⏱️ Coupes en quartiers généreux, assaisonnement minute, burrata au centre et basilic frais posé à la fin composent une salade sucré-salé au rendu très soigné.
- 🌿 Petits réglages sur le balsamique, l’huile d’olive et le poivre changent le caractère de cette salade tomates pêches burrata, du plus doux au plus vif.
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