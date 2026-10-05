Cette tarte à la choucroute de grand-mère surclasse la quiche si vous évitez ce geste interdit au four

Plat phare des hivers alsaciens, la tarte à la choucroute revient sur nos tables familiales avec sa pâte croustillante et sa garniture fondante. Quel est le geste de grand-mère qui évite la tarte lourde et détrempée ?

Tarte à la choucroute : la recette oubliée de nos grands-mères qui réchauffe comme aucune autre

Pâte qui craque, choucroute fumante, bacon doré : en sortant du four, cette tarte répand le même parfum que les repas d’hiver chez nos grands-mères. Une chaleur simple, qui met tout le monde à table.

Longtemps rangée derrière la choucroute garnie, la tarte à la choucroute revient en force. Plus légère, plus pratique, elle pose toutefois un défi précis : garder une pâte bien croustillante sous une garniture très humide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (230 g)

(230 g) ✅ 300 g de choucroute cuite égouttée, 350 g de pommes de terre, 200 g de bacon fumé, 1 oignon

✅ 2 œufs, 20 cl de crème fraîche, 10 cl de lait, 1 c. à café de cumin, sel, poivre

✅ Option : 1 c. à café de fécule, 40 à 60 g de Munster ou gruyère, 1 c. à soupe de moutarde

Pourquoi cette tarte à la choucroute est meilleure qu’une simple quiche

Cette tarte à la choucroute ressemble à une quiche rustique, avec les saveurs de la choucroute garnie. Choucroute pour l’acidité, pommes de terre pour la douceur, bacon fumé pour le relief, le tout lié par un appareil œufs–crème–lait moelleux. On obtient un plat complet, généreux sans excès de charcuterie, qui tient bien au service.

Le secret de grand-mère pour une tarte à la choucroute bien croustillante

Pour garder la pâte sèche, on commence par presser la choucroute bien égouttée, puis on la fait revenir avec l’oignon jusqu’à ce qu’elle ne rende plus de jus. Les pommes de terre pré-cuites forment un matelas protecteur, et une pointe de fécule dans l’appareil aide à absorber le reste d’humidité. La pâte reste fine, dorée, jamais détrempée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre 15 minutes dans l’eau salée, laisser tiédir puis couper en rondelles. Émincer l’oignon, préparer bacon et choucroute bien égouttée. Technique : Dans l’huile, faire revenir l’oignon puis la choucroute jusqu’à évaporation du jus. Dorer le bacon. Foncer le moule, piquer la pâte, couvrir de pommes de terre. Cuisson : Fouetter œufs, crème, lait, cumin et fécule si utilisée, saler peu. Répartir bacon puis choucroute sur les pommes de terre et verser l’appareil. Finition : Cuire environ 45 minutes à 180 °C, jusqu’à pâte bien dorée et appareil pris. Laisser reposer 5 à 10 minutes avant de couper et servir bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 70 min 🔍 Le secret de l’expert La réussite tient à une double barrière anti-détrempe : pommes de terre en première couche, choucroute bien pressée puis séchée à la poêle. L’amidon des légumes (et d’un peu de fécule) fixe le jus, la garniture tiède épargne la pâte. ✨ Le twist gourmand : Version très alsacienne : fine couche de moutarde douce sur le fond, puis quelques lamelles de Munster à gratiner en fin de cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais poser de choucroute encore mouillée et brûlante sur la pâte ; elle détrempe aussitôt le fond et casse le croustillant.

Variantes, service et conservation de la tarte à la choucroute

Variante Munster possible. Restes au frais, réchauffés quelques minutes au four pour le croustillant.