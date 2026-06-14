Clafoutis aux groseilles ultra moelleux : la recette d’été qui enterre celui aux cerises (si vous évitez cette erreur)

Marre du clafoutis aux cerises trop sucré ? Cette version aux groseilles, ultra moelleuse et acidulée, va changer vos desserts d’été en quelques gestes précis.

Au début de l’été, l’odeur de vanille et de beurre chaud envahit la cuisine pendant qu’un plat gonfle doucement au four. Sous la fine croûte dorée, l’appareil reste souple, presque tremblant, et des petites taches rouges percent la surface. Ce ne sont pas des cerises, mais des groseilles, avec leur jus brillant et leur acidité fraîche qui titille déjà le palais.

On oublie la version traditionnelle aux cerises et son côté très sucré pour adopter un clafoutis aux groseilles moelleux, tout en contraste. L’appareil est riche juste ce qu’il faut, les baies claquent en bouche, et chaque part reste légère à déguster. De quoi avoir envie de le refaire en boucle dès que les cagettes de groseilles apparaissent sur l’étal.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de groseilles égrappées et bien égouttées

✅ 3 œufs, 70 g de sucre, 30 g de cassonade, 1 sachet de sucre vanillé

✅ 60 g de farine, 20 g de poudre d’amande , 1 pincée de sel

, 1 pincée de sel ✅ 25 cl de lait, 15 cl de crème liquide entière, 30 g de beurre pour le moule

Pourquoi le clafoutis aux groseilles est plus intéressant que celui aux cerises

Avec les groseilles, le clafoutis gagne en relief. Leur acidité nette casse l’effet trop sucré et réveille l’appareil vanillé. On obtient un dessert plus vibrant qu’un clafoutis classique, qui se mange volontiers en fin de repas estival.

Autre atout : la texture. Les petites baies éclatent à la cuisson, parfument l’appareil et gardent un cœur juteux. Le résultat reste fondant, sans lourdeur, même servi frais le lendemain. On a vraiment un clafoutis groseilles facile, mais avec un caractère bien marqué.

Étapes pour réussir un clafoutis aux groseilles tout moelleux

Le secret, c’est le bon ratio liquide-farine et une cuisson à 180 °C maîtrisée. On travaille l’appareil comme un flan, sans grumeaux, puis on protège le moelleux avec une cuisson arrêtée au bon moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer très généreusement un plat de 24–26 cm, éventuellement le saupoudrer de sucre, puis répartir les groseilles bien sèches en couche uniforme. Technique : Fouetter œufs, sucre, cassonade (en gardant 1 cuillère à soupe), sucre vanillé et sel ; ajouter farine et poudre d’amande tamisées, puis délayer avec le lait et la crème. Cuisson : Verser l’appareil sur les fruits, saupoudrer du reste de cassonade et enfourner 30 à 35 min à 180 °C, jusqu’à ce que le centre soit encore légèrement tremblotant. Finition : Laisser reposer 10 à 15 min avant de servir tiède, ou refroidir puis réserver au frais pour une texture plus flan ; poudrer de sucre glace au dernier moment si besoin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 55 min 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de liquide par rapport à la farine, renforcé par un peu de poudre d’amande, permet aux œufs de coaguler doucement. La texture reste flan fondant, même en refroidissant, surtout avec une cuisson stoppée dès que le centre ondule encore légèrement. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un zeste fin de citron dans l’appareil et parsemer le dessus d’amandes effilées ; elles grillent au four, apportent du croquant et une saveur de fruits secs qui répond à l’acidité des groseilles. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à obtenir un centre totalement ferme ou utiliser des groseilles encore mouillées ; on se retrouve avec un clafoutis sec sur le dessus et détrempé au fond.

Les astuces de chef pour garder le moelleux sur 2 jours et le décliner tout l’été

Une fois froid, le clafoutis se filme au contact et se garde 2 jours au réfrigérateur. Pour le remettre en température sans l’assécher, on le réchauffe 8 à 10 min à 150 °C, plat couvert, plutôt qu’au micro-ondes.

La même base ultra-moelleuse supporte plein de variations : moitié groseilles, moitié framboises, quelques myrtilles, ou des dés de fraises bien sèches. On peut aussi alléger en remplaçant 5 cl de crème par du lait, ou passer en sans gluten avec un mélange farine de riz et maïzena.

Sources Top Santé

«Un des meilleurs clafoutis que jai jamais manges la recette fetiche de francois regis gaudry qui fait fondre tout le monde»