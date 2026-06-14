Potager : les anciens posaient ce morceau de bois près des rangs, ce qu’ils y trouvaient au matin sauvait vos salades

Au petit matin, certains jardiniers soulevaient toujours une vieille planche posée au milieu du potager. Ce geste discret cachait un piège naturel redoutable contre les limaces.

Quand on pousse la barrière du potager au petit matin et qu’on ne retrouve plus que des tiges mâchouillées à la place des salades, on pense d’abord aux produits miracles. Les anciens, eux, posaient une planche au milieu des rangs, sans jamais y marcher.

À l’heure où les granulés anti-limaces sont pointés du doigt et où la loi limite les pesticides au jardin, ce geste de grand-parent revient en force. Depuis l’extension de la loi Labbé en 2019, les particuliers misent sur ces solutions douces : sous cette planche banale, ils ramassaient chaque matin une petite armée de coupables gluants.

Une vieille planche au milieu du potager contre les limaces

Les limaces et escargots profitent des nuits douces et humides pour raser jeunes salades, courgettes ou fraisiers. Au lieu d’épandre des granulés anti-limaces à base de métaldéhyde ou de phosphate de fer, qui menacent aussi hérissons et oiseaux, nos aïeux utilisaient une simple planche en bois brut posée au sol, juste à côté des rangs les plus fragiles.

Leur idée était de détourner les ravageurs de leurs feuilles croquantes. La planche devenait un piège à relever tôt le matin, qui permettait de retirer à la main une bonne partie des indésirables avant qu’ils ne repartent grignoter.

Pourquoi cette planche en bois les attire comme un aimant

Ces mollusques sont des créatures d’ombre et d’eau : leur corps mou se dessèche vite. La nuit, ils se nourrissent ; dès les premières lueurs, ils cherchent un refuge frais et humide. Sous une planche humidifiée, le sol garde justement ce microclimat idéal.

Le bois brut non traité absorbe l’humidité puis la restitue lentement, bien mieux qu’une pierre ou un plastique. Une vieille planche de coffrage ou de palette, légèrement mouillée le soir, devient donc l’abri préféré des limaces, qui s’y regroupent à l’aube.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Coût pour le jardin Gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette planche en bois brut, posée le soir et légèrement humidifiée, crée sous elle un abri frais et sombre. Les limaces s’y réfugient d’elles-mêmes et se ramassent d’un geste. 💡 Le petit plus : En déplaçant régulièrement la planche, on repère les zones les plus infestées et l’on sait exactement où renforcer paillage et protections naturelles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser la planche plusieurs jours sans la relever ou utiliser du bois traité : le piège devient alors un refuge permanent et peut relarguer des produits indésirables dans le sol.

Mode d’emploi : le rituel du soir… et du matin

Nous avons tous déjà tenté des astuces contre les baveux. Celle-ci tient en quelques gestes : poser la planche à plat sur la terre, près des plants tendres, après un arrosage, en humidifiant aussi sa face en contact avec le sol.

Au lever du jour, il suffit de soulever le bois et de récupérer les limaces rassemblées dessous avec un gant ou une pelle. On peut les déplacer loin du potager ou les donner aux poules, tout en préservant hérissons, crapauds et autres auxiliaires. L’important est de relever la planche chaque matin, sinon elle devient nurserie permanente.