Tomates cerises et fromage : ce crumble a vidé le plat, mais une erreur au four peut tout gâcher

En moins d’une heure, ce crumble salé tomates cerises–fromage arrive sur la table en croûte dorée, cœur coulant. Quel geste simple évite la pâte détrempée ?

J’ai émietté de la pâte à crumble sur des tomates cerises et du fromage : mes invités ont raclé le plat et m’ont réclamé la recette

A l’ouverture du four, une vague de thym, d’ail et d’huile d’olive envahit la cuisine ; dessous, les tomates cerises éclatent, le fromage fond et la croûte dorée craque déjà. La cuillère rompt le silence autour de la table.

Ce crumble tomates cerises fromage n’a pas fait long feu : le plat a été raclé jusqu’au dernier morceau. Pourtant, la base est très simple ; quelques bons produits et deux ou trois gestes suffisent pour garder le dessus croustillant et le dessous ultra fondant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de tomates cerises bien mûres

✅ 200 g de fromage de chèvre frais + 30 g de parmesan râpé

✅ 120 g de farine de blé + 40 g de poudre d’amandes

✅ 70 g de beurre bien froid + huile d’olive, ail, herbes, miel, vinaigre balsamique, basilic frais

Le crumble salé tomates cerises–fromage qui fait toujours l’unanimité

Servi brûlant dans un plat à gratin, ce crumble salé tomates cerises–fromage joue tout sur les contrastes : surface sablée, presque biscuitée, et cœur de tomates cerises confites aux herbes de Provence, mêlées au fromage de chèvre frais et au parmesan râpé.

La méthode pour un crumble tomates cerises fromage bien croustillant

Pour éviter la pâte détrempée, on travaille la base comme un vrai jus réduit. Les tomates cerises sont légèrement dégorgées, bien enrobées d’huile d’olive, d’ail et d’herbes (thym, origan), puis relevées par le miel et le vinaigre balsamique avant d’accueillir le fromage. Le crumble, lui, est façonné rapidement avec beurre glacé et poudre d’amandes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 190 °C. Rincer, couper les tomates cerises en deux, les laisser dégorger 5 minutes sur du papier absorbant. Technique : Mélanger les tomates avec l’huile d’olive, l’ail haché, le thym, l’origan, le miel et le balsamique ; saler, poivrer, étaler dans un plat à gratin. Cuisson : Répartir le chèvre frais émietté et la moitié du parmesan sur les tomates. Mélanger farine, poudre d’amandes, reste de parmesan, sel, poivre, puis sabler avec le beurre bien froid. Finition : Émietter le crumble en grosses miettes sans tasser. Cuire 22 à 28 min, laisser reposer 5 min, parsemer de basilic frais et servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Beurre très froid sablé rapidement, poudre d’amandes et duo miel–balsamique créent une croûte aérée qui reste croustillante malgré le jus des tomates. ✨ Le twist gourmand : Pour bluffer encore plus, on mélange chèvre frais et feta en version crumble tomates cerises chèvre, puis on sert avec une focaccia chaude. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tasser la pâte ou utiliser du beurre mou : la croûte devient compacte, boit le jus et perd tout son croustillant.

Variantes et service autour du crumble tomates cerises–fromage

Ce crumble tomates cerises parmesan se réchauffe bien à 160 °C, 10 minutes, recouvert de papier alu. On peut aussi le préparer en ramequins individuels, ou changer de fromage en ajoutant mozzarella ou feta, tout en gardant la même base de crumble salé tomates cerises.