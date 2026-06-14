Invités bluffés, zéro four : ce dessert au citron prêt la veille en 10 min, si vous évitez ce geste fatal

Préparée en 10 minutes la veille, cette mousse au citron sans cuisson transforme un simple dîner à la maison en dessert digne d’un restaurant. Reste à maîtriser le geste qui fait toute la différence.

Un parfum de citron s’échappe du réfrigérateur, la mousse vibre à peine sous la cuillère, et un silence amusé précède la première bouchée. Chacun est persuadé qu’on a passé la journée en cuisine.

Cette mousse au citron sans cuisson demande dix minutes réelles de travail, le reste se joue au froid. On fouette, on verse en verrines transparentes, puis on oublie la préparation une nuit au frais. Le lendemain, la texture mousseuse et aérienne est prête.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 citrons bio (zeste fin + ≈ 60 ml de jus)

✅ 3 œufs moyens, 90 g de sucre

✅ 200 g de mascarpone, pincée de sel

✅ 8 à 10 biscuits secs, fruits ou éclats de pistache

Le dessert qui bluffe tout le monde pour 10 minutes de travail

À la dégustation, on pense à une tarte au citron servie en verrine, sans pâte ni four. L’acidité claque en bouche, portée par une base crémeuse qui ne lasse pas, même après un repas copieux.

Le choix des ingrédients fait la différence : citrons bio pour profiter de chaque zeste de citron, œufs frais, mascarpone qui assure la tenue. Avec 90 g de sucre, on garde un dessert sans cuisson équilibré, parfait à préparer la veille.

Pas à pas : la mousse au citron sans cuisson en 4 gestes

On fouette d’abord jaunes et sucre jusqu’à ce qu’ils pâlissent et moussent légèrement. On ajoute le mascarpone, le jus de citron frais et les zestes, juste assez pour obtenir une crème lisse, sans insister.

Les blancs en neige, montés avec une pincée de sel, doivent rester souples. On les incorpore en trois fois à la maryse, en soulevant la masse pour garder l’air avant le repos au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter jaunes et sucre jusqu’à blanchiment, puis lisser avec mascarpone, jus et zeste de citron. Technique : Monter les blancs en neige souples avec une pincée de sel, dans un bol bien sec. Cuisson : Incorporer les blancs en trois fois à la base, à la maryse, en soulevant délicatement. Finition : Verser en verrines transparentes avec biscuits émiettés, filmer et laisser une nuit au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de préparation 10 min + nuit au frais 🔍 Le secret de l’expert Jaunes, sucre et mascarpone d’un côté, blancs montés de l’autre : le citron resserre, la nuit au frais stabilise la mousse sans la rendre dense. ✨ Le twist gourmand : Fond de biscuits, filet de coulis de framboise, zeste de citron fin juste avant service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez pas le jus de citron directement sur le mascarpone en fouettant : la crème tranche. Même souci avec des blancs trop fermes, qui se cassent.

Le vrai secret : repos, conservation et finitions façon restaurant

Une longue pause au réfrigérateur change tout : les arômes de citron se diffusent, la mousse prend sans se densifier. On prépare les verrines la veille pour le lendemain, bien filmées, en restant sous 48 heures de conservation à cause des œufs crus.

Au service, les verrines transparentes, un fond de biscuits émiettés, quelques framboises ou pistaches suffisent à donner un air de dessert de chef. On peut aussi remplacer les blancs par une crème fouettée type chantilly pour une version plus dense, très stable au repos au réfrigérateur.