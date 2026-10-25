Conserves « périmées » du placard : ces deux mots sur l’étiquette vous évitent l’intoxication… et le gaspillage inutile
Boîtes de tomates, thon ou pois chiches s’entassent, la date en gras finit souvent par décider pour vous. En repérant deux petites mentions sur l’étiquette, le tri entre conserves à garder et à jeter devient soudain beaucoup plus simple.
Dans chaque cuisine, il y a cette étagère où s’alignent boîtes de tomates, pois chiches et fruits au sirop. On soulève un couvercle, on imagine déjà un parfum de curry qui mijote, puis le regard accroche une date en gras. Réflexe : la main file vers la poubelle.
Entre peur d’intoxication et crainte de faire une erreur, on préfère souvent jeter que questionner ces chiffres. Pourtant, sur l’étiquette, tout se joue dans deux mots ; « à consommer de préférence avant » ou « à consommer jusqu’au ». En les lisant vraiment, on gagne des repas, des euros et beaucoup moins de culpabilité face au gaspillage alimentaire.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 boîte de pois chiches 400 g (≈ 240 g égouttés)
- ✅ 1 boîte de tomates concassées 400 g + 1 petite boîte de maïs 150 g
- ✅ 1 oignon moyen, 2 gousses d’ail, 20 cl de lait de coco
- ✅ 2 c. à soupe d’huile végétale, curry, sel, poivre, herbes fraîches au choix
Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part
Avant de condamner une conserve à cause d’une date dépassée, on lit les mots qui la précèdent. « À consommer de préférence avant » correspond à la DDM, la date de durabilité minimale. Pour les boîtes stérilisées et autres conserves appertisées, elle signale surtout une baisse possible de saveur, de couleur ou de texture, pas un danger immédiat.
À l’inverse, « à consommer jusqu’au » indique la DLC, la date limite de consommation. Elle vise les aliments très périssables du réfrigérateur : viandes, produits laitiers frais, plats cuisinés du rayon traiteur. Une fois la DLC dépassée, c’est poubelle, même si l’emballage semble parfait et l’odeur normale ; la sécurité prime.
Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part
Devant un placard rempli de conserves date dépassée, la méthode se joue en quelques gestes. D’abord, on lit : DDM ou DLC ; dans le second cas, on ne discute pas. Avec une DDM, on examine la boîte : pas de bombage, de fuite, de rouille importante ni de couvercle soulevé. À l’ouverture, on fait confiance à ses sens : aspect, odeur, texture habituels ou direction poubelle.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer et égoutter pois chiches et maïs. Éplucher, émincer oignon et ail.
- Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile chaude jusqu’à légère coloration. Ajouter curry et épices, remuer 1 minute.
- Cuisson : Verser tomates, pois chiches et maïs, puis le lait de coco. Saler, poivrer, laisser mijoter 10 à 12 minutes à feu doux.
- Finition : Rectifier l’assaisonnement, ajouter éventuellement jus de citron et herbes fraîches. Servir bien chaud avec du riz, de la semoule ou des pâtes.
Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part
On range les boîtes par ordre de date, les plus anciennes devant dans un panier à cuisiner en priorité.
En bref
- 📅 DDM et DLC, ces deux mentions sur l’étiquette décident du sort de vos conserves date dépassée entre assiette, cuisine rapide ou poubelle.
- 🧪 Une méthode express en quelques gestes pour lire les dates, inspecter chaque boîte de conserve et limiter les risques sans gaspiller inutilement.
- 🍛 Recette de curry de pois chiches du placard et mémo anti-gaspi transforment vos conserves date dépassée en alliées futées plutôt qu’en poids oublié.
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