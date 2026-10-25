Conserves « périmées » du placard : ces deux mots sur l’étiquette vous évitent l’intoxication… et le gaspillage inutile

Boîtes de tomates, thon ou pois chiches s’entassent, la date en gras finit souvent par décider pour vous. En repérant deux petites mentions sur l’étiquette, le tri entre conserves à garder et à jeter devient soudain beaucoup plus simple.

Dans chaque cuisine, il y a cette étagère où s’alignent boîtes de tomates, pois chiches et fruits au sirop. On soulève un couvercle, on imagine déjà un parfum de curry qui mijote, puis le regard accroche une date en gras. Réflexe : la main file vers la poubelle.

Entre peur d’intoxication et crainte de faire une erreur, on préfère souvent jeter que questionner ces chiffres. Pourtant, sur l’étiquette, tout se joue dans deux mots ; « à consommer de préférence avant » ou « à consommer jusqu’au ». En les lisant vraiment, on gagne des repas, des euros et beaucoup moins de culpabilité face au gaspillage alimentaire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 boîte de pois chiches 400 g (≈ 240 g égouttés)

✅ 1 boîte de tomates concassées 400 g + 1 petite boîte de maïs 150 g

✅ 1 oignon moyen, 2 gousses d’ail, 20 cl de lait de coco

✅ 2 c. à soupe d’huile végétale, curry, sel, poivre, herbes fraîches au choix

Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part

Avant de condamner une conserve à cause d’une date dépassée, on lit les mots qui la précèdent. « À consommer de préférence avant » correspond à la DDM, la date de durabilité minimale. Pour les boîtes stérilisées et autres conserves appertisées, elle signale surtout une baisse possible de saveur, de couleur ou de texture, pas un danger immédiat.

À l’inverse, « à consommer jusqu’au » indique la DLC, la date limite de consommation. Elle vise les aliments très périssables du réfrigérateur : viandes, produits laitiers frais, plats cuisinés du rayon traiteur. Une fois la DLC dépassée, c’est poubelle, même si l’emballage semble parfait et l’odeur normale ; la sécurité prime.

Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part

Devant un placard rempli de conserves date dépassée, la méthode se joue en quelques gestes. D’abord, on lit : DDM ou DLC ; dans le second cas, on ne discute pas. Avec une DDM, on examine la boîte : pas de bombage, de fuite, de rouille importante ni de couvercle soulevé. À l’ouverture, on fait confiance à ses sens : aspect, odeur, texture habituels ou direction poubelle.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et égoutter pois chiches et maïs. Éplucher, émincer oignon et ail. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile chaude jusqu’à légère coloration. Ajouter curry et épices, remuer 1 minute. Cuisson : Verser tomates, pois chiches et maïs, puis le lait de coco. Saler, poivrer, laisser mijoter 10 à 12 minutes à feu doux. Finition : Rectifier l’assaisonnement, ajouter éventuellement jus de citron et herbes fraîches. Servir bien chaud avec du riz, de la semoule ou des pâtes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget économisé ≈ 1,80 € / personne 🔍 Le secret de l’expert La DDM concerne surtout la qualité ; sur une conserve stérilisée intacte, saveur et texture peuvent baisser sans rendre l’aliment dangereux. ✨ Le twist gourmand : Associer plusieurs boîtes du placard dans un seul plat généreux réconcilie anti-gaspi et plaisir à table. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais goûter un produit suspect ni consommer une DLC dépassée, même si odeur et aspect semblent normaux.

Fini les conserves jetées dès qu’on voit la date dépassée : sur l’étiquette, deux mots font la différence entre ce qui se garde et ce qui part

On range les boîtes par ordre de date, les plus anciennes devant dans un panier à cuisiner en priorité.