Courgettes-feta : ce topping croustillant à émietter dessus change tout, ceux qui l’essaient ne s’en passent plus ensuite
Courgettes et feta au four, 25 minutes de cuisson, mais un détail change tout : un crumble salé émietté au dernier moment. Que se passe-t-il quand ce dessus devient ultra croustillant et que le dessous reste fondant ?
À l’ouverture du four, ça sent la courgette rôtie, la feta chaude et quelque chose de plus… Ce petit parfum toasté qui rappelle la croûte d’un bon pain, avec un dessus qui craque sous la cuillère alors que dessous tout reste fondant.
On part d’un duo très simple, courgettes et feta au four, souvent condamné aux gratins mous et pleins d’eau. Puis un jour, on a émietté un “truc” sur le dessus, façon crumble salé, et le plat a changé de catégorie. Ce crumble courgettes feta devient alors addictif ; impossible de revenir en arrière une fois qu’on a testé ce topping.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 800 g de courgettes, 200 g de feta, 1 petit oignon, 2 gousses d’ail
- ✅ Assaisonnement : 3 càs d’huile d’olive, 1 càs de jus de citron, zeste d’1 citron, sel, poivre, piment
- ✅ Topping : 70 g de chapelure panko, 2 càs d’huile d’olive, 15 g d’herbes fraîches ciselées, 30 g de parmesan
- ✅ Option mâche : 30 g de pignons, amandes ou noix concassées, salade verte et céréales pour servir
Courgettes–feta : le crumble salé qui mise tout sur ce qu’on émiette dessus
Pour un vrai crumble salé de courgettes à la feta, on choisit des courgettes fermes, pas géantes, qui rendent moins d’eau, et une feta plutôt compacte. Ce duo supporte bien la chaleur tournante, à condition de travailler en couche unique dans un plat large.
L’idée n’est plus de noyer les légumes sous la crème, mais de miser sur un topping croustillant. On obtient des courgettes feta au four croustillantes grâce à la chapelure parfumée au citron et aux herbes fraîches, qui dore vite, sans alourdir l’ensemble.
Pas à pas : courgettes rôties, feta dorée, chapelure aux herbes qui ne ramollit pas
On démarre par le dégorgement des courgettes ou un passage rapide à la poêle : l’excès d’eau s’évapore, le rôtissage à chaleur vive peut commencer. À 220 °C, les bords colorent, la saveur se concentre, la réaction de Maillard fait son travail.
La feta s’émiette en gros éclats sur la base brûlante, puis vient le topping chapelure panko courgettes : une texture sableuse, enrobée d’huile d’olive, herbes fraîches ciselées, parmesan et fruits secs. On le sème sans tasser, pour laisser l’air circuler jusqu’au gril du four.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 220 °C chaleur tournante, couper les courgettes en gros morceaux et les faire dégorger ou sauter rapidement avec l’oignon et l’ail.
- Technique : Mélanger avec huile d’olive, jus et zeste de citron, sel, poivre ; étaler en couche unique dans un plat large et enfourner 12 à 15 minutes.
- Cuisson : Émietter la feta sur la base chaude avec un peu d’herbes et de piment, préparer la chapelure aux herbes en texture sableuse avec huile, parmesan et fruits secs.
- Finition : Saupoudrer sans tasser, cuire encore 10 à 12 minutes, finir 1 à 2 minutes sous le gril, puis laisser reposer 5 minutes avant de servir.
Organisation, conservation et variantes sans perdre le croustillant
On peut préparer la base courgettes–feta à l’avance, la garder 24 heures au réfrigérateur, et ne mélanger la chapelure qu’au dernier moment. Pour réchauffer, four bien chaud à 190 °C ou airfryer, jamais couvert, pour garder le dessus sec.
Côté variations, tomates cerises, aubergine en dés pré-rôtis ou oignon rouge fonctionnent très bien, tant qu’on contrôle l’eau. Servi avec roquette citronnée, boulgour ou quinoa, ce crumble salé de courgettes à la feta devient un dîner complet, simple et très efficace.
En bref
- 🥒 Courgettes rôties, feta au four et crumble courgettes feta prêt en 25 minutes pour un gratin qui ne finit plus mou et aqueux.
- 🔥 Un topping émietté spécial se prépare en quelques gestes avec des ingrédients du placard et vient se dorer en fine couche au-dessus des légumes.
- ✨ La combinaison de chaleur tournante, rôtissage et texture sableuse crée un contraste fondant–croustillant dont un détail-clé reste à saisir dans la méthode.
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