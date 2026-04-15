Courgettes-feta : ce topping croustillant à émietter dessus change tout, ceux qui l’essaient ne s’en passent plus ensuite

Courgettes et feta au four, 25 minutes de cuisson, mais un détail change tout : un crumble salé émietté au dernier moment. Que se passe-t-il quand ce dessus devient ultra croustillant et que le dessous reste fondant ?

À l’ouverture du four, ça sent la courgette rôtie, la feta chaude et quelque chose de plus… Ce petit parfum toasté qui rappelle la croûte d’un bon pain, avec un dessus qui craque sous la cuillère alors que dessous tout reste fondant.

On part d’un duo très simple, courgettes et feta au four, souvent condamné aux gratins mous et pleins d’eau. Puis un jour, on a émietté un “truc” sur le dessus, façon crumble salé, et le plat a changé de catégorie. Ce crumble courgettes feta devient alors addictif ; impossible de revenir en arrière une fois qu’on a testé ce topping.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 800 g de courgettes, 200 g de feta, 1 petit oignon, 2 gousses d’ail

✅ Assaisonnement : 3 càs d’huile d’olive, 1 càs de jus de citron, zeste d’1 citron, sel, poivre, piment

✅ Topping : 70 g de chapelure panko , 2 càs d’huile d’olive, 15 g d’herbes fraîches ciselées, 30 g de parmesan

, 2 càs d’huile d’olive, 15 g d’herbes fraîches ciselées, 30 g de parmesan ✅ Option mâche : 30 g de pignons, amandes ou noix concassées, salade verte et céréales pour servir

Courgettes–feta : le crumble salé qui mise tout sur ce qu’on émiette dessus

Pour un vrai crumble salé de courgettes à la feta, on choisit des courgettes fermes, pas géantes, qui rendent moins d’eau, et une feta plutôt compacte. Ce duo supporte bien la chaleur tournante, à condition de travailler en couche unique dans un plat large.

L’idée n’est plus de noyer les légumes sous la crème, mais de miser sur un topping croustillant. On obtient des courgettes feta au four croustillantes grâce à la chapelure parfumée au citron et aux herbes fraîches, qui dore vite, sans alourdir l’ensemble.

Pas à pas : courgettes rôties, feta dorée, chapelure aux herbes qui ne ramollit pas

On démarre par le dégorgement des courgettes ou un passage rapide à la poêle : l’excès d’eau s’évapore, le rôtissage à chaleur vive peut commencer. À 220 °C, les bords colorent, la saveur se concentre, la réaction de Maillard fait son travail.

La feta s’émiette en gros éclats sur la base brûlante, puis vient le topping chapelure panko courgettes : une texture sableuse, enrobée d’huile d’olive, herbes fraîches ciselées, parmesan et fruits secs. On le sème sans tasser, pour laisser l’air circuler jusqu’au gril du four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220 °C chaleur tournante, couper les courgettes en gros morceaux et les faire dégorger ou sauter rapidement avec l’oignon et l’ail. Technique : Mélanger avec huile d’olive, jus et zeste de citron, sel, poivre ; étaler en couche unique dans un plat large et enfourner 12 à 15 minutes. Cuisson : Émietter la feta sur la base chaude avec un peu d’herbes et de piment, préparer la chapelure aux herbes en texture sableuse avec huile, parmesan et fruits secs. Finition : Saupoudrer sans tasser, cuire encore 10 à 12 minutes, finir 1 à 2 minutes sous le gril, puis laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Gros morceaux, plat peu profond et chaleur vive font évaporer l’eau et caraméliser les bords. La chapelure, enrobée d’huile, conduit la chaleur : chaque miette brunit, se dessèche, et forme une croûte fine, friable, ultra parfumée. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des fruits secs concassés dans le topping et quelques feuilles de menthe fraîche après cuisson, ou une couche de pois chiches égouttés sous la feta pour transformer le plat en repas complet. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les courgettes en rondelles fines, entasser dans un plat profond, tasser le crumble ou réchauffer au micro-ondes : on perd aussitôt le contraste fondant–croustillant.

Organisation, conservation et variantes sans perdre le croustillant

On peut préparer la base courgettes–feta à l’avance, la garder 24 heures au réfrigérateur, et ne mélanger la chapelure qu’au dernier moment. Pour réchauffer, four bien chaud à 190 °C ou airfryer, jamais couvert, pour garder le dessus sec.

Côté variations, tomates cerises, aubergine en dés pré-rôtis ou oignon rouge fonctionnent très bien, tant qu’on contrôle l’eau. Servi avec roquette citronnée, boulgour ou quinoa, ce crumble salé de courgettes à la feta devient un dîner complet, simple et très efficace.