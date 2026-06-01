Crème brûlée : cette version glacée bluffante pour l'été, à condition d’éviter ce geste qui la fait fondre

Fans de crème brûlée, cette version glacée promet le même craquant caramélisé avec un cœur givré, idéale pour les soirées d’été. En quelques gestes, vous obtenez un dessert spectaculaire sans faire fondre la glace.

Vous adorez la crème brûlée ? Succombez à cette réinterprétation glacée qui va faire fureur à vos tables d’été !

Le parfum de vanille flotte dans l’air, le sucre caramélisé craque sous la cuillère… mais au lieu d’une crème brûlée brûlante, c’est un nuage glacé qui attend. À la première bouchée, les éclats dorés cèdent, le froid saisit, et la table se tait d’un coup.

Cette crème brûlée glacée joue le grand écart sans complication : une base de glace à la vanille tassée, coiffée d’une crème d’amande au rhum qui dore en quelques minutes. Pas de cuisson longue, pas de technique pro. Reste à voir comment obtenir cette croûte caramélisée sans faire fondre le cœur glacé.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 l de glace à la vanille riche en crème, bien froide

✅ 100 g de beurre doux mou + 100 g de sucre en poudre

✅ 2 œufs, 100 g de poudre d’amande, 10 g de farine de blé

✅ 3 c. à soupe de rhum brun, cassonade, fruits frais de saison pour servir

Pourquoi la crème brûlée glacée va devenir votre dessert fétiche de l’été

Entre dessert d’enfance et glace de restaurant, cette version joue le contraste qui plaît à tout le monde. On garde la vanille profonde, la surface qui claque sous la cuillère, mais on offre une fraîcheur immédiate, parfaite après un barbecue ou un dîner en terrasse.

La méthode pas à pas pour une crème brûlée glacée inratable

Le principe est simple : on tasse la glace dans des ramequins, on nappe d’une couche de crème d’amande très fine, à peine 0,5 cm, puis repos au congélateur. Au dernier moment, une caramélisation au gril très vif ou au chalumeau de cuisine dore la surface ; le cœur glacé, lui, reste intact.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Ramollir légèrement la glace, la répartir dans 6 ramequins, remplir aux trois quarts puis tasser fermement avec le dos d’une cuillère. Technique : Travailler le beurre mou avec le sucre jusqu’à texture lisse, ajouter les œufs un à un, puis poudre d’amande et farine. Cuisson : Étaler une couche de crème d’amande très fine sur chaque ramequin, lisser, puis replacer au congélateur 30 à 60 minutes. Finition : Préchauffer le gril à 240 °C, saupoudrer éventuellement de cassonade, caraméliser 2 à 3 minutes ou au chalumeau, servir aussitôt avec des fruits frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 40 min de froid 🔍 Le secret de l’expert La glace riche, bien tassée et très froide fond peu. La crème d’amande en couche fine dore vite ; la chaleur reste en surface, le cœur demeure glacé. ✨ Le twist gourmand : Pour un parfum plus solaire, ajouter un zeste d’orange finement râpé dans la crème, ou remplacer le rhum par une liqueur de café. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : une couche d’amande trop épaisse ou plus de 3 minutes sous le gril ; la glace se liquéfierait avant même l’arrivée à table.

Comment s’organiser : préparation à l’avance, service minute, variantes sans alcool

On peut tasser la glace et napper de crème d’amande la veille, puis garder les ramequins filmés au congélateur. Au moment du dessert, on caramélise seulement, gril ou chalumeau, et on sert avec des fruits frais. Sans alcool, on remplace le rhum par un peu de vanille liquide ou de fleur d’oranger, pour un résultat tout aussi festif.