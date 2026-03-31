Depuis mars, ce moelleux citron-amande sans beurre a bouleversé mes dimanches : cet ingrédient du placard fait tout

Depuis mars, chaque dimanche, ce gâteau au citron sans beurre s'impose à la maison, entre parfum d'amande grillée et mie fondante. Au cœur de ce rituel, un simple ingrédient du placard change tout.

Depuis mars, c’est mon gâteau du dimanche : un moelleux citron-amande sans beurre (un seul ingrédient le remplace)

Le dimanche, depuis mars, la maison sent le citron fraîchement zesté et l’amande qui dore au four. Quand le gâteau sort, encore tiède, la croûte craque et la mie vibre sous le couteau : moment de pause assuré.

Depuis, ce gâteau du dimanche est devenu un réflexe : un moelleux citron amande sans beurre, prêt en moins d’une heure et qui reste tendre le lendemain. Son secret tient en un ingrédient du placard, un simple yaourt.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de poudre d’amandes, 8 g de levure, 1 pincée de sel

✅ 3 œufs et 140 g de sucre, blanc ou de canne

✅ 1 yaourt nature 125 g, zeste fin et 50 ml de jus de citron

✅ Vanille ou fleur d’oranger, 20 g d’amandes effilées, sucre glace ou pavot / coco

Ce gâteau du dimanche qui revient tous les week-ends

Techniquement, on est sur un gâteau au yaourt citron amande sans farine : la poudre d’amandes remplace tout, ce qui donne un gâteau au citron sans beurre et sans farine, naturellement fondant. D’ailleurs, la mie est serrée juste ce qu’il faut, très humide, avec un parfum d’agrume net mais jamais agressif.

Le secret du moelleux : yaourt, amandes et citron

Le yaourt remplace le beurre en apportant eau et légère acidité : la mie s’imbibe et reste souple. Fouetter œufs et sucre au départ enferme l’air, que yaourt et levure stabilisent ; on obtient un moelleux entre flan et biscuit.

La poudre d’amandes, riche en gras, joue le rôle de matelas : elle retient l’humidité. Le citron, lui, apporte arôme avec le zeste et peps avec le jus ; à 170 °C, le gâteau dore sans sécher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule de 20 à 22 cm avec du papier cuisson, puis préchauffer le four à 170 °C. Technique : Fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, ajouter le yaourt, le zeste et le jus de citron, puis la vanille ou la fleur d’oranger si choisi. Cuisson : Incorporer la poudre d’amandes, la levure et le sel sans trop travailler, verser la pâte dans le moule, lisser et, si souhaité, parsemer d’amandes effilées. Finition : Cuire 28 à 35 minutes ; le dessus doit être doré et une lame plantée au centre doit ressortir avec quelques miettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 à 50 min 🔍 Le secret de l’expert Ce trio yaourt + amandes + citron remplace le beurre : humidité, gras, parfum. Le yaourt assouplit la mie, les amandes l’enveloppent et le citron relève le tout sans alourdir. ✨ Le twist gourmand : Verser sur le gâteau tiède un sirop citron-minute ou servir avec fraises et crème épaisse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop mélanger après la poudre d’amandes ou prolonger la cuisson : la mie se tasse et sèche rapidement.

Variantes, conservation et service du dimanche

Ce gâteau au citron sans beurre se garde deux jours sous cloche. On peut le préparer la veille, varier avec orange ou noix de coco et le servir tiède avec un café.