Escalopes panées : arrêtez la poêle, cette cuisson au four 2 fois plus croustillante ne se surveille pas

Ces escalopes panées au four façon pizza promettent une croûte qui claque sans gouttes d’huile ni odeur de friture. Quelle astuce de cuisson les rend plus croustillantes que la poêle, tout en libérant vos mains pour le reste du dîner ?

Odeur de viande dorée, panure qui craque, fromage qui file sur l’assiette : l’escalope panée fait partie des grands classiques réconfort.

À la poêle pourtant, on connaît le tableau : éclaboussures, panure qui se décolle, dessous mou, odeur de friture tenace. Et si on gardait seulement le croustillant, en laissant le four travailler sans surveillance ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 escalopes de poulet ou dinde (600 g, épaisseur 1 cm)

✅ Panure : 80 g farine, 2 œufs, 120 g chapelure, 40 g parmesan, ail, persil, origan, sel, poivre

✅ Topping : 200 g sauce tomate, 4 tranches jambon, 200 g mozzarella, 1 c. à café sucre (facultatif)

✅ 4 c. à soupe d’huile d’olive + papier cuisson ou grille de four

Fini la poêle : pourquoi l’escalope panée au four est (vraiment) plus croustillante

À la poêle, on joue aux équilibristes : surveiller la coloration, retourner au bon moment, gérer le gras qui fume. Souvent, le dessous se détrempe et la croûte casse. Au four, la chaleur sèche entoure la viande, la panure dore régulièrement et, posées sur une grille, les escalopes panées au four restent croustillantes des deux côtés, sans friture et sans qu’on reste collé devant la plaque.

La méthode pas à pas : paner, précuire, gratiner au four

La clé, c’est une double cuisson. D’abord, au four à 220 °C, on fixe une croûte sèche et dorée. Ensuite seulement arrivent sauce tomate, jambon et mozzarella, pour un court gratin qui ne mouille pas la panure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les escalopes, vérifier l’épaisseur d’environ 1 cm, préparer trois assiettes et la panure parfumée. Technique : Passer chaque escalope dans la farine, puis l’œuf battu, puis la chapelure en pressant bien des deux côtés. Cuisson : Préchauffer le four à 220 °C. Poser les escalopes sur grille ou plaque, arroser d’un filet d’huile, cuire 12 min, retourner, puis 6 à 8 min. Finition : Sortir la plaque, napper de sauce tomate, ajouter jambon et mozzarella, repasser 5 à 7 min sous le grill, laisser reposer 2 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La grille laisse circuler l’air chaud tout autour ; la panure sèche, la vapeur s’échappe. La croûte brunit vraiment avant que la sauce tomate et le fromage n’apportent leur humidité. ✨ Le twist gourmand : Glisser un peu de zeste de citron, de piment ou une cuillerée de pesto dans la chapelure ou sous la mozzarella. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire les escalopes dans un plat sans grille, ou mettre tomate et mozzarella dès le départ : la panure boit tout et ramollit.

Variantes, accompagnements et conservation sans perdre le croustillant

On sert ces escalopes panées au four façon pizza avec roquette, tomates cerises ou pommes de terre grenailles rôties. Sans jambon, on glisse des lamelles d’aubergine grillée ou d’autres légumes rôtis. Les restes se gardent une nuit au frais et se réchauffent 8 à 10 min à 180 °C, sur grille plutôt qu’au micro-ondes, pour garder le croustillant.