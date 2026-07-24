Fini la version apéro : cette tarte soleil sucrée devient le goûter star à la pâte à tartiner, mais gare à ce geste

Las de servir toujours la même tarte soleil salée à l’apéro, vous cherchez un goûter qui change ? Cette version chocolat-noisettes cache un secret de cuisson pour rester bien croustillante.

Odeur de pâte beurrée qui gonfle, parfum de chocolat chaud qui s’échappe du four, petit craquement net quand on tire une torsade… La tarte soleil version sucrée a tout du goûter qu’on attend en douce depuis des semaines. Sur la table, elle brille comme à l’apéro, mais cette fois chaque “rayon” cache un cœur fondant et croquant à la fois.

On en avait presque oublié qu’elle pouvait être autre chose qu’une recette au pesto ou au fromage. Pourtant, une tarte soleil chocolat-noisettes se prépare avec peu d’ingrédients, sans technique compliquée, et se partage du bout des doigts autour d’un café glacé. Reste à maîtriser deux points clés : un feuilletage bien croustillant et une garniture qui ne fuit pas à la cuisson…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées pur beurre rondes (≈ 2 × 230 g)

✅ 220 g de pâte à tartiner chocolat-noisettes

✅ 60 g de noisettes entières torréfiées puis concassées

✅ 1 œuf, 1 pincée de sel, 10 g de sucre en poudre (dorure)

Fini la version salée : la tarte soleil chocolat-noisettes devient la star du goûter

On garde tout ce qu’on aime dans la tarte soleil d’apéro : le geste ludique, les parts qu’on détache, le visuel solaire. Mais ici, la tarte soleil sucrée joue la carte du goûter généreux, qui remplace sans effort biscuits industriels et chips sucrés-salés. La base en pâte feuilletée pur beurre apporte le croustillant, la pâte à tartiner assure le moelleux, les noisettes claquent sous la dent.

Avec deux disques de pâte prêts à l’emploi, un pot de pâte à tartiner et un petit bol de noisettes, on passe directement en mode goûter de vacances. En une trentaine de minutes, la tarte sort du four, dorée, brillante, prête à être posée au centre de la table.

Pas à pas : comment façonner la tarte soleil sans se rater

Le secret d’une tarte soleil pâte à tartiner réussie tient à peu de choses. D’abord, des pâtes feuilletées encore fraîches sortant du frigo, posées sur une plaque bien froide. Ensuite, une garniture étalée en couche régulière, en s’arrêtant à 1 cm du bord pour que la soudure tienne. Enfin, des rayons découpés d’abord en 4, puis en 8, puis en 16 pour des torsades régulières qui restent bien dessinées à la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, sortir les pâtes 5 min, torréfier puis concasser les noisettes. Technique : Étaler la pâte à tartiner sur la première pâte en laissant 1 cm, ajouter noisettes et sel, recouvrir, puis bien souder les bords. Cuisson : Marquer le centre avec un verre, couper en 16 rayons, torsader chaque branche, dorer à l’œuf sucré et enfourner 20 à 25 min. Finition : Glisser la tarte sur une grille, laisser tiédir 5 à 10 min avant de servir encore chaude au centre de la table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte feuilletée bien froide et four préchauffé à 180 °C déclenchent la vapeur qui sépare les couches ; le feuilletage croustillant gonfle sans détremper. La pincée de sel réveille les arômes de cacao et de noisette, tandis que les noisettes torréfiées développent un parfum praliné intense. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter quelques noisettes concassées et une pointe de fleur de sel au centre, ou remplacer une partie de la pâte à tartiner par du praliné et un zeste fin d’orange. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Étaler la pâte à tartiner jusqu’aux bords en couche trop épaisse ; la garniture fuit, les torsades se défont et le dessous se détrempe. Ne jamais couvrir la tarte encore chaude, sous peine de perdre tout le croustillant.

Variantes et idées pour sublimer le goûter

Cette tarte se savoure tiède, quand le cœur fondant chocolaté contraste encore avec le feuilletage. On peut l’entourer de fruits rouges, de quartiers de pêches ou l’accompagner d’une boule de glace vanille. Pour garder le croustillant, on laisse toujours refroidir sur une grille, sans cloche ni boîte hermétique ; un court passage au four le lendemain la réveille.

Côté variations, on peut passer en mode chocolat noir-orange avec quelques zestes dans la garniture, ou mixer noisettes et amandes concassées pour un effet praliné encore plus marqué. La base reste la même ; la tarte soleil chocolat noisettes devient alors le terrain de jeu sucré de tout l’été.