Ce plat croustillant-fondant aux légumes du soleil cache une astuce qui fait aimer la ratatouille aux plus réticents

Ce crumble de légumes à la mozzarella rôtit au four courgettes, aubergines, poivrons et tomates en un gratin d’été croustillant-fondant. Alternative idéale à la ratatouille jugée trop compotée, il cache quelques gestes clés pour éviter le plat qui baigne.

Dans le four, l’ail rissole, les légumes grillent et un parfum chaud emplit la cuisine. Rien à voir avec une ratatouille qui se tient mal ; ici, on veut des morceaux nets, un dessus doré, un dessous fondant.

Ce crumble de légumes à la mozzarella coche toutes ces cases. Légumes rôtis, mozzarella filante, crumble salé au thym : un gratin d’été généreux qui réconcilie ceux qui boudent les plats façon bouillie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 2 courgettes (500 g), 1 aubergine (350 g), 2 poivrons rouge et jaune (350 g), 4 tomates mûres (450 g).

✅ Aromatiques : 1 oignon, 2 gousses d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre.

✅ Fromage : 250 g de mozzarella au lait de vache, bien égouttée.

✅ Crumble : 120 g de farine, 80 g de beurre froid, 60 g de parmesan râpé, 1 c. à café de thym séché.

Pourquoi ce crumble de légumes à la mozzarella séduit les anti-ratatouille

On garde les légumes du soleil : courgettes, aubergines, poivrons, tomates, coupés en morceaux moyens. Le four les rôtit à 200 °C ; ils deviennent fondants, légèrement dorés sur les bords, mais restent identifiables.

Résultat : la cuillère traverse d’abord le crumble croquant, puis la mozzarella filante, avant d’atteindre les légumes encore en morceaux. On retrouve le goût de la ratatouille sans le côté compoté qui en rebute certains.

La méthode pour un crumble salé vraiment croustillant-fondant

Le secret tient à la double cuisson. On fait d’abord rôtir seuls les légumes assaisonnés, bien étalés en couche unique, jusqu’à ce qu’il reste peu de jus. Ensuite, on ajoute la mozzarella bien égouttée et le crumble sablé au beurre froid, posé sans le tasser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les légumes en morceaux moyens ; émincer l’oignon, hacher l’ail, laisser dégorger l’aubergine 10 minutes. Technique : Mélanger légumes, huile d’olive, sel et poivre ; étaler en couche unique, rôtir 30 à 35 minutes à 200 °C. Cuisson : Pour le crumble, mélanger farine, parmesan et thym, puis sabler avec le beurre froid jusqu’à texture granuleuse. Finition : Sortir les légumes, répartir la mozzarella dessus, couvrir de crumble sans tasser et cuire 15 à 20 minutes, jusqu’à dorure.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps total 55 à 60 min 🔍 Le secret de l’expert Cette double cuisson à four chaud concentre le goût des légumes, limite l’eau, puis laisse la mozzarella fondre doucement pendant que le crumble reste bien aéré et croquant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée de pignons légèrement grillés au crumble et quelques olives noires dans les légumes avant la seconde cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire en une seule fois légumes, mozzarella et crumble ; tout finirait détrempé, avec un dessus mou et fade.

Service, conservation et petits twists autour de ce crumble de légumes

On le sert chaud ou tiède, avec une salade de roquette citronnée ou un taboulé aux herbes. Le crumble supporte très bien un réchauffage au four le lendemain, à 160 °C, pour retrouver son dessus croustillant.