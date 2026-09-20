Fini les barres du supermarché : ces Bounty maison sans cuisson à 3 ingrédients vont vous obséder

À la maison, ces bounty maison promettent une pause bien plus gourmande que les barres du supermarché. Trois gestes suffisent pour des barres coco chocolat au cœur fondant.

Une odeur de coco qui flotte dans la cuisine, le claquement net du chocolat qui casse sous la dent, puis ce cœur blanc qui fond doucement… On est loin de la barre sous plastique, souvent trop sucrée, avalée à la va-vite. Ici, la texture est généreuse, la noix de coco bien présente, sans arrière-goût d’additifs.

Bonne nouvelle : pour ces bounty maison, pas besoin de four ni de matériel compliqué. Trois ingrédients du placard, un passage au frais, et le rayon barres chocolatées du supermarché perd soudain beaucoup de son charme. Reste à voir comment ces barres coco chocolat deviennent votre nouvelle tentation maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de noix de coco râpée non sucrée

✅ 200 g de lait concentré sucré

✅ 200 g de chocolat noir pâtissier 55 à 70 % de cacao

✅ 1 pincée de sel fin

Fini les barres du supermarché : pourquoi passer aux Bounty maison ?

Les barres industrielles affichent souvent un Nutri-score E et une liste d’ingrédients longue comme le bras. Entre sucres ajoutés, sirops et émulsifiants, on perd vite le goût franc de la noix de coco. Avec ces barres façon Bounty sans cuisson, on revient à l’essentiel : coco, lait, chocolat, point.

On maîtrise la douceur, on choisit le % de cacao du chocolat et on ajuste la taille des barres. Le tout pour moins de 0,50 € la pièce environ, en fonction des marques. D’ailleurs, la recette supporte très bien les petites variations : plus ou moins de coco, un chocolat plus doux… tout en gardant ce contraste coque croquante / cœur tendre.

Les 3 ingrédients (et une pincée de sel) pour des barres coco ultra-gourmandes

La coco râpée doit être non sucrée et bien sèche pour absorber le lait concentré sucré sans se déliter. On obtient ainsi une masse collante mais modelable, qui garde sa forme une fois froide. La pincée de sel réveille les arômes et renforce l’effet “gourmanderie de pâtisserie”.

Côté chocolat, on vise un chocolat noir entre 55 et 70 % : assez corsé pour équilibrer le cœur très doux, sans amertume agressive. On peut ajouter une cuillère à café d’huile neutre pour le fluidifier et faciliter l’enrobage. Ensuite, tout se joue dans le froid et dans la finesse de la coque.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger coco, sel et lait concentré dans un saladier, d’abord à la cuillère puis à la main, jusqu’à obtenir une pâte homogène qui se tient en boule. Technique : Étaler sur 1,5 à 2 cm d’épaisseur dans un moule tapissé de papier cuisson, filmer, placer 1 h au frais puis détailler des rectangles d’environ 7 × 2,5 cm ; arrondir légèrement et passer 20 à 30 min au congélateur. Cuisson : Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes par courtes impulsions, remuer souvent, puis plonger chaque barre très froide à l’aide d’une fourchette en laissant s’écouler l’excédent. Finition : Déposer sur papier cuisson, laisser prendre 30 à 45 min au réfrigérateur, éventuellement ajouter une seconde couche fine et saupoudrer de coco râpée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par barre < 0,50 € 🔍 Le secret de l’expert Le lait concentré sucré enrobe chaque fibre de coco ; en refroidissant, les sucres se figent et soudent le cœur. Le passage au congélateur avant l’enrobage évite les miettes dans le chocolat fondu, qui reste fluide et forme une coque fine, brillante, bien craquante même après quelques jours au frais. ✨ Le twist gourmand : Pour une recette Bounty maison avec 3 ingrédients qui a du style, ajouter une pincée de fleur de sel et le zeste fin d’un demi-citron vert dans la garniture, puis parsemer de coco légèrement grillée ; on peut aussi remplacer 20 g de coco par des amandes effilées torréfiées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser du lait concentré non sucré ou des barres encore tièdes dans un chocolat surchauffé : la masse se liquéfie, se mélange au bain et la coque devient terne, granuleuse, impossible à rattraper.

Organisation, conservation & questions pratiques

Ces barres coco nappées de chocolat croquant se préparent facilement la veille. On garde les barres terminées au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson ; elles restent parfaites 3 à 4 jours. Pour le transport, on les glisse bien froides dans une boîte isotherme.

Si la garniture s’effrite, on ajoute une cuillère de lait concentré ; si elle colle trop, une cuillère de coco en plus. Et si le chocolat fige dans le bol, on le réchauffe quelques secondes seulement. Avec ces réglages simples, la pause sucrée devient un vrai rituel maison.