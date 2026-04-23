Fraises : arrêtez de jeter cette partie verte, vous gaspillez l’atout le plus précieux de ce fruit anti-gaspi

Partout en France, les queues de fraises finissent encore au fond de la poubelle alors qu’elles cachent un incroyable concentré de goût. Comment les transformer en infusions, sirops ou vinaigres sans rien compliquer ?

Vous épluchez vos fraises et jetez les queues ? Stop, vous venez de mettre à la poubelle la partie la plus utile du fruit !

Une barquette de fraises vient d’embaumer la cuisine : parfum sucré, note verte de jardin, petite acidité qui chatouille le nez. On rince, on équeute, on aligne les fruits rouges dans un saladier… et, en un geste automatique, les queues partent vers la poubelle. Dommage : ce petit chapeau vert concentre encore du parfum, une fraîcheur végétale précieuse et même de la couleur. Autrement dit, on jette un ingrédient gratuit sans le savoir.

Bonne nouvelle, ces queues de fraises ne demandent presque aucun effort pour passer du statut de déchet à celui d’allié du quotidien. Infusion chaude réconfortante, eau détox glacée, sirop maison, vinaigre aromatisé : en deux gestes, elles parfument boissons, desserts et salades avec une délicatesse que la chair seule n’offre pas. Avant de ressortir la prochaine barquette, un réflexe mérite de changer : et si on commençait par garder tout ce vert ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Queues de fraises fraîches et bien vertes : 10 à 15 pièces

✅ Eau filtrée : 1 L

✅ Miel liquide ou sucre blond : 1 à 2 c. à soupe (15 à 30 g)

✅ Menthe fraîche, rondelles de citron bio ou lamelles de gingembre : selon le goût

Pourquoi il ne faut plus jeter les queues de fraises

Les queues de fraises concentrent encore des arômes proches du fruit, une fraîcheur légèrement herbacée et de quoi teinter l’eau d’un rose très pâle. À condition de partir de fruits bien frais, soigneusement rincés, leurs pigments et leur pectine parfument une boisson, aident une gelée à prendre, relèvent un vinaigre. En cuisine anti-gaspi, ce n’est plus un déchet mais un petit ingrédient malin, gratuit, qui s’invite aussi bien dans un verre que dans une sauce sucrée ou salée.

Recette express : l’infusion / eau détox aux queues de fraises

Pour apprivoiser les queues de fraises, l’infusion est la voie la plus simple. Dix à quinze queues pour 1 L d’eau suffisent, en version chaude ou glacée. Il suffit de surveiller le temps pour capter le parfum sans faire ressortir l’amertume végétale.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les queues, les égoutter, vérifier qu’aucune n’est abîmée ou moisie. Technique : Pour une version chaude, porter à frémissement avec 1 L d’eau, 10 à 15 min ; ou laisser macérer à froid dans une carafe au réfrigérateur une nuit. Cuisson : Filtrer à la passoire fine, sucrer éventuellement avec miel ou sucre, ajuster le parfum. Finition : Servir chaud, ou bien frais avec glaçons et herbes, et boire dans les 24 heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5–15 min 🔍 Le secret de l’expert Les arômes hydrosolubles se libèrent vite ; on joue donc sur le temps d’infusion, pas sur la quantité de queues. ✨ Le twist gourmand : Allonger l’infusion avec de l’eau pétillante bien froide et quelques feuilles de menthe. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des queues abîmées ou laisser infuser des heures à température ambiante.

4 autres idées zéro déchet avec les queues de fraises

En bonus, sirop, vinaigre, gelée ou poudre évitent tout gaspillage.