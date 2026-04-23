Invités bluffés : ces cookies sucrés-salés à base de ce fromage bleu les ont laissés sans voix à l’apéro
À la première bouchée, ces cookies salés au roquefort font taire tout le salon. Entre croquant des noix et cœur fondant, l’apéro prend une autre dimension.
Ça sent le beurre chaud, la pâte qui dore et ce petit parfum de bleu qui interpelle avant même d’arriver au salon. Sur la plaque, des cookies dodus, bords bien colorés, cœur encore souple. Personne ne s’attend à ce qui suit.
Premier croc, silence autour de la table. Le croquant des noix, le fondant du roquefort, une pointe sucrée qui caresse le salé, puis la phrase qui fuse : « Tu as mis du roquefort dans des cookies ? ». À ce moment-là, on sait que l’apéro vient de changer de niveau.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base de pâte : 180 g de farine T55, 1 c. à café de levure chimique, 120 g de beurre doux mou, 1 œuf moyen
- ✅ Fromages : 40 g de parmesan râpé fin, 120 g de roquefort émietté grossièrement
- ✅ Garniture croquante : 70 à 80 g de cerneaux de noix concassés (éclats de 5 à 8 mm)
- ✅ Assaisonnement & petits plus : ½ c. à café de sel fin, ½ c. à café de poivre noir, 1 c. à soupe de miel, ½ c. à café de thym ou romarin, 1 pincée de piment d’Espelette
Cookies salés au roquefort : la bouchée d’apéro qui laisse tout le monde sans voix
Le principe est simple : on garde l’esprit d’un cookie généreux, mais on le fait basculer côté apéro. Une base beurrée, épaisse, qui rappelle les fournées de l’enfance, et à la place du chocolat, des éclats de roquefort et de noix grillées.
Le fromage bleu apporte du caractère et une vraie longueur en bouche. Les noix, elles, donnent ce croquant grillé qui répond à la pâte fondante. Un filet de miel suffit à arrondir les angles et à créer ce sucré-salé discret qui fait immédiatement revenir la main vers le plat.
Pas à pas : des cookies au roquefort croustillants dehors, fondants dedans
Tout se joue sur quelques détails. D’abord, des éclats de roquefort irréguliers, pour créer des poches ultra fondantes plutôt qu’une pâte uniformément bleue. Ensuite, des noix torréfiées 5 à 6 minutes à 180 °C qui prennent une note toastée et renforcent le parfum.
Côté texture, on créme le beurre avec le parmesan, on ajoute l’œuf, puis les poudres, sans trop travailler. La pâte repose 30 minutes au frais pour limiter l’étalement. À la cuisson, 12 à 15 minutes à 180 °C suffisent : bords bien dorés, centre encore pâle et souple, c’est le point parfait.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Concasser les noix (5 à 8 mm) et les torréfier 5 à 6 minutes à 180 °C, puis laisser refroidir. Émietter le roquefort en éclats irréguliers.
- Technique : Crémer beurre et parmesan, ajouter l’œuf. Incorporer farine, levure, sel, poivre, puis miel, herbes et piment d’Espelette sans trop travailler la pâte.
- Cuisson : Ajouter délicatement roquefort et noix, filmer et placer 30 minutes au frais. Façonner des boules de 35 à 40 g, poser sur plaque, aplatir très légèrement.
- Finition : Cuire 12 à 15 minutes à 180 °C. Laisser reposer 10 minutes sur la plaque, puis transférer sur grille. Servir tièdes ou à température ambiante.
Twists d’apéro et service : comment les adapter à vos invités
Sur une planche, on pose ces cookies salés au roquefort avec des raisins, des lamelles de poire ou quelques quartiers de figue fraîche ; le fruit apaise le bleu et rafraîchit le palais. Un blanc aromatique, une bière ambrée ou un jus de pomme artisanal fonctionnent très bien. S’il en reste, on les garde en boîte hermétique et on rend le bord à nouveau croustillant avec 3 à 5 minutes au four à 170 °C. Pour un public prudent, on peut remplacer une partie du roquefort par un bleu plus doux ou ajouter un peu plus de noix ; pour les amateurs, on force légèrement la dose de fromage et on ose une pointe de piment d’Espelette.
En bref
- 🍪 Autour d’un apéro maison, des cookies salés au roquefort, noix et miel provoquent le silence étonné puis les compliments en chaîne.
- 📝 La recette détaille ingrédients, temps de repos, cuisson à 180 °C et gestes clés pour obtenir des biscuits épais, dorés et très moelleux.
- 🤫 Des variantes sucré-salé, fumées ou plus douces, ainsi que plusieurs astuces de rattrapage, promettent des fournées toujours plus bluffantes.
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