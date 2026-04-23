Invités bluffés : ces cookies sucrés-salés à base de ce fromage bleu les ont laissés sans voix à l’apéro

À la première bouchée, ces cookies salés au roquefort font taire tout le salon. Entre croquant des noix et cœur fondant, l’apéro prend une autre dimension.

Ça sent le beurre chaud, la pâte qui dore et ce petit parfum de bleu qui interpelle avant même d’arriver au salon. Sur la plaque, des cookies dodus, bords bien colorés, cœur encore souple. Personne ne s’attend à ce qui suit.

Premier croc, silence autour de la table. Le croquant des noix, le fondant du roquefort, une pointe sucrée qui caresse le salé, puis la phrase qui fuse : « Tu as mis du roquefort dans des cookies ? ». À ce moment-là, on sait que l’apéro vient de changer de niveau.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base de pâte : 180 g de farine T55, 1 c. à café de levure chimique, 120 g de beurre doux mou, 1 œuf moyen

✅ Fromages : 40 g de parmesan râpé fin, 120 g de roquefort émietté grossièrement

✅ Garniture croquante : 70 à 80 g de cerneaux de noix concassés (éclats de 5 à 8 mm)

✅ Assaisonnement & petits plus : ½ c. à café de sel fin, ½ c. à café de poivre noir, 1 c. à soupe de miel, ½ c. à café de thym ou romarin, 1 pincée de piment d’Espelette

Cookies salés au roquefort : la bouchée d’apéro qui laisse tout le monde sans voix

Le principe est simple : on garde l’esprit d’un cookie généreux, mais on le fait basculer côté apéro. Une base beurrée, épaisse, qui rappelle les fournées de l’enfance, et à la place du chocolat, des éclats de roquefort et de noix grillées.

Le fromage bleu apporte du caractère et une vraie longueur en bouche. Les noix, elles, donnent ce croquant grillé qui répond à la pâte fondante. Un filet de miel suffit à arrondir les angles et à créer ce sucré-salé discret qui fait immédiatement revenir la main vers le plat.

Pas à pas : des cookies au roquefort croustillants dehors, fondants dedans

Tout se joue sur quelques détails. D’abord, des éclats de roquefort irréguliers, pour créer des poches ultra fondantes plutôt qu’une pâte uniformément bleue. Ensuite, des noix torréfiées 5 à 6 minutes à 180 °C qui prennent une note toastée et renforcent le parfum.

Côté texture, on créme le beurre avec le parmesan, on ajoute l’œuf, puis les poudres, sans trop travailler. La pâte repose 30 minutes au frais pour limiter l’étalement. À la cuisson, 12 à 15 minutes à 180 °C suffisent : bords bien dorés, centre encore pâle et souple, c’est le point parfait.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Concasser les noix (5 à 8 mm) et les torréfier 5 à 6 minutes à 180 °C, puis laisser refroidir. Émietter le roquefort en éclats irréguliers. Technique : Crémer beurre et parmesan, ajouter l’œuf. Incorporer farine, levure, sel, poivre, puis miel, herbes et piment d’Espelette sans trop travailler la pâte. Cuisson : Ajouter délicatement roquefort et noix, filmer et placer 30 minutes au frais. Façonner des boules de 35 à 40 g, poser sur plaque, aplatir très légèrement. Finition : Cuire 12 à 15 minutes à 180 °C. Laisser reposer 10 minutes sur la plaque, puis transférer sur grille. Servir tièdes ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le repos au frais raffermit le beurre et limite l’étalement : les cookies restent hauts, avec un cœur moelleux. À 180 °C, le duo beurre–parmesan dore vite, crée une croûte parfumée sans sécher l’intérieur. Les gros éclats de roquefort et les noix torréfiées apportent, bouchée après bouchée, un jeu de contrastes entre zones très fromagères, touches grillées et pâte douce. ✨ Le twist gourmand : Pour un apéro très chic, ajouter dès la pâte quelques dés de figue sèche et servir les cookies avec un trait de miel et un grain de fleur de sel. Version bistrot : incorporer des lardons fumés bien dorés et refroidis pour un côté fumé ultra gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser du beurre fondu ou trop mou, ou trop mélanger après ajout de la farine. La pâte devient grasse, les cookies s’étalent en galettes sèches. Mieux vaut s’arrêter dès que la farine disparaît et surveiller la cuisson pour garder le centre tendre.

Twists d’apéro et service : comment les adapter à vos invités

Sur une planche, on pose ces cookies salés au roquefort avec des raisins, des lamelles de poire ou quelques quartiers de figue fraîche ; le fruit apaise le bleu et rafraîchit le palais. Un blanc aromatique, une bière ambrée ou un jus de pomme artisanal fonctionnent très bien. S’il en reste, on les garde en boîte hermétique et on rend le bord à nouveau croustillant avec 3 à 5 minutes au four à 170 °C. Pour un public prudent, on peut remplacer une partie du roquefort par un bleu plus doux ou ajouter un peu plus de noix ; pour les amateurs, on force légèrement la dose de fromage et on ose une pointe de piment d’Espelette.