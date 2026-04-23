Torta caprese au citron : ce gâteau sans farine fait oublier le chocolat, à cause d’un détail que tous ratent
Vous trouvez les gâteaux au chocolat trop lourds, surtout quand il fait chaud ? Cette torta caprese au citron promet un fondant inattendu grâce à quelques gestes précis.
Torta caprese au citron : depuis que l’on a essayé cette version, on abandonne celle au chocolat
À peine sortie du four, une odeur de citron chaud, de beurre et d’amande envahit la cuisine. Sous la croûte dorée, la torta caprese au citron révèle un cœur dense, humide, presque crémeux.
En bouche, ce gâteau italien au citron laisse une impression de fraîcheur là où le chocolat peut sembler lourd. De quoi se demander comment cette version arrive à détrôner le fondant cacao.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 5 œufs, 200 g de sucre blond, 1 pincée de sel
- ✅ 150 à 200 g de beurre fondu + 10 g pour le moule, 100 g de chocolat blanc concassé
- ✅ 200 g de poudre d’amandes, 60 g de fécule de pomme de terre ou Maïzena
- ✅ 3 citrons bio (zestes des 3 + jus d’1), 1 poignée d’amandes effilées, limoncello optionnel
Pourquoi cette torta caprese au citron fait oublier le chocolat
Le cacao réconforte, mais il sature vite le palais. Ici, le citron équilibre le gras du beurre et du chocolat blanc, apporte de la tension, et laisse une sensation nette qui donne irrésistiblement envie d’une autre bouchée.
Recette de la torta caprese au citron : la bonne méthode
Tout repose sur trois gestes : fouetter longuement œufs et sucre, remplacer la farine par un duo amandes-fécule, puis cuire doucement à 160 °C. Résultat ; un gâteau sans farine, donc naturellement sans gluten, qui reste moelleux plusieurs jours.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 160 °C, beurrer un moule de 22 cm, fouetter œufs, sucre et sel 10 minutes.
- Technique : Zester les 3 citrons, presser le jus d’un seul, ajouter à la mousse, puis incorporer beurre fondu et chocolat blanc.
- Cuisson : Ajouter la poudre d’amandes et la fécule en pluie, mélanger brièvement, verser dans le moule, parsemer d’amandes effilées.
- Finition : Enfourner 40 minutes ; centre encore souple. Laisser tiédir, démouler sur grille, refroidir complètement avant de découper.
Variantes, service et conservation de la torta caprese au citron
On peut renforcer le parfum avec un trait de limoncello, ou cuire la pâte en petits moules. Avec 150 g de beurre, le cœur est très fondant ; à 200 g, il se tient davantage.
La torta caprese au citron s’accorde avec fruits rouges, salade d’agrumes ou ricotta sucrée. Elle se conserve 3 jours au réfrigérateur, bien filmée ; elle est souvent encore meilleure le lendemain.
En bref
- 🍋 Torta caprese au citron, gâteau italien sans farine, promet un cœur ultra fondant qui fait oublier le chocolat lors des desserts d’été.
- 🧁 Fouettage prolongé, duo poudre d’amandes-fécule et cuisson douce à 160 °C structurent ce dessert citronné, naturellement sans gluten, à réaliser en quelques étapes simples.
- 🍽️ Entre choix du beurre, qualité des citrons et temps de repos, de petits ajustements transforment cette recette en signature maison qui surprend les invités.
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