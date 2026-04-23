Hugo spritz : cette astuce florale méconnue le rend plus léger et terriblement rafraîchissant dès l’apéro

Vous aimez le Hugo spritz mais le trouvez vite trop sucré à l’apéro ? Cette version plus florale et légère mise sur un dosage malin et un geste de pro.

Hugo spritz revisité : l’astuce florale qui le rend plus léger et terriblement rafraîchissant pour l’apéro

Dans le verre, les bulles montent en colliers fins, la menthe envoie son parfum vert, le citron vert pique juste ce qu’il faut. Pourtant, beaucoup de spritz laissent vite une impression lourde, trop sucrée. On a envie d’un apéro qui réveille, pas d’un verre qui assomme.

C’est là qu’entre en scène le Hugo spritz revisité : même silhouette dans un grand verre à vin, mais une bouche plus légère, florale et très désaltérante. La clé tient dans un dosage malin de fleur de sureau et un geste tout simple de mixologue. De quoi transformer votre prochain apéro en trois minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 60 cl de prosecco bien frais (sec ou extra-dry)

✅ 8 cl de sirop de fleur de sureau

✅ 20 cl d’eau gazeuse bien pétillante

✅ 2 citrons verts, 4 brins de menthe fraîche, 600 g de glaçons

Pourquoi revisiter le Hugo spritz ? Un spritz floral, plus léger que l’original

En revisitant la recette du Hugo spritz, l’idée est claire : garder le côté joyeux des bulles, mais alléger sucre et alcool. On remplace la liqueur par un sirop de fleur de sureau non alcoolisé, très parfumé mais plus doux en degrés. L’eau gazeuse prend un peu plus de place dans le verre ; elle étire le cocktail, atténue la chaleur de l’alcool et met en avant les notes florales, litchi et pêche, sans lourdeur.

Les proportions parfaites : le ratio qui change tout

Pour un verre, le ratio qui change tout : 15 cl de prosecco bien frais, 2 cl de sirop de fleur de sureau, 5 cl d’eau gazeuse, un demi-citron vert et un brin de menthe, le tout sur un verre rempli de glace. On glace d’abord le contenant, on verse le sirop, on écrase à peine menthe et citron, puis on ajoute prosecco et eau gazeuse en filet le long de la paroi, avant un unique tour de cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Remplir les grands verres à vin de glaçons pour les glacer pendant qu’on prépare citron vert et menthe. Technique : Garder la glace, verser 2 cl de sirop de fleur de sureau dans chaque verre. Cuisson : Ajouter 15 cl de prosecco bien frais puis 5 cl d’eau gazeuse en filet, sans brusquer les bulles. Finition : Donner un tour de cuillère, ajouter demi-citron vert et brin de menthe claqué, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de glace et un verre bien froid font baisser la perception de sucre et d’alcool, d’où cette impression de cocktail léger. L’eau gazeuse dilue doucement sans tuer le pétillant, pendant que citron vert et menthe coupent le sucré et renforcent la sensation de fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Opter pour un pétillant brut français, parfumer le bord du verre avec un zeste de citron vert et glisser un fin ruban de concombre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger en sirop de sureau ou manquer de glace : le cocktail devient lourd, plat, et perd son effet rafraîchissant.

Variantes légères, version virgin et accords apéro

Envie d’un Hugo spritz léger pour tout l’apéro ? On peut descendre à 1,5 cl de sirop et monter à 7 cl d’eau gazeuse, en ajoutant un peu de jus de citron vert. Sans alcool, on remplace le prosecco par un mousseux désalcoolisé. Ce spritz adore les fromages frais aux herbes, légumes croquants, olives et chips artisanales bien salées.