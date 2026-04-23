Ce gratin de pâtes au four aux oignons rôtis cache un geste de chef qui change tout à la maison, à tester ce soir

Quelques oignons, des pâtes et un four suffisent à composer un gratin de pâtes aux oignons digne d’une table de chef. Rôtissage, eau de cuisson et croûte croustillante changent tout, à condition de respecter un détail décisif.

Un plat de pâtes aux oignons qui sort du four, c’est l’odeur des oignons rôtis, de l’ail confit et du parmesan qui monte d’un coup. Sous la croûte dorée, la sauce bouillonne doucement, les pâtes disparaissent presque, comme dans un gratin servi en salle.

On part pourtant de presque rien : quelques oignons, une tête d’ail, des pâtes du placard. La magie vient de la cuisson au four, d’une sauce ail-crème-parmesan bien liée et d’une fine croûte croustillante qui donne tout de suite un air de plat de restaurant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 340 g de pâtes courtes (penne, rigatoni ou fusilli) + eau de cuisson

✅ 2 gros oignons jaunes émincés + 1 tête d’ail entière

✅ 5 càs d’huile d’olive, 375 ml de crème, 70 g de parmesan, jus d’1/2 citron, sauce soja

✅ 40 g de chapelure, 20 g de noisettes, sel, poivre, paprika, ail en poudre, beurre ou huile

Inoubliablement gourmand : gratin de pâtes aux oignons rôtis

Dans ce gratin de pâtes aux oignons, l’oignon rôtit longtemps à 200 °C avec paprika, ail en poudre et huile d’olive. Les lamelles deviennent fondantes, légèrement caramélisées, presque sucrées. La tête d’ail entière ramollit au cœur du plat ; écrasée ensuite dans la crème et le parmesan, elle donne une sauce velours, profonde sans être lourde.

La méthode pour un plat de pâtes aux oignons de chef

On joue ensuite sur trois points : des pâtes cuites al dente, une sauce assouplie à l’eau de cuisson, puis un gratinage court et vif. Le dessous reste bien crémeux, le dessus prend ce côté gratiné qui rappelle un plat de pâtes au four servi au restaurant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C. Rôtir oignons et tête d’ail avec huile et épices. Technique : Cuire les pâtes al dente dans une grande casserole d’eau salée, garder 200 à 300 ml d’eau de cuisson. Cuisson : Presser l’ail rôti, le mélanger avec crème, 50 g de parmesan, citron, sauce soja, plus un peu d’eau de cuisson. Finition : Mélanger pâtes, oignons et sauce, verser dans le plat, ajouter parmesan et croûte chapelure-noisettes, gratiner 8 à 12 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45–55 min 🔍 Le secret de l’expert Oignons et ail caramélisés concentrent les saveurs, l’eau de cuisson lie la crème et le parmesan, le citron évite toute lourdeur en réveillant le gratin. ✨ Le twist gourmand : Une croûte chapelure, parmesan et noisettes arrosée d’un voile de beurre fondu apporte un craquant grillé très “restaurant”. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson pour “sécher” une sauce trop liquide : les pâtes gonflent, se ramollissent, et la crème finit par trancher.

Servir, conserver et varier ce gratin de pâtes aux oignons

On laisse reposer le gratin 3 à 5 minutes pour que la sauce se pose, puis on sert avec une salade bien croquante et quelques herbes fraîches. Les restes se réchauffent à 200 °C, avec une minute de gril pour ranimer la croûte.