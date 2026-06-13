Vacances en Airbnb : sans balance, cette astuce d’un hôte pour un moelleux parfait m’a complètement bluffé
Coincé dans une cuisine d’Airbnb sans balance ni verre doseur, je m’apprêtais à renoncer à mon moelleux au chocolat. Jusqu’au SMS inattendu de l’hôte qui a tout changé.
Pas moyen de trouver une balance dans cet Airbnb : l’astuce de l’hôte pour réussir mon gâteau m’a bluffé
Dans la petite cuisine carrelée d’un Airbnb, le four chauffe déjà. On imagine l’odeur du chocolat, la croûte fine qui craque, le cœur encore tiède qui colle un peu à la cuillère.
Puis la stupeur : pas de balance, pas de verre doseur, seulement quelques tasses dépareillées. Pour une pâtisserie qu’on dit si rigoureuse, la mission semble perdue… jusqu’au SMS de l’hôte qui va permettre un gâteau sans balance bluffant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Farine 12 c. à s. rases + 1 c. à c. de levure
- ✅ Sucre blond 10 c. à s. rases
- ✅ Beurre 10 c. à s. fondues + 200 g de chocolat noir
- ✅ 4 œufs + éventuelle vanille, zeste ou fleur de sel
La panique dans la cuisine de location : aucun moyen de peser les ingrédients
En location, on connaît ce moment de solitude devant un plan de travail presque vide. Sans balance, on imagine déjà le gâteau raplapla, la pâte trop sucrée ou peu levée. Pourtant, la clé reste les proportions entre ingrédients, pas le poids exact au gramme près.
L’astuce de l’hôte : transformer une simple cuillère en balance de secours
L’hôte rappelle une évidence : la cuillère à soupe du tiroir contient environ 15 ml, la cuillère à café autour de 5 ml. En utilisant toujours la même cuillère pour toute la pâte, on se fabrique une « balance maison » étonnamment fiable.
Une cuillère à soupe rase vaut environ 10 g de farine ou 15 g de sucre, une bonne cuillère de beurre fondu aussi. En lissant chaque mesure avec le dos du couteau, on garde des doses régulières et donc des rapports farine–sucre–beurre–œufs cohérents.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, beurrer le moule et faire fondre chocolat et beurre ensemble.
- Technique : Battre 4 œufs avec 10 c. à s. de sucre jusqu’à ce que le mélange pâlisse, puis ajouter le chocolat tiédi.
- Cuisson : Mélanger farine et levure, les incorporer en plusieurs fois, obtenir une pâte lisse et coulante, verser dans le moule.
- Finition : Cuire 25 à 30 min, laisser tiédir 10 min avant de démouler et servir encore légèrement fondant.
La recette du moelleux au chocolat sans balance (100 % cuillères)
Une fois cette base maîtrisée, on peut la refaire dans n’importe quelle cuisine.
En bref
- 🍫 Été en location, un invité se retrouve dans un Airbnb sans balance ni verre doseur et échange quelques SMS salvateurs avec son hôte pâtissier improvisé.
- 🥄 Une astuce transforme un simple couvert en unité de mesure fiable et permet de réussir un gâteau sans balance à la texture étonnamment régulière.
- 📦 Cette méthode minimaliste suit quelques repères visuels précis et peut s’adapter à d’autres desserts improvisés de vacances, de quoi changer ta façon de pâtisser ailleurs.
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