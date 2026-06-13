Cette salade de pâtes italienne froide et ultra colorée va détrôner vos recettes d’été grâce à ce fromage ultra fondant

Salade italienne de spaghetti froids à la stracciatella, couleurs d’été et texture veloutée promettent d’en finir avec les pâtes fades. Quelques gestes clés suffisent à transformer votre plat en assiette brillante et gourmande.

Quand les beaux jours reviennent, on rêve d’assiettes qui brillent : tomates rouge vif, basilic qui embaume, filet d’huile d’olive qui accroche la lumière. On veut encore des pâtes, mais moins de vapeur et plus de fraîcheur.

Cette salade de spaghetti servis froids, nappés de sauce crue aux tomates cerises et couronnés de stracciatella, mise tout sur le contraste : pâtes soyeuses, crème lactée qui fond, zeste de citron qui réveille. Les couleurs claquent, la fourchette revient d’elle-même ; reste à savoir comment réussir ces spaghetti froids parfumés et non collants.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de spaghetti, eau de cuisson bien salée

✅ 500 g de tomates cerises, 1 gousse d’ail

✅ 150 g de stracciatella di bufala, 50 g de parmesan

✅ Basilic frais, huile d’olive, citron, sel, poivre

Pourquoi cette salade de spaghetti froids va remplacer vos salades de pâtes habituelles

Oubliez les salades de pâtes ternes, gonflées d’huile et sans relief. Ici, les spaghetti sont cuits al dente puis refroidis avant d’être enrobés d’une sauce tomates cerises–ail–huile d’olive au goût de plein été. Au-dessus, la stracciatella ajoutée au dernier moment joue la sauce minute, le zeste de citron réveille et la poudre parmesan-basilic signe une salade italienne de spaghetti froids à la stracciatella pleine de caractère.

Étape par étape : des spaghetti froids bien enrobés, non collants, et une sauce velours

On commence par mixer parmesan et basilic en poudre sèche et légère. Puis viennent tomates cerises, ail, sel, poivre et huile d’olive, émulsionnés avec un peu d’eau de cuisson pour une sauce qui accroche. Cuisson al dente, refroidissement rapide et mélange délicat assurent des spaghetti froids brillants, jamais collants.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer le parmesan coupé et le basilic jusqu’à une poudre fine et sèche. Technique : Mixer tomates, ail, sel, poivre, huile d’olive ; ajuster à la texture. Cuisson : Cuire les spaghetti al dente, les refroidir vite, bien les égoutter. Finition : Enrober de sauce, dresser, ajouter stracciatella, zeste de citron et topping.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~45 min 🔍 Le secret de l’expert L’eau de cuisson, riche en amidon, aide la sauce crue à accrocher aux spaghetti sans les alourdir. En refroidissant vite les pâtes, sans trop les rincer, on garde juste assez d’amidon pour cette accroche, pendant que la stracciatella servie fraîche fond en rubans crémeux. ✨ Le twist gourmand : Servir avec tomates cerises multicolores, olives, artichauts marinés, asperges vertes et un peu de roquette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pâtes longtemps ou mêler la stracciatella à l’avance rend la salade fade et pâteuse.

Variantes colorées, conservation et idées pour la personnaliser

On prépare la base pâtes + sauce jusqu’à quelques heures à l’avance, au frais, puis on mélange bien avant de servir ; la stracciatella se pose au dernier moment. Pour personnaliser, on propose olives, tomates séchées, artichauts marinés ou roquette. Un verre de blanc italien ou une eau pétillante au citron complète ce plat coloré.