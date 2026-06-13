Ce dessert italien transformé en barre glacée sous coque de chocolat va vous rendre accro si vous évitez cette erreur

Et si votre tiramisu se croquait comme une glace, avec un cœur café mascarpone caché sous une coque de chocolat qui claque ? Une méthode ultra simple promet ces barres glacées addictives, à condition d’éviter quelques pièges au montage et à l’enrobage.

À l’ouverture du congélateur, une odeur de cacao et de café remonte déjà. Sous les doigts, une barre glacée parfaitement lisse, promesse d’un croc net. Dès que les dents attaquent la coque, un “crac” franc se fait entendre, avant que le cœur ne fonde sur la langue, entre café frais et mascarpone soyeux.

On garde tout ce qu’on aime dans un tiramisu, mais en version barre glacée, façon bâtonnet nomade. Pas d’œufs crus, pas de sorbetière, juste une base ultra crémeuse et une coque de chocolat qui claque sans se casser. Toute la question devient alors : comment obtenir ce duo coque craquante / cœur tiramisu moelleux à chaque fournée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base tiramisu glacée : 200 g de crème entière bien froide, 100 g de mascarpone, 120 g de lait concentré sucré, 1,5 c. à café de vanille

✅ Cœur café : 12 boudoirs ou savoiardi, 120 ml de café fort refroidi, 1 à 2 c. à soupe d’amaretto (facultatif)

✅ Coque chocolat : 250 g de chocolat noir 60–70 % ou au lait, 1 c. à soupe d’huile neutre ou d’huile de coco désodorisée

✅ Finitions & matériel : cacao non sucré, éclats de noisettes, moules à bâtonnets en silicone, bâtonnets en bois

Le tiramisu façon Magnum maison : pourquoi ces barres glacées rendent totalement accro

Visuellement, on est sur une glace de pâtissier. À la dégustation, c’est un vrai tiramisu : café intense, mascarpone rond, biscuit moelleux. Sauf qu’ici, tout tient dans la main, en format barre glacée, et l’on obtient un contraste que le dessert en verrine n’offre jamais.

La base reprend le trio gagnant crème montée, mascarpone et lait concentré sucré. Elle donne une texture de glace très onctueuse, même sans sorbetière. Les boudoirs, à peine trempés dans le café, restent tendres au cœur. Enfin, la coque fine de chocolat, inspirée des desserts de chef façon grain de café, apporte ce croquant net qui fait revenir au congélateur “juste pour une dernière”.

Les bons gestes pour un tiramisu glacé en barres sous coque de chocolat

Tout commence par une crème liquide très froide, montée en chantilly souple ; si elle est tiède, la base gèlera en bloc. On l’incorpore ensuite délicatement au mascarpone mélangé avec le lait concentré et la vanille pour garder un maximum d’air.

Côté biscuit, on trempe chaque boudoir 1 à 2 secondes par face dans un café refroidi, voire parfumé d’amaretto pour une note amande. Trop d’imbibage, et le cœur se disloque. Enfin, les barres doivent congeler au moins 12 h, 24 h étant parfait pour obtenir un enrobage net.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monter la crème très froide en chantilly ferme ; lisser à part le mascarpone avec le lait concentré et la vanille, puis incorporer la crème délicatement. Technique : Remplir les moules à mi-hauteur, glisser les bâtonnets, ajouter les boudoirs rapidement trempés dans le café, recouvrir du reste de crème et lisser. Cuisson : Filmer au contact et placer au congélateur au moins 12 h, idéalement 24 h, jusqu’à ce que les barres soient très dures. Finition : Faire fondre le chocolat avec l’huile, laisser tiédir, enrober chaque barre démoulée, parsemer de cacao ou noisettes, puis remettre aussitôt au froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~12–24 h 🔍 Le secret de l’expert Le trio crème + mascarpone + lait concentré apporte matière grasse, sucre et air ; cela limite les gros cristaux et garde un cœur fondant sans sorbetière. Les biscuits à peine imbibés conservent une texture moelleuse, tandis que le chocolat tiède versé sur une glace très froide fige instantanément en une coque fine et bien craquante. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le café avec un trait d’amaretto ou de marsala et saupoudrer la coque encore fraîche de cacao et d’éclats de noisettes pour un effet tiramisu de restaurant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tremper des barres pas assez congelées dans un chocolat trop chaud : la surface fond, la coque glisse, devient épaisse et molle, et le biscuit se détrempe.

Service, conservation et variantes autour du tiramisu glacé en barres

Pour retrouver un cœur crémeux sous la coque, on sort les barres du congélateur 5 à 10 minutes au réfrigérateur. Elles accompagnent un espresso serré, un café frappé ou un simple verre de lait bien froid.

Les barres se gardent 1 à 2 semaines en boîte hermétique, séparées par du papier cuisson pour éviter qu’elles ne collent. On peut jouer la version adulte avec café très corsé et alcool, ou une version enfants en café d’orge, sans alcool. Avec des moules en forme de grain de café et un voile de cacao brossé, on obtient même un trompe-l’œil façon pâtisserie de chef.