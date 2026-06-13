Ne faites plus cette erreur avec vos samoussas : cette astuce avec une boîte de thon les rend vraiment croustillants

Un soir d’apéro, ma meilleure amie a posé une simple boîte de thon sur mon plan de travail et a sauvé mes samoussas mous. En deux gestes précis, elle m’a appris à obtenir au four des triangles au thon qui claquent sous la dent.

Choppe une boîte de thon et fais ça : ma meilleure amie m’a montré comment plier des samoussas qui croustillent vraiment

Ça grésille encore sur la plaque, ça sent le beurre chaud et la feuille de brick toastée. Sur la table, les petits triangles dorés attirent toutes les mains ; sous la dent, ça craque net avant de révéler un cœur moelleux au thon citronné.

On connaît aussi la version ratée : samoussas qui s’ouvrent, farce qui fuit, brick molle après cinq minutes. Jusqu’au soir où une meilleure amie pose une boîte de thon sur le plan de travail et montre un geste simple. Après ça, les samoussas au thon croustillent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick

✅ 1 boîte de thon au naturel (140 g égoutté)

✅ 150 g de fromage frais nature

✅ Assaisonnements : échalote, citron, herbes, moutarde, piment, sel, poivre

Le trio thon–fromage frais–brick qui change tout

Thon au naturel bien égoutté, fromage frais et feuilles de brick : base parfaite de samoussas au thon et au fromage frais. Le fromage enrobe le thon, l’échalote et le citron pour une farce compacte, facile à doser. La brick reste sèche, dore vite et claque sous la dent.

La technique de pliage pour des samoussas qui craquent

On coupe chaque feuille de brick en deux, on replie la partie arrondie pour former une bande régulière. En bas, on dépose une cuillère de farce, puis on remonte en triangles, avec un pliage serré, comme un drapeau. On chasse bien l’air : aucun trou, aucune fuite à la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter puis presser le thon ; le mélanger au fromage frais, à l’échalote, au citron, aux herbes, à la moutarde, au piment, sel et poivre jusqu’à texture épaisse. Technique : Couper les 8 feuilles de brick en deux, replier chaque demi-lune en bande, poser une cuillère de farce en bas. Cuisson : Plier la bande en triangles serrés, en remontant jusqu’en haut ; glisser la petite languette finale à l’intérieur pour bien fermer. Finition : Badigeonner d’un voile d’huile ou de beurre, cuire à 200 °C 10 à 12 minutes en les retournant, laisser reposer 2 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert En pressant bien le thon et en dosant le fromage frais, on limite l’eau dans la farce. La brick sèche alors plus vite, dore en surface grâce à la réaction de Maillard et reste fine, légère et vraiment croustillante après le repos. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques olives vertes hachées et un peu de zeste de citron dans la farce, puis servir les triangles avec un yaourt grec citronné aux herbes fraîches. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir les bricks avec une farce humide ou les imbiber d’huile : les samoussas éclatent, boivent le gras et deviennent mous au lieu de rester croustillants.

Conservation et dressage qui gardent le croustillant

On peut les façonner à l’avance, les garder sur une plaque filmée, puis les réchauffer 5 minutes à 180 °C juste avant l’apéro. On les dispose en cercle autour d’un bol de sauce, avec quelques crudités croquantes.