Gâteau au yaourt : remplacez le yaourt nature par ce produit laitier du même rayon, la mie devient méconnaissable
Vous suivez la recette au pot à la lettre, mais votre gâteau au yaourt sort parfois un peu sec du four. Un simple pot du même rayon suffit pourtant à transformer la mie.
Ça sent la vanille, la croûte est dorée, le couteau s’enfonce dans le gâteau au yaourt tiède. Mais en bouche, la mie accroche, un peu sèche. On garde le réflexe de la recette au pot, rapide, mais pas toujours aussi moelleuse qu’on l’espérait.
Pourtant, sans ajouter beurre ni crème, un simple changement de pot au rayon frais suffit à tout changer. Même méthode, mêmes gestes, mais une mie soudain dense et fondante… à condition de choisir le bon produit laitier.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pot (125 g) de yaourt à la grecque nature
- ✅ 2 pots de sucre en poudre + 2 œufs
- ✅ 3 pots de farine de blé + 1 sachet de levure chimique (7 g)
- ✅ 1 c. à s. d’huile neutre + 1 c. à s. de vanille ou jus de citron
Pourquoi le yaourt à la grecque change le gâteau au yaourt
Dans un gâteau au yaourt classique, le yaourt nature est très fluide ; il apporte de l’humidité, mais peu de matière. Si on mélange trop ou si la cuisson se prolonge, la mie se dessèche. Le yaourt à la grecque entier, plus épais et plus riche, retient mieux l’eau et donne cette texture de gâteau au yaourt grec, dense mais vraiment fondant.
Pas à pas : une pâte souple et fondante
On garde le système du pot doseur, mais on allège les gestes. Objectif : mélanger juste ce qu’il faut pour ne pas réveiller le gluten. Le yaourt à la grecque apporte le fondant, la main légère au fouet préserve la souplesse. On obtient un gâteau au yaourt grec généreux, sans ajouter de beurre.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Verser le yaourt à la grecque dans un saladier, rincer et sécher le pot doseur.
- Technique : Ajouter 2 pots de sucre, 2 pots de farine et les œufs, fouetter jusqu’à homogénéité.
- Cuisson : Incorporer le 3ᵉ pot de farine, l’huile puis la levure, sans travailler la pâte.
- Finition : Verser dans un moule, enfourner dans le four froid, régler à 190 °C pour 25 à 30 min.
Twists, parfums et version “nuage”
Ce gâteau au yaourt grec gagne encore en fondant après une nuit sous cloche, à température ambiante. On le sert en tranches épaisses, poudrées de sucre glace, avec quelques fruits frais ou un coulis. Pour une version “nuage”, on peut cuire la pâte au bain-marie, à 120 °C.
Sources
En bref
- 🍰 Un gâteau au yaourt classique préparé à la maison finit souvent trop sec, malgré la fameuse recette au pot rapide et familiale.
- 🥄 Un changement de yaourt dans le même rayon transforme la texture en gâteau au yaourt grec fondant, sans ajouter de beurre ni compliquer la recette.
- 🔥 Cuisson en four froid, mélange mesuré et twist féculé esquissent un gâteau au yaourt ultra moelleux dont le fondant se révèle pleinement le lendemain.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité