Goûter : ces muffins framboise-chocolat blanc au cœur coulant rendent tout le monde accro, voici le secret

À la maison, un simple plateau de muffins framboise chocolat blanc au cœur coulant a suffi à déclencher une véritable bataille de goûter. Quels petits gestes font toute la différence ?

J’ai proposé ces muffins framboise-choco blanc au goûter : les enfants comme les adultes se sont battus pour le dernier

En fin d’après-midi, quand la cuisine sent le beurre chaud et la vanille, une plaque de muffins encore tièdes suffit à rameuter tout le monde. Sur le plan de travail, la framboise met la couleur, le chocolat blanc la promesse de fondant, et l’assiette se vide à vue d’œil.

Ces muffins framboise-choco blanc ont ce petit truc qui fait que les enfants comme les adultes se battent pour le dernier : une mie vraiment moelleuse, des framboises qui éclatent, et au centre un cœur coulant qui se révèle à la première bouchée. Bonne nouvelle : on peut les réussir sans stress à chaque fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base des muffins : 250 g de farine de blé, 120 g de sucre, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

✅ Appareil liquide : 2 œufs, 120 ml de lait, 90 g de beurre fondu tiédi

✅ Arômes et fruits : 1 cuillère à café d’extrait de vanille, 180 g de framboises fraîches ou framboises surgelées non décongelées

✅ Cœur coulant : 120 g de chocolat blanc, 60 ml de crème liquide entière

Pourquoi ces muffins framboise-choco blanc font l’unanimité au goûter

Entre l’acidité des framboises et la douceur du chocolat blanc, on coche toutes les envies du goûter. Ces muffins framboise chocolat blanc cœur coulant ont une pâte souple qui reste légère, et un centre fondant presque crémeux. On en pose douze sur la table, il n’en reste plus.

La méthode pour des muffins framboise chocolat blanc au cœur coulant

Pour un insert qui reste coulant sans détremper la pâte, on prépare une ganache au chocolat blanc, refroidie puis découpée avant de la glisser au centre. La pâte reste peu travaillée : cette texture de pâte légèrement grumeleuse garde la mie aérée et protège les framboises entières.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, réunir d’un côté les ingrédients secs, de l’autre les liquides. Technique : Verser les liquides sur les secs, mélanger peu puis ajouter les framboises en dernier. Cuisson : Remplir les caissettes à muffins, glisser une portion de ganache au chocolat blanc au centre, recouvrir de pâte. Finition : Cuire 18 à 22 minutes, laisser 5 minutes de repos dans le moule puis démouler pour servir tiède, cœur coulant garanti.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Ganache froide et pâte peu travaillée : le chocolat fond après la mie, le centre reste coulant. ✨ Le twist gourmand : Parsemer de zeste de citron et de pistaches torréfiées avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lisser la pâte à outrance : gluten activé, muffins denses et framboises écrasées.

Servir et garder ces muffins framboise-choco blanc

Ces muffins aux framboises avec insert chocolat blanc sont au top tièdes, cœur encore coulant. On les conserve 2 jours en boîte hermétique ; 10 secondes au micro-ondes rendent le fondant. Même base, à varier avec myrtilles, fraises ou chocolat au lait.