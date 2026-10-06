Gratin dauphinois trop lourd avec le rôti ? Ce plat de pommes de terre des boulangers, sans crème ni lait, change tout

Le gratin dauphinois vous paraît trop lourd à côté du rôti du dimanche ? Ces pommes boulangère au bouillon promettent un accompagnement fondant et léger sans lait ni crème.

Dans la cuisine, le rôti dore tranquillement et une autre odeur monte du four : celle des pommes de terre, des oignons qui rissolent et du bouillon doucement réduit en dessous.

Sans crème ni lait, ce plat de village embaume pourtant autant qu’un gratin dauphinois, tout en restant léger. On parle ici des pommes boulangère, parfaites à côté du rôti du dimanche.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre à chair ferme

✅ 400 g d’oignons jaunes et 2 gousses d’ail

✅ 50 à 60 cl de bouillon chaud et bouquet garni (thym, laurier, persil)

✅ 40 g de beurre, 1 c. à s. d’huile, sel, poivre

Pourquoi les pommes boulangère au bouillon sont plus légères qu’un gratin dauphinois

Là où le gratin dauphinois cumule crème, lait et parfois fromage, les pommes boulangère misent sur l’amidon des pommes de terre et un simple bouillon de volaille ou de légumes. Pendant la cuisson, les rondelles boivent le liquide, libèrent leur amidon et le bouillon s’épaissit en robe presque crémeuse. L’assiette garde tout le fondant attendu, mais sans cette lourdeur qui plombe un rôti bien grillé. Plat des boulangers de village, il profitait de la chaleur douce du four à pain.

Les bons ingrédients pour un gratin qui se tient sans crème

Pour réussir des pommes boulangère qui se découpent en belles parts, on choisit des pommes de terre à chair ferme, type Charlotte ou Belle de Fontenay. Surtout, on ne rince pas les tranches : l’amidon reste en surface et jouera son rôle de liant. Le ratio gagnant ? Un kilo de pommes pour 50 à 60 cl de bouillon. Les oignons, d’abord fondus dans le beurre, apportent une douceur sucrée qui remplace largement la rondeur d’une crème.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher, trancher à 3 mm à la mandoline, préchauffer le four. Technique : Faire suer les oignons dans beurre et huile jusqu’à ce qu’ils soient fondants. Cuisson : Monter en couches dans le plat à gratin, verser le bouillon chaud. Finition : Cuire 1 h à 180 °C ; gratiner 5 min si nécessaire, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue dans la finesse des tranches et dans l’amidon. Les rondelles régulières laissent monter le bouillon, qui se charge d’amidon et se transforme en jus nappant, dessous fondant, dessus doré. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie du bouillon par un trait de vin blanc sec ou par le jus du rôti. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pommes de terre tranchées ou noyer le plat sous un bouillon trop salé.

Variantes légères et twists gourmands

Autour du rôti, on peut enrichir encore les pommes boulangère sans les alourdir. Une version rôtissier remplace 10 à 20 cl de bouillon par du vin blanc sec ou par le jus de cuisson. Autre option : glisser quelques rondelles de patate douce pour la couleur et les fibres. En version végétarienne, on opte pour un bouillon de légumes bien parfumé.