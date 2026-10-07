Gratin de courge : ce secret des Hauts-de-France pour un plat fondant sans commettre cette erreur qui plombe tout
Dans les Hauts-de-France, le gratin de courge fait un carton dès les premières pluies d’automne. Mais comment les habitants l’allègent sans perdre la croûte dorée ?
Une odeur de courge rôtie, une croûte qui chante sous la cuillère : dans les cuisines des Hauts-de-France, le four tourne dès que les premières pluies arrivent. Sur la table, c’est souvent un gratin brûlant.
En octobre 2025, Marmiton a d’ailleurs noté que le gratin de courge représentait 25,9 % des recherches dans la région. Plat doudou, économique, customisable au maroilles. Pourtant, crème et fromage en excès le rendent vite très riche. On va l’alléger sans toucher au fondant.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 800 g de chair de courge butternut ou potimarron, épluchée et épépinée
- ✅ 2 œufs moyens et 120 ml de lait demi-écrémé
- ✅ 40 ml de crème légère (12 à 15 % MG) et 40 g de fromage râpé bien parfumé
- ✅ 1 gousse d’ail (ou 1 échalote), muscade, sel, poivre, 1 c. à soupe d’huile et 1 à 2 c. à soupe de graines de courge
Gratin de courge : la recette star des Hauts-de-France et mes astuces pour le rendre moins calorique
Le climat humide du Nord appelle des plats chauds mais simples. La courge coche toutes les cases : bon marché, riche en fibres, vitamines A et C. Pour un gratin qui se tient, on choisit surtout butternut ou potimarron, plus denses que le potiron et parfaits avec ail, poivre, muscade ou une touche de maroilles.
Gratin de courge : la recette star des Hauts-de-France et mes astuces pour le rendre moins calorique
Le principe de ce gratin de courge plus léger tient en trois gestes. D’abord, concentrer la chair : dés pré-cuits puis bien égouttés, ou rôtis 20 minutes à 180 °C pour chasser l’eau. Ensuite, un appareil léger lait–œufs–un peu de crème, qui fige à la cuisson. Enfin, un fromage bien parfumé, en fine couche, sur un plat peu profond.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffez le four à 180 °C. Épluchez la courge, ôtez graines, coupez-la en dés.
- Technique : Faites pré-cuire les dés (eau bouillante ou four), puis égouttez-les longuement pour limiter l’humidité.
- Cuisson : Fouettez œufs, lait, crème, ail, sel, poivre, muscade, mélangez avec la courge tiédie et versez dans un plat huilé.
- Finition : Parsemez de fromage et de quelques graines de courge, enfournez environ 30 minutes, puis laissez reposer avant de servir.
Gratin de courge : la recette star des Hauts-de-France et mes astuces pour le rendre moins calorique
Ce gratin se garde deux jours au réfrigérateur et se réchauffe au four doux, couvert. D’ailleurs, la même base sert en crumble salé plus léger ou en purée de potimarron pour sucrer un gâteau au chocolat.
Sources
En bref
- 🍽️ En octobre 2025, le gratin de courge arrive en tête des recherches Marmiton dans les Hauts-de-France, devenu plat réconfort emblématique de la région.
- 🔥 La recette détaille pas à pas une version légère du gratin de courge, avec un appareil maîtrisé et une cuisson pensée pour la texture.
- ✨ Astuces de chef, choix de la courge et toppings malins transforment ce plat familial en gratin réconfortant et allégé dont le secret surprend.
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