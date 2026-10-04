Je la fais chaque dimanche : cette tarte poires-amandes facile a fait oublier la tarte aux pommes

Chaque dimanche, cette tarte poires amandes fait taire la tarte aux pommes au centre de la table familiale. Entre pâte sucrée, crème fondante et poires dorées, quelques gestes suffisent à changer le dessert.

On la fait chaque dimanche : la tarte poires-amandes a remplacé la tarte aux pommes au dessert de famille

Quand elle sort du four, la cuisine sent le beurre, la poire cuite et l’amande grillée. La pâte est dorée, les fruits brillent, la crème tremble juste ce qu’il faut sous la lame.

Depuis qu’on sert cette tarte poires amandes le dimanche, plus personne ne réclame la version aux pommes. Trois textures se répondent, fondant, moelleux et croquant, pour un dessert simple à préparer mais qui a tout d’une pâtisserie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte sucrée : 200 g farine, 100 g beurre mou, 80 g sucre glace, 1 œuf, sel

✅ Crème d’amandes : 100 g beurre pommade, 100 g sucre, 100 g poudre d’amandes, 2 œufs, rhum ou vanille

✅ 3 poires Conférence mûres (ou poires au sirop égouttées) pour moule 22–24 cm

✅ 30 g amandes effilées, 2 c. à s. gelée d’abricot, beurre et farine pour le moule

Pourquoi cette tarte poires-amandes fait oublier la tarte aux pommes

Une tarte aux pommes joue surtout sur la douceur du fruit. Dans cette tarte Bourdaloue, la poire reste fondante mais se tient, la crème d’amandes moelleuse tapisse la bouche et les amandes effilées ajoutent une fine couche de croquant.

La pâte sucrée et la crème d’amandes : la méthode du dimanche

La réussite tient surtout à une base bien pensée. Une pâte sucrée fine, reposée au froid pour ne pas se rétracter, une crème d’amandes préparée à parts égales et mélangée à la spatule, puis des poires en lamelles serrées qui cuisent vite sans détremper.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : mélanger farine, sucre glace, sel, beurre mou ; ajouter l’œuf, former une boule, 30 min au froid. Étaler finement, foncer un moule 22–24 cm, piquer le fond. Technique : travailler beurre pommade avec sucre, poudre d’amandes et œufs, rhum ou vanille, sans fouetter ; réserver la crème au froid pendant qu’on pèle et tranche les poires en éventail. Cuisson : étaler la crème sur le fond, disposer les demi-poires en éventail, parsemer d’amandes effilées ; 10 min au réfrigérateur puis 30 à 40 min au four à 180 °C chaleur traditionnelle, jusqu’à belle coloration dorée. Finition : laisser tiédir sur grille ; faire fondre la gelée d’abricot, en badigeonner la tarte pour la faire briller ; servir tiède, crème souple et poires juste fondantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Pâte froide, crème d’amandes peu aérée et poires en fines lamelles limitent l’excès de jus. La cuisson douce à 180 °C laisse le temps au fond de bien cuire sans brûler. ✨ Le twist gourmand : On peut torréfier la poudre d’amandes, caraméliser rapidement les demi-poires au beurre et sucre, ou ajouter un zeste fin d’orange dans la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre la crème au fouet électrique, utiliser des poires très juteuses non égouttées ou cuire trop fort en chaleur tournante donne presque toujours une pâte détrempée

Servir, conserver et faire varier cette tarte poires amandes

Se sert tiède, se garde deux jours au frais, se réchauffe doucement.

Sources Top Santé

«Chaque dimanche ma famille me la reclame la tarte briochee a la saucisse de morteau et fondue de poireaux est un delice»