Je la fais chaque fin mars : cette poêlée crémeuse en 20 min fait aimer ce légume de printemps mal aimé
Fin mars, la poêlée de navets nouveaux remplace la soupe sur la table, entre soirées fraîches et envies de printemps. En quatre gestes précis, cette version crémeuse et dorée s'impose comme un rituel maison à ne surtout pas manquer.
Fin mars, les étals se couvrent de bottes vert tendre, les soirées restent fraîches et la maison réclame encore quelque chose de chaud. Dans la poêle, ça grésille, ça sent le fumé, l’échalote douce et un petit sucre discret qui accroche au fond.
À la même période, année après année, on ressort la même poêle pour une poêlée très simple qui a tout du plat de bistrot. Cinq ingrédients, vingt minutes, un résultat crémeux et doré. La clé de cette poêlée de navets nouveaux tient à quatre gestes précis ; les maîtriser change vraiment tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Navets nouveaux : 500 g, petits, en quartiers réguliers de 1,5 cm
- ✅ Lardons fumés : 150 g, avec 1 échalote émincée, dorés sans matière grasse
- ✅ Crème entière : 120 ml, 30 % MG, pour une sauce bien lisse
- ✅ Moutarde de Dijon : 1 c. à café rase, plus sel, poivre, 60 ml d’eau
Je la fais chaque fin mars : la poêlée de navets nouveaux qui sent le printemps
Les navets nouveaux n’ont rien à voir avec leurs cousins d’hiver : petits, peau fine, chair presque sucrée, ils supportent une cuisson courte et restent fermes au cœur. Fin mars, on les choisit avec des fanes bien vertes, sans taches, plutôt de la taille d’une balle de golf ; parfaits pour être coupés en quartiers réguliers et dorer sans se défaire, 500 g donnant deux belles assiettes.
La méthode : quatre gestes pour une poêlée crémeuse et dorée
Tout se joue dans l’ordre des opérations. D’abord, le gras des lardons sert de base et accueille l’échalote. Ensuite, la cuisson couverte avec un peu d’eau attendrit les quartiers de navet. On passe alors en poêle sèche pour caraméliser les bords, avant de terminer par une crème à la moutarde ajoutée à feu doux, juste frémissante, sans dépasser 75 °C, pour une sauce nappante sans grumeaux.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Laver, parer les navets, les couper en quartiers de 1,5 cm ; émincer finement l’échalote.
- Technique : Faire dorer les lardons 4 min à feu moyen, ajouter l’échalote et cuire 1 min jusqu’à translucide.
- Cuisson : Ajouter les navets et 60 ml d’eau, couvrir 8 min ; découvrir, laisser évaporer puis dorer 4 à 5 min.
- Finition : Baisser le feu, verser crème et moutarde, mélanger ; laisser juste frémir 2 min sans bouillir, ajuster sel, poivre.
Servir, conserver, adapter : le rituel de fin mars en toute simplicité
À table, cette poêlée aime tout ce qui attrape la sauce : pain grillé, pommes de terre vapeur, pâtes courtes ou riz. Pour un plat complet, on peut ajouter quelques lamelles de poulet rapidement marinées citron-herbes, poêlées à côté puis mêlées aux navets au dernier moment, juste avant le poivre et les herbes fraîches.
Pour s’organiser, on taille navets et échalote un peu en avance, gardés au frais, et on cuit au dernier moment. En cas de restes, réchauffer à feu très doux avec un trait de crème ou d’eau, sans bouillir, afin de préserver texture des quartiers et onctuosité de la sauce.
En bref
- 🌱 Fin mars, la poêlée de navets nouveaux crémeuse réunit en cuisine navets jeunes, lardons fumés et crème entière pour un dîner rapide.
- 🔥 La recette détaille la cuisson couverte, le passage en poêle sèche puis l'ajout de crème-moutarde pour une poêlée de navets nouveaux aux bords dorés.
- ✨ Un dernier geste, presque interdit, garantit à cette poêlée de navets nouveaux une sauce nappante qui change tout pour ceux qui boudent ce légume.
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