Je la fais chaque fin mars : cette poêlée crémeuse en 20 min fait aimer ce légume de printemps mal aimé

Fin mars, la poêlée de navets nouveaux remplace la soupe sur la table, entre soirées fraîches et envies de printemps. En quatre gestes précis, cette version crémeuse et dorée s'impose comme un rituel maison à ne surtout pas manquer.

Fin mars, les étals se couvrent de bottes vert tendre, les soirées restent fraîches et la maison réclame encore quelque chose de chaud. Dans la poêle, ça grésille, ça sent le fumé, l’échalote douce et un petit sucre discret qui accroche au fond.

À la même période, année après année, on ressort la même poêle pour une poêlée très simple qui a tout du plat de bistrot. Cinq ingrédients, vingt minutes, un résultat crémeux et doré. La clé de cette poêlée de navets nouveaux tient à quatre gestes précis ; les maîtriser change vraiment tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Navets nouveaux : 500 g, petits, en quartiers réguliers de 1,5 cm

✅ Lardons fumés : 150 g, avec 1 échalote émincée, dorés sans matière grasse

✅ Crème entière : 120 ml, 30 % MG, pour une sauce bien lisse

✅ Moutarde de Dijon : 1 c. à café rase, plus sel, poivre, 60 ml d’eau

Je la fais chaque fin mars : la poêlée de navets nouveaux qui sent le printemps

Les navets nouveaux n’ont rien à voir avec leurs cousins d’hiver : petits, peau fine, chair presque sucrée, ils supportent une cuisson courte et restent fermes au cœur. Fin mars, on les choisit avec des fanes bien vertes, sans taches, plutôt de la taille d’une balle de golf ; parfaits pour être coupés en quartiers réguliers et dorer sans se défaire, 500 g donnant deux belles assiettes.

La méthode : quatre gestes pour une poêlée crémeuse et dorée

Tout se joue dans l’ordre des opérations. D’abord, le gras des lardons sert de base et accueille l’échalote. Ensuite, la cuisson couverte avec un peu d’eau attendrit les quartiers de navet. On passe alors en poêle sèche pour caraméliser les bords, avant de terminer par une crème à la moutarde ajoutée à feu doux, juste frémissante, sans dépasser 75 °C, pour une sauce nappante sans grumeaux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, parer les navets, les couper en quartiers de 1,5 cm ; émincer finement l’échalote. Technique : Faire dorer les lardons 4 min à feu moyen, ajouter l’échalote et cuire 1 min jusqu’à translucide. Cuisson : Ajouter les navets et 60 ml d’eau, couvrir 8 min ; découvrir, laisser évaporer puis dorer 4 à 5 min. Finition : Baisser le feu, verser crème et moutarde, mélanger ; laisser juste frémir 2 min sans bouillir, ajuster sel, poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 22 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson couverte attendrit les navets sans les déliter ; la poêle sèche concentre les sucs, puis la crème ajoutée à feu doux lie le tout en velours. ✨ Le twist gourmand : Finir hors du feu avec zeste de citron, herbes fraîches et quelques noix torréfiées concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Porter la crème à ébullition ; elle tranche et la sauce perd son côté lisse, brillant.

Servir, conserver, adapter : le rituel de fin mars en toute simplicité

À table, cette poêlée aime tout ce qui attrape la sauce : pain grillé, pommes de terre vapeur, pâtes courtes ou riz. Pour un plat complet, on peut ajouter quelques lamelles de poulet rapidement marinées citron-herbes, poêlées à côté puis mêlées aux navets au dernier moment, juste avant le poivre et les herbes fraîches.

Pour s’organiser, on taille navets et échalote un peu en avance, gardés au frais, et on cuit au dernier moment. En cas de restes, réchauffer à feu très doux avec un trait de crème ou d’eau, sans bouillir, afin de préserver texture des quartiers et onctuosité de la sauce.