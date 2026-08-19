Je le fais à chaque canicule : ce sorbet salé sans sorbetière avec un légume d’été sauve mes apéros

Quand l’appartement surchauffe, ce sorbet de tomate salé devient mon arme secrète pour l’apéro. En dix minutes et sans sorbetière, il promet une texture fine qui surprend les invités.

Quand la chaleur écrase l’appartement et que les volets restent tirés, on n’a plus envie d’allumer le four. À l’apéro, on rêve d’une bouchée glacée, parfumée comme une vraie salade de tomates, qui rafraîchit sans alourdir et se prépare presque sans cuisiner.

C’est exactement ce que fait ce sorbet de tomate salé, relevé de basilic et d’huile d’olive. Dix minutes de geste, le congélateur pour le reste ; on le ressort dès qu’il fait trop chaud pour cuisiner. Reste à réussir cette texture fine, sans cristaux…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de tomates très mûres, charnues

✅ 40 g de sucre en poudre + 20 ml de jus de citron

✅ 10 feuilles de basilic frais

✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, sel fin, poivre noir

Pourquoi ce sorbet de tomate sauve les apéros de canicule

La tomate contient plus de 90 % d’eau ; si on la congèle telle quelle, on obtient un glaçon. En jouant sur le sel, un peu de sucre et un filet de gras, on transforme pourtant ce jus léger en sorbet salé parfumé, net et rafraîchissant. Le basilic, le citron et l’huile d’olive apportent le relief d’une salade d’été.

Recette express du sorbet de tomate au basilic sans sorbetière

On commence par faire dégorger les tomates en quartiers, légèrement salées, dans une passoire. Puis on mixe longuement tomates, sucre, citron, huile, sel, poivre et basilic jusqu’à texture fluide. Dernière étape avant la congélation ; filtrer au chinois pour éliminer peaux et pépins.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, couper et dégorger les tomates salées 10 à 15 minutes dans une passoire. Technique : Mixer tomates égouttées, sucre, jus de citron, huile d’olive, sel, poivre, basilic, jusqu’à consistance lisse. Cuisson : Passer au chinois, verser en couche fine dans un bac large, placer au congélateur à −18 °C. Finition : Gratter à la fourchette toutes les 30–45 minutes, trois fois, puis laisser assouplir avant de former les boules.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 4 h (dont 10 min actives) 🔍 Le secret de l’expert Le sucre et l’huile d’olive augmentent la matière sèche du sorbet et abaissent le point de congélation ; associés au dégorgement des tomates et au filtrage fin, ils limitent les gros cristaux et concentrent le goût. ✨ Le twist gourmand : Former une petite boule de sorbet, la poser sur un sablé au parmesan, ajouter un filet d’huile d’olive fruitée et un zeste fin de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Réduire trop le sucre ou zapper les grattages au congélateur ; on se retrouve avec un bloc de glace dur et fade.

3 façons de servir ce sorbet de tomate à l’apéro

En verrine, on dépose un peu de coulis de poivron rouge, une petite boule de sorbet de tomate, puis une cuillère de stracciatella ; contraste froid–crémeux garanti. En bouchée, le sorbet posé sur un sablé au parmesan. En assiette, une quenelle à côté d’une mini-burrata, avec pain grillé et olives.

Le sorbet se garde 3 à 4 jours au congélateur ; sortir le bac 5 minutes avant service.

Sources Modes & Travaux

«Voici les 4 aliments les plus gaspillés après le repas de Noël et que vous finissez par jeter sans y penser»