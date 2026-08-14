Je lui avais juste demandé d’éplucher mes légumes : ce qu’il a fait des épluchures vous fera regretter de les jeter

Un samedi midi banal, une grand-mère confie l’épluchage des légumes à son petit-fils pour préparer la soupe. En quelques minutes, ses épluchures se transforment en chips d’épluchures de légumes qui retournent tout l’apéro.

Elle lui avait juste demandé de l’aider à éplucher ses légumes : ce qu’il a fait des épluchures l’a laissée sans voix

Odeur de soupe, vapeur sur les carreaux, planche encombrée de carottes et de pommes de terre ; tout annonçait la routine du samedi midi. On voulait juste gagner du temps en confiant l’épluchage au petit-fils. Pourtant, en voyant les peaux soigneusement mises de côté, quelque chose a changé.

À la place, ces rubans colorés se sont transformés en chips d’épluchures de légumes, dorées et croustillantes, servies quelques minutes plus tard à l’apéro. Une leçon d’anti-gaspi à hauteur de four domestique : peu d’ingrédients, quinze minutes de cuisson, et un résultat qui fait oublier les paquets du commerce. Reste à comprendre comment réussir cette métamorphose à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g d’épluchures de légumes variés bien lavées

✅ 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 1 c. à café de paprika fumé, 1/2 c. à café d’ail en poudre, 1 pincée de thym séché

✅ Sel fin et poivre du moulin

La corvée d’épluchage qui a tout changé à l’apéro

Autour de l’évier, on imaginait déjà les épluchures filer vers la poubelle ou, au mieux, le compost. Léo, lui, les a traitées comme un ingrédient. Carottes, pommes de terre, panais, betteraves : tout a fini dans un grand saladier. Objectif clair ; transformer ce “déchet” en apéritif léger, économique et gourmand.

Pourquoi vos épluchures sont un trésor… à condition de bien les préparer

On l’oublie souvent, mais une bonne partie des fibres, vitamines et minéraux se concentre dans la peau des légumes. Avec des produits bio, ou bien brossés sous l’eau, ces fines lamelles restent nutritives. On évite simplement les pommes de terre verdies ou très germées. À condition de les sécher dans un torchon propre : moins d’eau, c’est plus de croustillant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver soigneusement les légumes, les éplucher finement puis rincer rapidement les pelures. Technique : Bien sécher les épluchures dans un torchon, puis les mettre dans un grand saladier. Cuisson : Ajouter l’huile, le paprika, l’ail, le thym, sel et poivre, mélanger pour tout enrober. Finition : Étaler en une couche sur une plaque, cuire 15 minutes à 200 °C en surveillant la fin.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 25 min 🔍 Le secret de l’expert En retirant l’eau par un séchage minutieux puis une cuisson vive, on déshydrate les peaux. Elles dorent grâce à la réaction de Maillard, concentrant les arômes d’épices sans excès de matière grasse. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter une fine pluie de parmesan râpé ou un zeste de citron pour une note vive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Entasser des épluchures encore humides sur la plaque : elles vont bouillir, rester molles et brunir de façon amère au lieu de croustiller.

3 assaisonnements pour ne plus jamais jeter vos épluchures

Paprika fumé et thym restent la base, mais on peut varier : curry + cumin pour note orientale, parmesan râpé + romarin pour accent italien, piment d’Espelette pour relever. Les chips se gardent 48 h dans un bocal hermétique.