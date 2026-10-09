Je ne fais plus que ces 5 repas à 3 ingrédients quand le frigo est vide : ils s’adaptent à tout le placard

Entre frigo désert, enfants affamés et fatigue du soir, ces 5 repas quand le frigo est vide misent sur 3 ingrédients de base. Comment transforment-ils fonds de placard et restes en dîners rapides sans exploser le budget ?

On ouvre le frigo, lumière blanche, trois yaourts qui se battent en duel… Pourtant, en quelques minutes, l’odeur du pain grillé, des épices chaudes ou du fromage qui fond envahit la cuisine. Sans liste compliquée ni caddie plein.

Le principe : cinq repas quand le frigo est vide, chacun bâti sur trois ingrédients de base, qui s’accommodent de tout ce qui traîne dans les placards. Pâtes, riz, œufs, semoule, pain… On les assemble en plats rassurants et ultra rapides. Reste à choisir par lequel commencer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pâtes courtes, 300 g de riz long, 350 g de semoule moyenne

✅ 800 g de pommes de terre + 8 grandes tranches de pain ou 1 baguette

✅ 280 g de thon en conserve, 3 boîtes de pois chiches, 10 œufs

✅ 250 g de fromage frais, 150 g de fromage râpé, 250 g de mozzarella, 500 g de coulis + 300 g de sauce tomate

La méthode “3 ingrédients + placard” qui sauve les soirs de frigo vide

On pense en trios : un féculent, une protéine, un liant ou une sauce. Pâtes + thon + fromage frais ; riz + pois chiches + coulis de tomate ; pommes de terre + œufs + fromage râpé… Avec cette grille, chaque bocal devient un bonus, pas un casse-tête.

5 repas que l’on refait en boucle quand le frigo est vide

Concrètement, on tient cinq dîners avec ces trios. Pâtes crémeuses au thon : 400 g de pâtes courtes, 280 g de thon, 250 g de fromage frais, prêts en 15 minutes. Riz tomates–pois chiches tout-en-un : 300 g de riz, 2 boîtes de pois chiches, 500 g de coulis et 600 ml d’eau. Omelette épaisse : 800 g de pommes de terre en dés, 10 œufs, 150 g de fromage râpé, cuits à feu doux. Tartines gratinées : pain de campagne, 300 g de sauce tomate, 250 g de mozzarella. Couscous minute : 350 g de semoule, 800 g de légumes pour couscous, 1 boîte de pois chiches, relevés au cumin ou paprika.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir le trio choisi, peser vite fait, sortir restes utiles. Technique : Lancer féculent ou semoule, saler l’eau, garder un peu de liquide chaud. Cuisson : Ajouter protéine et liant, laisser mijoter ou gratiner jusqu’à texture bien chaude et nappante. Finition : Rectifier sel, épices, ajouter citron, herbes, croquant, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10-25 min 🔍 Le secret de l’expert Les féculents libèrent de l’amidon qui, mélangé à un peu de gras et de liquide chaud, crée des sauces moelleuses. ✨ Le twist gourmand : Ajouter toujours une touche d’acidité, une note croquante et une épice fétiche pour signer le plat. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Multiplier les ingrédients principaux : le plat devient lourd et brouillon.

Tableau “on remplace par quoi ?” pour adapter à tout le placard

On garde la structure : féculent, protéine, liant ; tout le reste peut tourner selon les conserves et restes.