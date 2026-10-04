Kinder Délice : ce goûter maison au cacao et crème au lait a tellement bluffé mes enfants qu’ils ont fouillé la poubelle
Dans ma cuisine, une simple génoise cacao s’est transformée en Kinder Délice maison bluffant, au point d’alerter mes enfants. Quels gestes ont rendu ce goûter plus moelleux que l’original ?
Dans la cuisine, l’odeur de cacao chaud annonce le goûter. Sur la plaque, une génoise cacao souple, fine comme un biscuit roulé, attend son cœur lacté. Une fois fourrée, la crème au lait vanillée tranche net sur le biscuit sombre, avant le nappage chocolat.
Servies sans rien dire, ces barres maison ont été englouties en quelques minutes. Les enfants ont ensuite fouillé la poubelle, persuadés d’y trouver un emballage de Kinder Délice. Preuve qu’un Kinder Délice maison peut rivaliser, à condition de suivre quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Pour la génoise cacao : 3 œufs, 90 g sucre, 75 g farine, 20 g cacao en poudre non sucré, 1 c. à café levure chimique, 1 pincée sel.
- ✅ Pour la crème au lait vanillée : 150 g mascarpone bien froid, 20 cl crème liquide entière 30 %, 35 g lait concentré sucré, 1 c. à café extrait de vanille.
- ✅ Pour l’enrobage chocolat : 120 g chocolat au lait pâtissier, 40 g chocolat noir pâtissier, 20 g huile neutre.
- ✅ Variante crème au lait cuite : 250 ml lait entier, 40 g sucre, 25 g fécule de maïs, 1 c. à café vanille, 60 g beurre doux.
Kinder Délice maison sans emballage
Pour rivaliser avec le rayon goûter, on mise sur une base simple : une génoise cacao fine, un cœur de crème au lait bien vanillée et une coque chocolatée mi-lait mi-noir. Des ingrédients du placard, quelques œufs, peu de mascarpone et surtout une cuisson maîtrisée.
Méthode pour un Kinder Délice maison
Tout se joue dans la légèreté du biscuit, la tenue de la crème et la température du chocolat. On prépare donc par étapes pour obtenir un gâteau façon Kinder Délice qui reste net à la découpe.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préparer la génoise cacao : fouetter œufs et sucre en ruban, incorporer farine, cacao, levure chimique et sel, étaler sur une plaque (1 cm) et cuire 10 à 12 min à 180 °C, laisser refroidir.
- Technique : Monter la crème au lait vanillée : fouetter mascarpone, crème liquide entière bien froide, lait concentré sucré et vanille jusqu’à texture ferme, lisse et aérienne ; placer 10 à 15 min au réfrigérateur si nécessaire.
- Cuisson : Découper la génoise froide en deux plaques égales, éventuellement l’imbiber légèrement de lait vanillé, étaler une couche régulière de crème, poser la seconde plaque, presser délicatement, puis réserver 30 minutes au frais.
- Finition : Tailler en barres régulières, les déposer sur une grille, faire fondre les chocolats avec l’huile neutre, napper chaque biscuit bien froid, laisser prendre au réfrigérateur pour une coque fine, brillante et craquante.
Conservation et twists gourmands
Les barres se gardent 2 à 3 jours au frais, en boîte hermétique, séparées par du papier cuisson.
En bref
- 🍫 Une maman prépare un Kinder Délice maison à base de génoise cacao et crème au lait vanillée, qui trompe ses enfants au goûter.
- 🎂 La recette explique la génoise souple, la crème au lait qui tient et la coque chocolatée brillante d’un gâteau façon Kinder Délice maison.
- 🥄 Quelques détails de cuisson, de froid et de chocolat changent pourtant tout, et transforment ce goûter maison pour enfants en barre terriblement proche de l’original.
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