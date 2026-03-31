Le soir, je ne fais plus que ce gratin de pommes de terre : crémeux, il évite le préchauffage et fait baisser la facture

Le soir, ce gratin dauphinois crémeux facile s’impose, même quand on rentre tard et qu’on surveille la facture. Pré-cuisson maligne et cuisson sans préchauffage du four changent tout.

On ne fait plus que ce gratin le soir : gratin dauphinois crémeux facile sans préchauffage du four

Odeur de crème chaude, parfum d’ail, dessus à peine doré qui frémit encore : ce plat pose sur la table tout ce qu’on attend d’un gratin du soir simple et rassurant.

Mais trop souvent, le cœur reste ferme, le four tourne trop longtemps et la facture grimpe. Avec cette version maligne, le gratin sort fondant à chaque fois ; de quoi changer les soirs de semaine.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de pommes de terre farineuses (Bintje, Agria, Marabel…)

✅ 30 cl de lait entier + 20 cl de crème liquide entière

✅ 2 gousses d’ail, thym, laurier, noix de muscade, sel, poivre

✅ 20 g de beurre doux + 40 à 50 g de comté ou gruyère râpé (optionnel)

Pourquoi ce gratin dauphinois est devenu le plat du soir

Ici, fini le gratin qui sent bon mais reste croquant au milieu. Grâce à la pré-cuisson, les tranches sont pommes de terre enfin cuites à cœur, la sauce se tient et ce gratin dauphinois crémeux facile ne demande presque aucune surveillance.

La méthode : pré-cuisson et départ four à froid

On laisse d’abord les lamelles mijoter dans un bain lait-crème aromatisé, le temps que l’amidon épaississe la sauce. Puis on enfourne dans un four éteint, sans préchauffage du four ; la température monte en douceur, cuit le cœur et économise environ 0,2 kWh par fournée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les pommes de terre, les sécher, puis les trancher finement (2–3 mm). Dans une grande casserole, réunir lait, crème, ail écrasé, thym, laurier, muscade, sel et poivre. Technique : Porter à frémissement, ajouter les lamelles et cuire 10 à 15 minutes en remuant délicatement. Le couteau doit entrer facilement, mais le cœur rester légèrement ferme ; le mélange devient nappant. Cuisson : Beurrer un plat, le frotter avec la gousse d’ail restante, retirer thym et laurier. Verser pommes de terre et appareil crémeux, lisser, puis enfourner dans le four froid réglé à 180 °C. Finition : Cuire environ 35 minutes sans ouvrir la porte. Quand la lame traverse sans résistance et que le dessus est doré, éventuellement finir 5 minutes sous le gril, puis laisser reposer 10 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Petit budget 🔍 Le secret de l’expert La pré-cuisson fait sortir l’amidon qui épaissit la sauce et lie les couches. Le départ four à froid chauffe à cœur sans dessécher la surface. ✨ Le twist gourmand : Infuser ail, thym et laurier puis les retirer, et ajouter quelques noisettes de beurre demi-sel sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas rincer les lamelles ni lancer un long préchauffage automatique, sous peine de sauce liquide et d’énergie gaspillée.

Twists gourmands et organisation du soir

Pour varier, on peut glisser un peu de ciboulette, de persil ou d’oignons nouveaux finement ciselés entre les couches, sans toucher à la base lait-crème.

On prépare aussi le plat la veille, on le garde filmé au réfrigérateur et on l’enfourne directement à froid ; parfait pour rentabiliser le four avec deux gratins cuits en même temps.