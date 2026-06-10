Les rillettes peuvent aller se rhabiller : cette tartinade au reste de poulet en 10 min va bluffer vos invités

En 10 minutes, un simple reste de poulet rôti se change en tartinade de poulet citronnée aux herbes du jardin, prête pour l’apéro. Comment obtenir cette texture crémeuse mais encore bien gourmande ?

« Les rillettes peuvent aller se rhabiller » : ma tartinade de poulet express avec un reste de poulet et des herbes du jardin

Sur la table basse du balcon, le pain de campagne grillé fume encore et le jardin envoie ses parfums de ciboulette et de persil. Au centre, un bol de tartinade de poulet bien fraîche, légèrement citronnée, laisse apparaître des filaments de viande et des éclats d’herbes.

À la première bouchée, ça fond, ça accroche juste ce qu’il faut, sans le côté lourd des rillettes traditionnelles. On sent le poulet rôti, le fromage frais, le citron qui claque et les herbes qui ramènent le vert du jardin. De quoi faire dire que les rillettes peuvent aller se rhabiller… Reste à voir comment transformer un simple reste de poulet en tartinade d’apéro qui se prépare en 10 minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de reste de poulet cuit effiloché + 150 g de fromage frais nature

✅ 3 c. à s. d’huile d’olive + 1 c. à s. de yaourt grec ou crème fraîche (facultatif)

✅ 1 citron non traité (zeste + 1 à 2 c. à s. de jus) + ciboulette et persil frais

✅ Ail et moutarde douce (facultatifs), 1/2 c. à c. de sel fin, poivre noir du moulin

Pourquoi cette tartinade de poulet fait oublier les rillettes

Ici, on part d’un reste de poulet rôti ou poché, qu’on recycle en quelques minutes en tartinade de poulet express. Moins grasse que des rillettes de poulet classiques, plus fraîche grâce au citron et aux herbes, elle coche toutes les cases de l’apéro anti-gaspi : rapide, généreux, sans cuisson.

Le secret, c’est l’équilibre : environ 200 g de poulet pour 150 g de fromage frais, assez de matière pour garder de la mâche, mais suffisamment de crémeux pour bien napper le pain. L’huile d’olive arrondit, le yaourt assouplit si besoin, pendant que le citron vient réveiller l’ensemble sans tout acidifier.

Pas-à-pas : réussir la tartinade crémeuse avec de la mâche

On commence par un effilochage minutieux du poulet, à la main ou à la fourchette, plutôt qu’au mixeur. Les fibres restent courtes, présentes en bouche, là où une purée mixée deviendrait vite pâteuse et fade.

Ensuite, on monte la base fromage frais, huile et citron, puis on ajoute l’ail, la moutarde, les herbes ciselées au dernier moment et le poulet. Un repos au frais laisse le temps aux saveurs de se poser et à la texture de se raffermir juste assez pour tenir parfaitement sur la tartine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Effilocher très finement le poulet froid, retirer peau et os jusqu’à obtenir 200 g de viande. Technique : Dans un saladier, détendre le fromage frais avec l’huile et le yaourt, ajouter le zeste puis le jus de citron, cuillère par cuillère. Cuisson : Aucune cuisson ; incorporer l’ail râpé, la moutarde, les herbes ciselées puis le poulet, en enrobant doucement sans écraser. Finition : Rectifier sel, poivre et citron, filmer et laisser reposer au réfrigérateur 30 à 60 minutes avant de tartiner sur pain grillé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 1 h 🔍 Le secret de l’expert L’effilochage manuel garde de petits filaments de poulet, que la crème fromage frais–huile enrobe complètement. Le zeste de citron parfumera cette matière grasse, tandis que quelques gouttes de jus, ajoutées progressivement, réveillent le goût sans liquéfier la tartinade. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, parsemer la surface d’un peu de chapelure ou de mie de pain émiettée, rapidement dorée à la poêle avec huile d’olive, sel et zeste de citron pour un contraste croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer toute la préparation. Le mélange chaufferait, perdrait le parfum des herbes et du citron, et la texture deviendrait pâteuse au lieu d’être crémeuse avec de la mâche.

Comment servir cette tartinade de poulet pour un apéro qui claque

On sert cette tartinade de poulet aux herbes sur du pain de campagne ou un bon pain au levain encore tiède, mais aussi sur des crackers au sésame. Autour, on ajoute radis, bâtonnets de carotte, concombre, tomates cerises et quelques cornichons ; un rosé bien frais ou une citronnade maison feront un bel écho à la touche d’agrume.

La tartinade se garde filmée au réfrigérateur pendant deux jours, en la sortant 10 minutes avant le service pour réveiller les arômes. On peut varier avec du fromage frais de chèvre, de l’estragon ou de l’aneth, et l’utiliser aussi dans un sandwich ou une lunch box avec salade croquante.