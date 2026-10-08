Les soirs sans idée, j'utilise cette pâte à pizza express : 2 ingrédients, frigo vidé, mais gare à cette erreur

Soir de semaine, frigo clairsemé et aucune envie de pétrir une pâte classique. Cette pâte à pizza au cottage cheese, prête en 20 minutes, transforme quelques restes en dîner réconfortant.

En semaine, on ouvre le frigo et on ne voit que des restes éparpillés. Pourtant, on rêve d’une plaque brûlante, de pâte qui croustille et de fromage qui embaume la cuisine.

Dans ces moments‑là, on prépare une base express dans un saladier et on laisse le frigo décider de la suite. Ce soir‑là, la pâte à pizza au cottage cheese devient la solution chaude qui met tout le monde d’accord.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 60 g de cottage cheese, 80 ml de blancs d’œufs

✅ 45 g de farine de blé, 12 g de farine de coco

✅ 1 c. à café de levure, pincée de sel, épices au choix

✅ Garniture : sauce ou crème, fromage qui fond, restes de légumes, viande ou poisson

Quand le frigo a l’air vide : la pâte à pizza au cottage cheese qui sauve le dîner

Cette pâte à pizza au cottage cheese remplace l’eau et l’huile par un fromage frais granuleux mêlé à des blancs d’œufs. Farine de blé, farine de coco et levure chimique apportent tenue et légèreté. Sans pétrissage ni repos, on passe du frigo au four en quelques minutes en recyclant les restes.

La méthode express pour une pâte à pizza au cottage cheese qui ne détrempe pas

La pâte ressemble plus à une pâte à pancakes épaisse qu’à un pâton classique, et c’est normal. On l’étale à la cuillère sur papier cuisson, puis on la précuit. La clé, c’est la cuisson en deux temps : base d’abord ferme, ensuite retournée, avant d’ajouter la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, mélanger tous les ingrédients. Technique : Étaler la pâte sur papier cuisson, en disque fin et régulier. Cuisson : Précuire 8 à 10 minutes, jusqu’à base ferme et bords pâles. Finition : Retourner, garnir légèrement, recuire 5 à 10 minutes jusqu’à fromage fondu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Cottage cheese et blancs d’œufs coagulent à la chaleur et donnent une base ferme sans pétrissage. La farine de coco absorbe l’eau ; la précuisson plus le retournement évitent la détrempe. ✨ Le twist gourmand : À la sortie du four, ajouter roquette citronnée, parmesan ou filet de pesto pour un contraste chaud‑froid très gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter pâte trop épaisse et garniture détrempée : légumes non égouttés, mozzarella très humide. Sinon, centre mou et base qui casse.

Laisser le frigo décider : garnitures, conservation et version plus équilibrée

Une fois la base prête, le frigo commande : reste de sauce tomate, mozzarella, olives, champignons, oignons, poulet rôti ou légumes rôtis. Pour un repas plus équilibré, on couvre la moitié de la pizza de légumes, on l’accompagne d’une grande salade et on peut garder des fonds précuits 24 heures au frais ou les congeler.