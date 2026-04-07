Lundi de Pâques 2026 : 50 recettes à l’agneau pour éviter ce faux-pas qui pourrait gâcher votre repas familial

Entre gigot fondant et moussaka d’agneau, le lundi de Pâques 2026 se prépare sans stress. 50 recettes et une création de chef promettent quelques surprises.

Dans la cuisine, une odeur de gigot d’agneau qui dore au four se mêle déjà aux notes d’ail et de thym. La peau croustille, la viande reste nacrée, les plats de légumes mijotent doucement ; le lundi de Pâques prend une saveur très particulière.

En 2026, on a parfois l’impression d’avoir déjà tout cuisiné… Pourtant, l’agneau offre une palette énorme : cuisson lente à basse température, moussaka d’agneau dorée, navarin d’agneau parfumé. L’idée ? Composer un menu de lundi de Pâques qui marie tradition et petites surprises.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 700 g de filet d’agneau

✅ 200 g de haricots de Soissons secs

✅ 50 g de chapelure blonde et 50 g de beurre demi-sel mou

✅ Un bouquet d’herbes fraîches et le zeste de 1 citron

Lundi de Pâques 2026 : 50 recettes traditionnelles à l’agneau à cuisiner

Pour un grand repas familial, on pioche d’abord dans les valeurs sûres : gigot d’agneau rôti à l’ail, épaule d’agneau confite façon boulangère, souris d’agneau au four qui fond sous la fourchette. À côté, un carré d’agneau en croûte ou une moussaka d’agneau apporte une touche plus gourmande.

Les recettes agneau lundi de Pâques se déclinent aussi en navarin, chorba d’agneau ou ragoût au curry préparés la veille.

Recette agneau Pâques : filet en croûte d’herbes, ragoût de haricots

Ce filet d’agneau en croûte d’herbes joue la carte restaurant sans stress. On prépare le ragoût de haricots de Soissons à l’avance, puis on gère à la minute la croûte parfumée et la cuisson rosée au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les haricots à tremper 12 h et tailler les légumes. Technique : Saisir le filet d’agneau salé dans l’huile très chaude sur toutes les faces. Cuisson : Cuire les haricots à frémissement environ 1 h avec les aromates. Finition : Trancher l’agneau rosé, le poser sur le ragoût bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h + trempage 🔍 Le secret de l’expert On saisit vivement le filet pour déclencher la réaction de Maillard, puis on termine au four doux ; la croûte d’herbes diffuse ses parfums sans dessécher la viande, tandis que les haricots cuisent lentement, bien crémeux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillerée de miel et quelques pistaches concassées dans la croûte rappelle les gigots glacés ; finir le ragoût avec un beurre citronné et servir avec quelques légumes verts croquants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On ne pose jamais la croûte sur un filet encore brûlant et on évite de prolonger la cuisson ; au-delà de 65 °C à cœur, l’agneau sèche et perd ce jus qui fait tout le charme du plat.

Lundi de Pâques 2026 : menu complet et restes de chocolats

On sert ce filet tranché sur le ragoût, entouré de légumes de printemps rôtis ; les restes garnissent un Shepherd’s pie ou une moussaka d’agneau du mardi. Côté dessert, les restes de chocolats de Pâques filent dans des recettes anti-gaspi : fondant, cookies ou mousse rapide.