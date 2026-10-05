Meal prep : ce rituel du lundi pour cuisiner 5 dîners en 2 h et dire adieu au fameux on mange quoi ce soir

Tous les lundis, en 2 h chrono, je prépare 5 dîners pour la semaine et j’oublie la question du soir. Comment cette organisation reste simple, variée et tenable ?

18 h. Les cartables claquent, le frigo semble vide et la fatigue tombe. Pendant ce temps, une plaque de légumes rôtis tiédit déjà, une sauce tomate parfume la cuisine : le dîner ne sera plus une urgence.

Avec un meal prep 5 dîners en 2h, on prépare quelques bases, puis on assemble chaque soir. Fini la question « On mange quoi ce soir ? ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,5 kg de légumes à rôtir : carottes, courgettes, poivrons, patates douces

✅ 1 kg de blancs de poulet + 500 g de viande hachée

✅ 500 g de riz, 350 g de pâtes courtes, 250 g de semoule, 8 tortillas

✅ 800 g de pulpe de tomate, épinards, fromage râpé, yaourt, œufs, huile, épices

Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine

On ne remplit pas cinq barquettes identiques. On prépare des bases modulables : légumes rôtis, riz cuit, poulet en dés et effiloché, sauce tomate maison, boulettes de viande. Ensuite, chaque soir garde son style : gratin, bowl, assiette de boulettes, quiche ou tortillas.

Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine

Pour tenir ces 2 h de meal prep semaine, on fait travailler four et plaques en même temps : cuissons « autonomes » d’un côté, protéines de l’autre, puis assemblage final en une seule vague.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couper et assaisonner les légumes, les enfourner, lancer la cuisson du riz. Technique : Pendant ce temps, préparer la sauce tomate et cuire le poulet. Cuisson : Mélanger viande hachée, œuf, chapelure, former et dorer les boulettes, les laisser mijoter dans la sauce ; cuire les pâtes et monter le gratin cru. Finition : Laisser refroidir, répartir en boîtes étiquetées, congeler poulet effiloché et boulettes prévus pour plus tard, afficher le menu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 5 soirs 🔍 Le secret de l’expert On mise sur des cuissons groupées : légumes rôtis à 200 °C, sauce tomate qui mijote, protéines prêtes. Côté mental, le cadre du dîner est posé ; il ne reste qu’à assembler. ✨ Le twist gourmand : Prévoir deux assaisonnements de légumes rôtis et ajouter un élément frais : herbes, zeste de citron, fromage ou graines. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas enfermer des préparations brûlantes dans des boîtes fermées ni garder les bases cinq jours au réfrigérateur ; au-delà de 48 h, on congèle poulet effiloché et boulettes.

Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine

Une fois les boîtes prêtes, on vise 10 à 15 minutes d’assemblage par soir : gratins ou quiches passent au four à 180 °C, bowls et tortillas se montent directement à table avec le poulet effiloché. Pour les soirs plus tardifs, on sort les portions congelées et on adapte : version végétarienne avec pois chiches ou plus économique en augmentant les légumineuses.