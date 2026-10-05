Meal prep : ce rituel du lundi pour cuisiner 5 dîners en 2 h et dire adieu au fameux on mange quoi ce soir
Tous les lundis, en 2 h chrono, je prépare 5 dîners pour la semaine et j’oublie la question du soir. Comment cette organisation reste simple, variée et tenable ?
18 h. Les cartables claquent, le frigo semble vide et la fatigue tombe. Pendant ce temps, une plaque de légumes rôtis tiédit déjà, une sauce tomate parfume la cuisine : le dîner ne sera plus une urgence.
Avec un meal prep 5 dîners en 2h, on prépare quelques bases, puis on assemble chaque soir. Fini la question « On mange quoi ce soir ? ».
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,5 kg de légumes à rôtir : carottes, courgettes, poivrons, patates douces
- ✅ 1 kg de blancs de poulet + 500 g de viande hachée
- ✅ 500 g de riz, 350 g de pâtes courtes, 250 g de semoule, 8 tortillas
- ✅ 800 g de pulpe de tomate, épinards, fromage râpé, yaourt, œufs, huile, épices
Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine
On ne remplit pas cinq barquettes identiques. On prépare des bases modulables : légumes rôtis, riz cuit, poulet en dés et effiloché, sauce tomate maison, boulettes de viande. Ensuite, chaque soir garde son style : gratin, bowl, assiette de boulettes, quiche ou tortillas.
Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine
Pour tenir ces 2 h de meal prep semaine, on fait travailler four et plaques en même temps : cuissons « autonomes » d’un côté, protéines de l’autre, puis assemblage final en une seule vague.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, couper et assaisonner les légumes, les enfourner, lancer la cuisson du riz.
- Technique : Pendant ce temps, préparer la sauce tomate et cuire le poulet.
- Cuisson : Mélanger viande hachée, œuf, chapelure, former et dorer les boulettes, les laisser mijoter dans la sauce ; cuire les pâtes et monter le gratin cru.
- Finition : Laisser refroidir, répartir en boîtes étiquetées, congeler poulet effiloché et boulettes prévus pour plus tard, afficher le menu.
Meal prep : cuisiner 5 dîners en 2 h le lundi pour ne plus y penser de la semaine
Une fois les boîtes prêtes, on vise 10 à 15 minutes d’assemblage par soir : gratins ou quiches passent au four à 180 °C, bowls et tortillas se montent directement à table avec le poulet effiloché. Pour les soirs plus tardifs, on sort les portions congelées et on adapte : version végétarienne avec pois chiches ou plus économique en augmentant les légumineuses.
En bref
- 🍽️ Chaque lundi, une session de meal prep 5 dîners en 2h transforme la corvée du soir en routine sereine pour toute la famille.
- 🥦 Légumes rôtis, riz cuit, poulet effiloché et boulettes mijotées servent de bases modulables pour gratin, bowl, quiche, tortillas et assiettes express.
- ⏱️ Organisation minute par minute, astuces de congélation et petits twists frais promettent des repas du soir variés sans repasser 2 h en cuisine.
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