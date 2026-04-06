Menus famille du 6 au 10 avril : cette liste à 45 € pour 4 met fin aux soirs de galère en 30 minutes
Familles pressées, budget serré et four à 180 °C : la semaine du 6 au 10 avril 2026 se cuisine avec une seule grande liste de courses. Ce menu familial économique pour 4 personnes promet des soirs allégés et un panier maîtrisé, en jouant sur les mêmes bases et quelques tours de main.
Menu familial économique : les ingrédients pour la semaine du 6 au 10 avril 2026
Ça sent le gratin qui dore au four, la dinde qui mijote doucement et les épices qui réveillent la cuisine. On veut une semaine complète, avec de vraies idées repas famille avril, sans passer ses soirées derrière les casseroles ni exploser le porte-monnaie.
Ce menu familial économique semaine 6 au 10 avril 2026 mise sur des produits simples, de saison. Même base œufs + crème + légumes, mais une organisation pensée pour limiter le budget et cuisiner en moins de 30 minutes le soir.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Panier de légumes et fruits : blettes, carottes, chou-fleur, pommes, rhubarbe.
- ✅ Œufs, crème et fromages variés : emmental, feta, cheddar, Boursin, yaourt.
- ✅ Dinde, poulet, jambon, lardons pour deux soirs de viande.
- ✅ Farine, pâtes, pâte feuilletée, sucre, huiles, bouillons, chapelure et pain.
La liste de courses complète pour 4 personnes (semaine du 6 au 10 avril 2026)
Pour un menu pas cher 4 personnes, on regroupe tout par rayon ; la liste de courses semaine économique se lit d’un seul coup d’œil.
Légumes et fruits : blettes, oignons, pommes, chou-fleur, pommes de terre, carottes, poireau, chou blanc, champignons de Paris, rhubarbe, ail, citron vert, coriandre et herbes fraîches.
Crèmerie : œufs, beurre, emmental râpé, Boursin, feta, fromage blanc, crème liquide, crème fraîche, yaourt nature et cheddar.
Viandes et charcuterie : escalopes de dinde, blancs de poulet, jambon et lardons fumés.
Épicerie et féculents : farine, pâte feuilletée, farfalles, chapelure, sucre, sirop d’agave, pain de mie, pain, cannelle, curry, cubes de bouillon, sel et poivre.
Votre organisation en 4 étapes pour cuisiner en moins de 30 minutes chaque soir
Avec ces ingrédients, on enchaîne les repas sans stress. L’idée : préparer un peu le week-end, standardiser la cuisson à 180 °C, puis ne garder que 20 à 30 minutes chaque soir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Le week-end, on fixe le menu et on coche la liste de courses par rayon.
- Technique : On cuit d’avance dinde, légumes, pommes de terre et base du velouté.
- Cuisson : Chaque soir, on assemble, on enfourne à 180 °C cakes, quiches, gâteaux ou clafoutis et on lance pâtes ou croquettes.
- Finition : On rectifie l’assaisonnement, on ajoute herbes, croûtons, zestes, et on garde 400 g de dinde cuite pour le vendredi.
Variantes familiales : sans porc, plus de légumes, options végétariennes
On remplace lardons et jambon par dinde, œufs ou tofu fumé, on ajoute des légumes et on garde une version 100 % végétarienne.
En bref
- 📅 Du 6 au 10 avril 2026, ce menu familial économique pour 4 personnes s'appuie sur un panier unique et des produits de saison.
- 🍽️ Les repas du soir s'enchaînent en moins de 30 minutes grâce au batch cooking, à la cuisson standardisée et à une base œufs-crème-fromage.
- 💡 Astuces anti-gaspi, variantes sans porc ou végétariennes et prix autour de 45 € transforment ce menu pas cher en allié discret du quotidien.
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