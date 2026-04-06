Menus famille du 6 au 10 avril : cette liste à 45 € pour 4 met fin aux soirs de galère en 30 minutes

Familles pressées, budget serré et four à 180 °C : la semaine du 6 au 10 avril 2026 se cuisine avec une seule grande liste de courses. Ce menu familial économique pour 4 personnes promet des soirs allégés et un panier maîtrisé, en jouant sur les mêmes bases et quelques tours de main.

Menu familial économique : les ingrédients pour la semaine du 6 au 10 avril 2026

Ça sent le gratin qui dore au four, la dinde qui mijote doucement et les épices qui réveillent la cuisine. On veut une semaine complète, avec de vraies idées repas famille avril, sans passer ses soirées derrière les casseroles ni exploser le porte-monnaie.

Ce menu familial économique semaine 6 au 10 avril 2026 mise sur des produits simples, de saison. Même base œufs + crème + légumes, mais une organisation pensée pour limiter le budget et cuisiner en moins de 30 minutes le soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Panier de légumes et fruits : blettes, carottes, chou-fleur, pommes, rhubarbe.

✅ Œufs, crème et fromages variés : emmental, feta, cheddar, Boursin, yaourt.

✅ Dinde, poulet, jambon, lardons pour deux soirs de viande.

✅ Farine, pâtes, pâte feuilletée, sucre, huiles, bouillons, chapelure et pain.

La liste de courses complète pour 4 personnes (semaine du 6 au 10 avril 2026)

Pour un menu pas cher 4 personnes, on regroupe tout par rayon ; la liste de courses semaine économique se lit d’un seul coup d’œil.

Légumes et fruits : blettes, oignons, pommes, chou-fleur, pommes de terre, carottes, poireau, chou blanc, champignons de Paris, rhubarbe, ail, citron vert, coriandre et herbes fraîches.

Crèmerie : œufs, beurre, emmental râpé, Boursin, feta, fromage blanc, crème liquide, crème fraîche, yaourt nature et cheddar.

Viandes et charcuterie : escalopes de dinde, blancs de poulet, jambon et lardons fumés.

Épicerie et féculents : farine, pâte feuilletée, farfalles, chapelure, sucre, sirop d’agave, pain de mie, pain, cannelle, curry, cubes de bouillon, sel et poivre.

Votre organisation en 4 étapes pour cuisiner en moins de 30 minutes chaque soir

Avec ces ingrédients, on enchaîne les repas sans stress. L’idée : préparer un peu le week-end, standardiser la cuisson à 180 °C, puis ne garder que 20 à 30 minutes chaque soir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le week-end, on fixe le menu et on coche la liste de courses par rayon. Technique : On cuit d’avance dinde, légumes, pommes de terre et base du velouté. Cuisson : Chaque soir, on assemble, on enfourne à 180 °C cakes, quiches, gâteaux ou clafoutis et on lance pâtes ou croquettes. Finition : On rectifie l’assaisonnement, on ajoute herbes, croûtons, zestes, et on garde 400 g de dinde cuite pour le vendredi.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget 45 € 🔍 Le secret de l’expert On réutilise la même base œufs + crème + fromage : elle fige à la cuisson, donne du fondant et amortit le prix des produits laitiers. ✨ Le twist gourmand : Rôtir quelques légumes au four avant mixage renforce le goût sans coût supplémentaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne servez pas toute la dinde du lundi ; gardez 400 g cuits pour le clafoutis du vendredi.

Variantes familiales : sans porc, plus de légumes, options végétariennes

On remplace lardons et jambon par dinde, œufs ou tofu fumé, on ajoute des légumes et on garde une version 100 % végétarienne.