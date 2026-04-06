Ne jetez plus ce poivron fatigué ni votre reste de feta : ce dîner croustillant anti-gaspi en 20 min bluffe tout le monde

Un soir de semaine, un poivron fatigué et un reste de feta ont fini en galettes de poivron et feta à la poêle, dorées en quelques minutes. Comment ce faux repas de secours est devenu un dîner qu’on refuse de partager ?

Sur le plan de travail, un poivron un peu fripé, un reste de feta semblaient promis au sandwich de secours. En quelques minutes, la cuisine s’est remplie d’odeurs d’huile d’olive chaude, de poivron grillé, de fromage qui dore doucement.

Dans la poêle, de petites galettes se sont formées, avec bords croustillants et cœur moelleux. Posées “pour goûter” au centre de la table, elles ont disparu, ce dîner doré. On garde la même base, les mêmes restes, et on recommence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 poivron rouge (180 à 200 g), même un peu fripé

✅ 2 œufs moyens + 40 g de farine de blé

✅ 80 à 100 g de feta, 1 petite gousse d’ail, 1 c. à café de paprika doux

✅ 20 à 25 g d’huile d’olive extra-vierge, sel, poivre, herbes fraîches (facultatif)

Du poivron fatigué aux galettes de poivron et feta à la poêle

Un poivron, même un peu fatigué, se réveille bien à la chaleur. On l’associe à de la feta émiettée, à deux œufs et à un peu de farine pour des galettes de poivron et feta à la poêle, parfaites pour un dîner rapide à deux, en 20 minutes.

La méthode express qui donne tout le goût

Pour une croûte croustillante et un cœur moelleux, on commence par le poivron grillé à la poêle, puis pâte œufs-farine, feta et cuisson calme à feu moyen. Le repos de la pâte et la poêle bien chaude font toute la différence.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Épépiner le poivron, le couper en lanières et le faire revenir 5 à 7 minutes à feu moyen-vif dans un filet d’huile d’olive, avec couvercle, jusqu’à ce qu’il soit tendre et légèrement coloré. Technique : Fouetter les œufs avec sel, poivre, paprika et ail râpé, puis incorporer 40 g de farine jusqu’à obtenir une pâte homogène et épaisse ; laisser reposer 2 minutes. Cuisson : Émietter la feta dans la pâte, ajouter les lanières de poivron, mélanger délicatement, puis former des petits tas dans une poêle chaude huilée, en les aplatissant à 1 cm d’épaisseur. Finition : Cuire chaque galette 4 minutes par face à feu moyen, sans les bouger au début, puis les égoutter sur papier absorbant et servir aussitôt avec herbes, citron ou yaourt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert Rissoler d’abord le poivron concentre ses sucres et limite l’eau. La pâte œufs-farine, reposée 2 minutes, accroche mieux les morceaux. À feu moyen, l’huile lance la réaction de Maillard et crée une croûte dorée. ✨ Le twist gourmand : Glisser quelques olives noires hachées dans la pâte et finir avec un trait de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le poivron cru dans la pâte ou cuire trop doucement : les galettes boivent l’huile et se défont.

Variantes, accompagnements et conservation

Une fois la méthode maîtrisée, on peut varier : courgettes, brocoli ou restes de ratatouille, relevés d’herbes ou d’une pincée de cumin, suivent la même règle, soit 100 g de légumes cuits pour 1 œuf, 20 g de farine et 40 à 50 g de fromage.

Ces galettes se servent avec salade citronnée ou pois chiches, se gardent deux jours au frais et retrouvent leur croustillant après un rapide passage à la poêle. On peut aussi en préparer une grande fournée et en congeler quelques-unes pour les soirs pressés.

Sources Top Santé

«Voici le diner mediterraneen economique que je prepare chaque semaine»