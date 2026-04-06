Ne jetez plus ce poivron fatigué ni votre reste de feta : ce dîner croustillant anti-gaspi en 20 min bluffe tout le monde
Un soir de semaine, un poivron fatigué et un reste de feta ont fini en galettes de poivron et feta à la poêle, dorées en quelques minutes. Comment ce faux repas de secours est devenu un dîner qu’on refuse de partager ?
Sur le plan de travail, un poivron un peu fripé, un reste de feta semblaient promis au sandwich de secours. En quelques minutes, la cuisine s’est remplie d’odeurs d’huile d’olive chaude, de poivron grillé, de fromage qui dore doucement.
Dans la poêle, de petites galettes se sont formées, avec bords croustillants et cœur moelleux. Posées “pour goûter” au centre de la table, elles ont disparu, ce dîner doré. On garde la même base, les mêmes restes, et on recommence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 poivron rouge (180 à 200 g), même un peu fripé
- ✅ 2 œufs moyens + 40 g de farine de blé
- ✅ 80 à 100 g de feta, 1 petite gousse d’ail, 1 c. à café de paprika doux
- ✅ 20 à 25 g d’huile d’olive extra-vierge, sel, poivre, herbes fraîches (facultatif)
Du poivron fatigué aux galettes de poivron et feta à la poêle
Un poivron, même un peu fatigué, se réveille bien à la chaleur. On l’associe à de la feta émiettée, à deux œufs et à un peu de farine pour des galettes de poivron et feta à la poêle, parfaites pour un dîner rapide à deux, en 20 minutes.
La méthode express qui donne tout le goût
Pour une croûte croustillante et un cœur moelleux, on commence par le poivron grillé à la poêle, puis pâte œufs-farine, feta et cuisson calme à feu moyen. Le repos de la pâte et la poêle bien chaude font toute la différence.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Épépiner le poivron, le couper en lanières et le faire revenir 5 à 7 minutes à feu moyen-vif dans un filet d’huile d’olive, avec couvercle, jusqu’à ce qu’il soit tendre et légèrement coloré.
- Technique : Fouetter les œufs avec sel, poivre, paprika et ail râpé, puis incorporer 40 g de farine jusqu’à obtenir une pâte homogène et épaisse ; laisser reposer 2 minutes.
- Cuisson : Émietter la feta dans la pâte, ajouter les lanières de poivron, mélanger délicatement, puis former des petits tas dans une poêle chaude huilée, en les aplatissant à 1 cm d’épaisseur.
- Finition : Cuire chaque galette 4 minutes par face à feu moyen, sans les bouger au début, puis les égoutter sur papier absorbant et servir aussitôt avec herbes, citron ou yaourt.
Variantes, accompagnements et conservation
Une fois la méthode maîtrisée, on peut varier : courgettes, brocoli ou restes de ratatouille, relevés d’herbes ou d’une pincée de cumin, suivent la même règle, soit 100 g de légumes cuits pour 1 œuf, 20 g de farine et 40 à 50 g de fromage.
Ces galettes se servent avec salade citronnée ou pois chiches, se gardent deux jours au frais et retrouvent leur croustillant après un rapide passage à la poêle. On peut aussi en préparer une grande fournée et en congeler quelques-unes pour les soirs pressés.
Sources
En bref
- 🫑 Un poivron fatigué, un reste de feta et une poêle suffisent pour imaginer des galettes rapides pour deux en 20 minutes.
- 🍳 Une méthode précise transforme ces restes en galettes de poivron et feta à la poêle, avec croûte croustillante et cœur moelleux sans se déliter.
- 💡 Entre ratio magique légumes-fromage et secret de cuisson, ces galettes deviennent une base à décliner avec d’autres restes du frigo.
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