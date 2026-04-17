« Mon fils déteste les courgettes... » : cette galette dorée à la poêle piège même les plus difficiles à tester ce soir

Ce soir-là, à la maison, un enfant qui fuit les légumes enchaîne les galettes de courgettes croustillantes à la poêle. Quel geste secret a tout changé pour ses parents ?

« Mon fils déteste les courgettes mais il en a repris trois fois » : la galette dorée à la poêle qui piège même les plus difficiles

À table, ces petites galettes dorées arrivent en sifflant dans la poêle. Ça sent le fromage fondu, le jambon grillé, un peu d’ail. On croque ; ça croustille dehors, ça fond dedans, personne ne pense à la courgette.

Pourtant, beaucoup de parents jurent que “leur” enfant déteste ce légume. Jusqu’au soir où il en réclame une troisième galette. Le déclic vient d’une technique simple, accessible, qui change tout à la cuisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (400–500 g), bien fermes

✅ 2 œufs + 80 g de farine de blé

✅ 120 g de dés de jambon blanc

✅ 60 g de fromage râpé (emmental, comté…)

Les ingrédients pour des galettes de courgettes croustillantes à la poêle

Pour des galettes de courgettes croustillantes à la poêle, on choisit de petites courgettes bien fermes, au cœur peu grainé. On garde la peau si elles sont locales ; une fois râpées finement, elle disparaît mais apporte tenue et saveur.

Autour, une base très “enfant-friendly” : dés de jambon, fromage râpé généreux, œufs, farine, un peu d’ail ou d’oignon, des herbes douces type persil ou ciboulette.

On peut aussi remplacer une partie du légume par pomme de terre. Ces galettes de courgettes pour enfants misent sur le duo jambon-fromage pour rassurer.

La méthode inratable, en 4 gestes

Cette méthode tient en quatre gestes. Râper fin, saler légèrement, laisser rendre l’eau puis essorer à fond. Monter une pâte œufs–farine souple, y mêler courgettes, jambon et fromage, former de petits tas fins, et les laisser dorer tranquillement au feu moyen. Résultat : des galettes de courgettes faciles, prêtes en une trentaine de minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement, saler, laisser dégorger, puis presser très fort. Technique : Battre œufs, sel, poivre, herbes, ajouter la farine. Cuisson : Incorporer courgettes essorées, jambon, fromage, ail et oignon. Finition : Cuire en petites galettes, 4–5 minutes par face.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 30 min 🔍 Le secret de l’expert Moins il reste d’eau dans les courgettes, plus la température grimpe vite en surface. C’est là que la croûte se colore, se parfume, devient croustillante, pendant que l’intérieur reste moelleux et rassurant pour les palais méfiants. ✨ Le twist gourmand : Former au bord de chaque tas une fine couronne de parmesan ou comté ; en fondant, elle crée une dentelle irrésistible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Jamais de courgettes à moitié essorées ni de galettes empilées brûlantes.

Comment conserver, réchauffer et congeler vos galettes sans les ramollir

Ces galettes se gardent 2 à 3 jours au frais, dans une boîte, en une seule couche. On les réchauffe à la poêle, feu moyen, pour rendre la croûte croustillante sans les dessécher.

Pour gagner du temps, on peut les cuire, les laisser refroidir, puis les congeler séparément. Elles repartent ensuite directement dans la poêle chaude, sans décongélation, jusqu’au doré net.