Mousse au chocolat : si vous battez encore des œufs, cette version 2 ingrédients prête en 10 min va tout changer

Placards presque vides, invités à l’improviste et envie d’un dessert de restaurant. Avec une simple mousse au chocolat 2 ingrédients, une règle suffit pour obtenir cette texture.

Mousse au chocolat : je n’utilise que deux ingrédients et le résultat rivalise avec les grandes tables

Une cuillère s’enfonce, la surface se fissure à peine, puis cède sur une crème froide, dense et légère à la fois. On sent le cacao, net, sans filtre, comme dans un dessert signé par une brigade de restaurant. Pourtant, dans cette mousse, pas la moindre trace d’œufs battus ni de crème montée.

La promesse intrigue : une mousse au chocolat 2 ingrédients, prête en dix minutes de travail, qui obtient sa texture uniquement grâce au froid. Tout repose sur un ratio simple, une émulsion bien menée et un repos au réfrigérateur implacable. Reste à voir comment ces gestes précis transforment du chocolat et de l’eau en dessert de chef.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir 60–70 % de cacao

✅ 200 g d’eau bouillante, pesée à la balance de cuisine

✅ 1 pincée de fleur de sel par verrine (facultatif)

✅ Fruits rouges ou éclats de noisettes torréfiées (facultatif, pour le dressage)

Le pari fou : 2 ingrédients, zéro œuf, texture de restaurant

On connaît la version classique, bourrée de blancs montés et de crème fouettée. Ici, on signe une mousse au chocolat sans œufs ni crème qui tient pourtant parfaitement sur la cuillère. Le secret ; miser sur un chocolat noir riche en beurre de cacao et sur une eau bouillante qui va l’emmener en émulsion.

Cette mousse au chocolat à l’eau répond à une envie très actuelle : un dessert chic avec des placards presque vides, sans œufs crus à gérer et sans siphon. D’ailleurs, en servant la mousse bien froide dans de petites verrines, on obtient immédiatement cette allure de dessert dressé à la minute en salle.

Les 2 seuls ingrédients (et le ratio) qui changent tout

On retient une règle d’or : autant de chocolat que d’eau, en poids. 100 g + 100 g pour deux gourmands, 200 g + 200 g pour quatre verrines façon restaurant. Sans cette précision au gramme près, la mousse au chocolat facile 2 ingrédients reste liquide ou devient pâteuse. D’où l’importance de la balance de cuisine.

Le chocolat noir, 60–70 % de cacao, fournit le beurre de cacao qui se solidifie au froid. L’eau bouillante joue le rôle du bain-marie express ; elle fait fondre les morceaux, le blender crée l’émulsion et amorce le foisonnement. Ensuite, on ne touche plus à rien : le repos au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures termine le travail.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Coupez le chocolat en petits morceaux, pesez exactement chocolat et eau, préparez blender, verrines et place au réfrigérateur. Technique : Portez l’eau à ébullition, versez-la dans le blender, ajoutez le chocolat puis mixez au moins 20 secondes jusqu’à une émulsion lisse et brillante. Cuisson : Pas de four ici ; dès que le mélange est homogène et fluide, versez délicatement dans les verrines ou ramequins. Finition : Placez au réfrigérateur 3 à 4 heures ; servez bien froid, quand la mousse tient sur la cuillère, et ajoutez les toppings éventuels.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min + 3 à 4 h 🔍 Le secret de l’expert Le chocolat noir concentre beurre de cacao et particules de cacao. Avec l’eau bouillante, on crée une émulsion stable, foisonnée par le mixeur. Au froid, le beurre de cacao cristallise en retenant l’air ; la texture de mousse au chocolat comme au restaurant vient de là, sans aucun ajout de crème ou de blancs montés. ✨ Le twist gourmand : Servez la mousse en mini verrines sur un lit de fruits rouges écrasés, ajoutez une pointe de fleur de sel et, juste avant la table, un filet d’huile d’olive douce pour amplifier le côté chocolat de dégustation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Improviser les quantités “à l’œil” ou écourter le repos ; sans ratio 1:1 et sans 3 heures de froid minimum, la mousse reste liquide et l’émulsion se casse.

Finitions de chef : comment dresser comme dans un restaurant

Pour un rendu vraiment gastronomique, on privilégie de toutes petites verrines transparentes. La couleur sombre de la mousse, bien lisse, se suffit presque à elle-même ; un éclat de noisette torréfiée ou trois groseilles apportent le contraste croquant et acidulé attendu en salle.

On peut préparer la mousse la veille ; elle se tient parfaitement 24 heures au réfrigérateur, filmée. Au moment du service, il suffit de sortir les verrines cinq minutes avant, d’ajouter les finitions et d’envoyer ce dessert minimaliste qui n’a rien à envier aux grandes tables.