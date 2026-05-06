Ne faites plus de crêpes sèches : ce goûter aux pommes à la poêle cache une technique de moelleux indécent

Et si votre prochain goûter se préparait à la poêle, en moins de 20 minutes, avec une crêpe épaisse aux pommes fondante à coeur. Entre crêpe et petit gâteau, cette version cache un secret de cuisson qui change tout.

Oubliez les crêpes : ce goûter aux pommes à la poêle est d’un moelleux indécent et prêt en quelques minutes

Dans la poêle, le beurre mousse, la pomme exhale son parfum et la surface dore doucement. Sous la croûte fine, la texture reste souple, presque comme un petit gâteau encore tiède.

Ce n’est plus tout à fait une crêpe, pas encore un gâteau : une crêpe épaisse aux pommes, dorée à la poêle en un temps record. On garde le geste simple de la pâte et on obtient un goûter aux pommes à la poêle d’une tendreté folle ; reste à percer le secret de ce moelleux presque indécent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte : 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 35 g de sucre, 1 pincée de sel

✅ Liquides : 2 œufs, 250 ml de lait, 1 c. à café de vanille ou zeste de citron

✅ Cœur fruité : 2 pommes (≈ 300 g), Golden ou Reine des reinettes, râpées gros

✅ Cuisson et finition : 30 g de beurre ou 2 c. à soupe d’huile, 2 c. à soupe de sucre, 1 c. à café de cannelle

Pourquoi ce goûter aux pommes fait mieux que les crêpes classiques

On aime les crêpes fines, mais elles sèchent vite et réclament souvent beaucoup de garniture. Ici, la pâte épaisse gorgée de pomme râpée donne une crêpe aux pommes moelleuse, un goûter aux pommes rapide avec des bords à peine caramélisés.

Les bons ingrédients pour une crêpe épaisse aux pommes vraiment moelleuse

On prépare d’abord une pâte à gâteau fluide : farine, levure, sel et sucre, puis œufs et lait jusqu’à obtenir une texture plus dense qu’une pâte à crêpes. Les pommes, râpées gros et ajoutées à la dernière minute, l’humidifient ; dans une poêle antiadhésive bien beurrée, une louche de pâte sur 1 cm d’épaisseur cuit à feu moyen 4 minutes par face, jusqu’à ce que les bords soient pris et que de petites bulles se forment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger ingrédients secs, ajouter œufs puis lait, obtenir pâte épaisse. Technique : Râper les pommes gros, les incorporer rapidement à la pâte. Cuisson : Faire fondre le beurre, verser une louche, cuire à feu moyen. Finition : Retourner délicatement, saupoudrer aussitôt sucre et cannelle, servir chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert La pomme râpée diffuse son eau et ses sucres dans la pâte, qui gonfle doucement et reste humide, entre crêpe et petit gâteau. ✨ Le twist gourmand : Colorer légèrement le beurre en noisette, puis en verser un filet sur la crêpe chaude pour un parfum grillé irrésistible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais cuire à feu trop vif ni aplatir la crêpe ; surface brûlée et cœur cru font disparaître tout le moelleux.

Variantes express : façon tarte aux pommes, version chocolat ou plus légère

Pour varier, on renforce la cannelle, ajoute quelques noix ou pépites de chocolat et termine d’un filet de caramel sur la crêpe chaude.