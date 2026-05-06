Salade de pommes de terre aux œufs : arrêtez la mayo, cette sauce secrète fait exploser les demandes de recette

Cette salade de pommes de terre aux œufs promet une sauce au yaourt grec et moutarde, brillante et légère, qui change des mayonnaises lourdes. Quelle astuce simple la rend si onctueuse que les invités réclament la recette ?

Salade de pommes de terre aux œufs : le secret de la sauce onctueuse qui fait redemander la recette à chaque fois

Une vraie salade de pommes de terre aux œufs se reconnaît avant même la première bouchée : morceaux brillants, odeur tiède de pomme de terre, œufs bien jaunes, sauce lisse qui accroche à la cuillère. Tout promet une bouchée fondante, sans lourdeur.

Pourtant, cette sensation tient à un réglage précis de la sauce. Ici, pas de mayonnaise compacte mais un mélange au yaourt grec, crémeux et léger. Et c’est lui qui donne envie de réclamer la recette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte ou Amandine)

✅ 4 œufs calibre moyen

✅ 150 g de yaourt grec nature + 1 c. à soupe de moutarde

✅ 60 g de cornichons, 1 petit oignon rouge, ciboulette et persil plat

Les bons ingrédients pour une salade de pommes de terre aux œufs onctueuse

On part sur 800 g de pommes de terre à chair ferme, type Charlotte ou Amandine, qui se tiennent bien après cuisson. On ajoute 4 œufs durs, cuits 9 à 10 minutes, ainsi que 60 g de cornichons, un petit oignon rouge, ciboulette, persil plat et, si on aime, quelques câpres.

Le secret de la sauce yaourt grec moutarde

Pour une salade de pommes de terre sans mayonnaise, on assemble 150 g de yaourt grec, 1 cuillère à soupe de moutarde, 2 de bonne huile d’olive et 1 de vinaigre de cidre. Sel, poivre, puis herbes et cornichons complètent la base.

On fouette pour créer une émulsion : D’ailleurs, le yaourt, très peu aqueux, épaissit la sauce, la moutarde stabilise l’huile et l’ensemble devient lisse, brillant, nappant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre avec la peau, départ eau froide salée. Technique : Les laisser tiédir à l’air libre pour éviter qu’elles se gorgent d’eau. Cuisson : Cuire les œufs 9 à 10 minutes, puis les refroidir dans l’eau glacée. Finition : Couper pommes de terre tièdes et œufs, enrober délicatement de sauce, ajouter herbes, laisser reposer au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 50 🔍 Le secret de l’expert Le yaourt grec épais remplace la mayo ; avec la moutarde, il lie l’huile et crée une sauce lisse, très nappante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter zeste de citron et pincée de paprika fumé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger violemment toutes les pommes de terre encore brûlantes.

Conservation, service et variantes autour de cette salade

Une fois la salade montée, on la couvre et on la laisse reposer au moins 1 heure au réfrigérateur. Le lendemain, la sauce est encore plus fondue ; on rectifie simplement l’assaisonnement en sel, poivre et herbes fraîches.

On la sert bien froide avec grillades, poisson snacké ou assiettes végétariennes. Un peu de jus de citron, de raifort, quelques radis fins ou pois chiches rôtis changent le caractère.