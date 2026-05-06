Potager ravagé : cette jardinière utilise ce déchet du coiffeur pour tenir lapins et sangliers à distance

Au printemps, Claire retrouve son potager ravagé par les lapins et les chevreuils. En recyclant simplement ses cheveux, cette jardinière va pourtant créer une barrière naturelle qui change tout.

Au petit matin, le spectacle tourne souvent au cauchemar : salades rasées, jeunes haricots couchés, traces de sabots fraîches dans la terre. Lapins, chevreuils ou sangliers ont fait la fête pendant la nuit, laissant un potager dévasté et un jardinier découragé.

La solution de Claire n’est pourtant ni un répulsif chimique, ni un coûteux grillage installé dans l’urgence. De retour du coiffeur, cette trentenaire a transformé ses mèches coupées en bouclier discret. Un geste presque dérisoire… qui a suffi à changer le destin de ses récoltes.

Un vieux secret de potager remis au goût du jour

Bien avant les granulés anti-gibier, les paysans dispersaient déjà des poignées de cheveux humains et de poils de chien autour des planches de légumes. Ce rituel de printemps imitait simplement la présence du chasseur ou du chien de garde, à travers leur odeur laissée dans la kératine.

Aujourd’hui, la chasse au gaspillage lui redonne une seconde vie : des agriculteurs du Châtelleraudais récupèrent même des sacs de coupes de salons pour tester ce répulsif naturel. Un moyen malin de limiter les déchets tout en dressant une barrière invisible autour des potagers.

Comment utiliser ses cheveux pour protéger le potager

Première étape : mettre de côté tout ce qui reste dans la brosse, le bac du rasoir ou le sac du coiffeur. Mèches naturelles, boucles, poils de chien brossé… tout se garde, à condition d’éviter les extensions synthétiques et, si possible, les cheveux lourdement colorés.

Ensuite, les cheveux sont glissés dans de petits sacs en tissu ou des morceaux de collants, puis suspendus sur des piquets à 30–50 cm du sol, tout autour des zones sensibles. D’autres préfèrent former une couronne serrée au pied des jeunes plants. Dans tous les cas, il faut renouveler après chaque grosse pluie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 6/10 Coût de la méthode Quasi gratuit 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les cheveux concentrent l’odeur corporelle humaine et, parfois, celle du chien. Pour le lapin, le chevreuil ou le sanglier, cette signature olfactive évoque la présence d’un prédateur tout près du potager ; beaucoup préfèrent alors rebrousser chemin et chercher leur repas plus loin. 💡 Le petit plus : en mélangeant quelques poils de chien aux cheveux, la barrière olfactive paraît encore plus crédible pour les petits gibiers qui redoutent les prédateurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : parier uniquement sur les cheveux dans une zone très fréquentée par les sangliers ou les chevreuils, sans grillage ni autre protection, et espérer qu’ils fassent aussi fuir limaces et insectes.

Les limites de cette astuce… et comment la renforcer

Sur un petit jardin et des animaux encore méfiants, l’effet est réel : lapins, lièvres ou chevreuils prudents renoncent souvent à entrer dans cette zone qui sent trop l’humain. Mais dès que la faim se fait pressante, certains visiteurs, comme les sangliers, finissent par braver l’alerte olfactive.

Les études forestières ont d’ailleurs montré que les chevreuils s’habituent vite à ce type de signal : seule une clôture solide reste vraiment fiable sur le long terme. Au potager, les cheveux gagnent à être associés à un grillage léger, des filets, des plantes répulsives et une présence régulière du jardinier.